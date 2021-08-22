17 нових ліків, чому у Британії на антитіла тестують хворих: новини про коронавірус 22 серпня

В Україні добова кількість хворих перевищує тисячу людей. Водночас темпи вакцинації високі – першу дозу вакцини отримали щонайменше 5 мільйонів людей. Японія увійшла до п'ятірки країн, де найбільше хворих на COVID-19. Вчені знайшли 17 препаратів, які можуть бути ефективним у лікуванні коронавірусної хвороби. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 22 серпня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 1003 людини, серед них 45 дітей та 17 медпрацівників. Найбільше інфікованих зареєстрували у Києві та Дніпропетровській області.

Від ускладнень коронавірусу від учора померли 25 пацієнтів. Натомість видужали – щонайменше 236 людей.

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Загальна статистика поширення COVID-19

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 274 561 випадок інфікування коронавірусом. Станом на 22 серпня одужало – 2 200 999 осіб. Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 53 457 людей.

Кількість хворих в регіонах за добу:

Київ – 153;

Вінницька область – 21;

Волинська область – 8;

Дніпропетровська область – 131;

Донецька область – 50;

Житомирська область – 52;

Закарпатська область – 6;

Запорізька область – 36;

Івано-Франківська область – 27;

Київська область – 29;

Кіровоградська область – 5;

Луганська область – 16;

Львівська область – 36;

Миколаївська область – 15;

Одеська область – 76;

Полтавська область – 20;

Рівненська область – 16;

Сумська область – 20;

Тернопільська область – 40;

Харківська область – 77;

Херсонська область – 45;

Хмельницька область – 26;

Черкаська область – 17;

Чернівецька область – 51;

Чернігівська область – 30.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

В Україні 5 мільйонів людей отримали хоча б одну дозу вакцини

Джерело: МОЗ

Від учора проти коронавірусу вакцинували 66 173 людини, з них першу дозу отримали 24 348, дві дози препарату, а відтак завершили процес імунізації – 41 825 людей.

Протягом доби працювали 486 мобільних бригад, 1 597 пунктів щеплення та 368 центрів вакцинації.

Загалом від початку вакцинальної кампанії препарат отримали 5 032 722 людини. Першою дозою щеплено 5 057 068 осіб, а другою — 3 108 251. Загалом проведено 8 165 319 щеплень.

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Новини про коронавірус у світі 22 серпня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

З початку пандемії недугу виявили більш ніж у 211 мільйонів людей по всьому світу. Хвороба забрала життя майже 4,4 мільйона інфікованих.

Найбільше перехворілих на коронавірус зафіксували у США – недугу діагностували у понад 37,6 мільйона людей, щонайменше 628 тисяч, на жаль, померли.

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У Британії людей з позитивним тестом на COVID-19 протестують на антитіла

Джерело: Sky News

У Великій Британії стартувала нова програма, згідно з якою, хворим на COVID-19 безкоштовно робитимуть тести на наявність антитіл до коронавірусу.

У програмі візьмуть участь 8 тисяч людей – учасники уже хворі на коронавірус, планово після здачі ПЛР-тесту у них будуть позитивні результати.

Таким чином у Великій Британії хочуть отримати дані про захист антитіл у людей, які інфікувалися різними варіантами коронавірусу.

Як проводитимуть експеримент Якщо ПЛР тест виявиться позитивним на коронавірус, учаснику експерименту відправлять 2 тести на антитіла.

За допомогою тесту потрібно буде взяти аналіз крові з пальця і відправити його назад в лабораторію. Якщо у людини ПЛР-тести показав позитивний результат на коронавірус, то перший тест на антитіла вона повинна здати якомога швидше, а другий тест пройти через 28 днів. Якщо у людини ПЛР-тести показав позитивний результат на коронавірус, то перший тест на антитіла вона повинна здати якомога швидше, а другий тест пройти через 28 днів.

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Дослідження про коронавірус

Вчені виявили 17 препаратів, які ефективні проти коронавірусу

Джерело: MedicalxPress

Нове дослідження провели вчені Університету Мічигану виявило низку препаратів, які можуть бути ефективними проти коронавірусу. Зокрема, ці ліки уже застосовують у лікуванні інших захворювань, тож вони є безпечними і не потребують доклінічних випробувань.

7 з цих сполук були виявлені в попередніх дослідженнях перепрофілювання ліків, зокрема ремдесівір, який є одним з небагатьох схвалених FDA препаратів для лікування COVID-19.

А ось ще 10, і в тому числі – одна біодобавка вчені протестували вперше – успішно.

Детально Вчені виявили 17 препаратів, які ефективні проти коронавірусу