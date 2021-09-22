Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
Впродовж минулої доби в Україні виявили ще 6 754 нових випадків коронавірусу. Відомо, що серед них – 625 дітей та 125 медпрацівників.
До лікарень госпіталізували 2 175 пацієнтів з встановленим діагнозом або підозрою на наявність хвороби. На жаль, 105 інфікованих пішли з життя. Натомість ще 2 095 людей одужали.
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Також за минулу добу в Україні здійснили понад 82 тисячі тестувань на коронавірус, зокрема:
- методом ПЛР – 36 642;
- методом ІФА – 11 347;
- експрес-тестами – 34 254.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 456 випадків;
- Вінницька область – 100 випадків;
- Волинська область – 137 випадків;
- Дніпропетровська область – 556 випадків;
- Донецька область – 460 випадків;
- Житомирська область – 179 випадків;
- Закарпатська область – 49 випадків;
- Запорізька область – 305 випадків;
- Івано-Франківська область – 192 випадки;
- Київська область – 219 випадків;
- Кіровоградська область – 45 випадків;
- Луганська область – 295 випадків;
- Львівська область – 449 випадків;
- Миколаївська область – 150 випадків;
- Одеська область – 442 випадки;
- Полтавська область – 134 випадки;
- Рівненська область – 248 випадків;
- Сумська область – 207 випадків;
- Тернопільська область – 145 випадків;
- Харківська область – 774 випадки;
- Херсонська область – 302 випадки;
- Хмельницька область – 345 випадків;
- Черкаська область – 234 випадки;
- Чернівецька область – 298 випадків;
- Чернігівська область – 33 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи вакцинації проти коронавірусу
Вакцинували проти COVID-19 за минулу добу 21 вересня – 116 005 людей. Одну дозу отримали 68 502 людей, повністю імунізовані, тобто мають два щеплення, – 47 503 людини.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Рівень захворюваності перевищено у 22 регіонах
Джерело: МОЗ
На сьогодні рівень захворюваності коронавірусом перевищено загалом в Україні та окремо у 22 областях, а також у місті Києві. У 8 областях та столиці високі показники COVID-госпіталізацій.
Стабільною ситуація по захворюваності коронавірусом лишається тільки у Закарпатській та Кіровоградській областях.
Динаміка госпіталізацій
Крім того, у 8 областях та Києві перевищено динаміку госпіталізацій хворих коронавірусом, а саме:
- Київ – 54,6%;
- Дніпропетровська область – 70,3%;
- Донецька область – 66,4%;
- Луганська область – 64,6%;
- Миколаївська область – 58,7%;
- Рівненська область – 66,5%;
- Харківська область – 70,0%
- Херсонська область – 52,1%;
- Черкаська область – 94,3%.
Показники епідемситуації в Україні / Фото МОЗ
Львів – у жовтій зоні: які обмеження діятимуть у місті
Джерело: Львівська міськрада
Львів перейде у жовту карантинну зону з 23 вересня. На засіданні міської комісії з питань ТБ та НС вирішили ввести обмеження для закладів освіти, культури та спорту.
Наразі у лікарні швидкої допомоги Львова перебувають 306 пацієнтів з пневмоніями.
До теми Чернівецька область може перейти у червоної зону вже цього тижня: умова
Новини про коронавірус у світі 22 вересня
Статистика захворюваності
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 22 вересня у світі виявили понад 229,1 мільйона хворих на коронавірус, більш ніж 4,7 мільйона з яких, на жаль, померли.
Найбільше інфікованих від початку пандемії виявили у США – понад 42 мільйони. Загалом COVID-19 забрав життя понад 676 тисяч американців. Слідом за США лідирують за кількістю інфікованих коронавірусом Індія – 33 531 498 випадків та Бразилія – 21 247 667 випадків.
У Китаї виявили новий осередок коронавірусу
Джерело: Sina
У Китаї виявили новий можливий епіцентр зараження СOVID-19 всередині країни – провінція Хейлунцзян, місто Харбін.
Станом на 22 вересня в провінції зареєстрували 6 завезених і 8 місцевих підтверджених випадків. Комісія охорони здоров'я провінції нагадала, що в Хейлунцзяні сталася локальна епідемія, і наразі є 2 зони так званого середнього ризику.
У глави МОЗ Бразилії підтвердили COVID-19 на Генасамблеї ООН
Джерел: The Guardian
Міністр охорони здоров'я Бразилії Марсело Кейрога отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Це сталося після того, як він супроводжував президента країни Жаїра Болсонару на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Між тим, решта делегації також пройшла тестування, всі отримали негативний результат. Відомо, що глава бразильського міністерства охорони здоров'я вже раніше був вакцинований проти коронавірусу.
Натомість бразильський глава держави – єдиний з лідерів G20, який публічно заявляє, що не вакцинувався.
Дослідження про коронавірус
З'ясували, що захищає дітей від ускладненого COVID-19
Джерело: CNN
Вчені провели дослідження, яке показало, що у дітей є особливо сильний імунітет слизової оболонки. Зокрема, його так називають тому, що клітини в цій системі перебувають не в крові, а в слизових оболонках.
Вони "вистилають" ніс, горло й інші частини тіла, які часто зустрічаються з мікробами, а також багато внутрішніх органів. Ці мембрани діють як багатошарові стіни.
Тож у дітей дихальні шляхи повні клітин, які розпізнають COVID-19. Це дуже важливо, саме це дозволяє дітям одразу ж активувати вроджену імунну систему та зупинити вірус, перш ніж він зможе закріпитися.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу