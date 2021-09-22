Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні виявили ще 6 754 нових випадків коронавірусу. Відомо, що серед них – 625 дітей та 125 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 2 175 пацієнтів з встановленим діагнозом або підозрою на наявність хвороби. На жаль, 105 інфікованих пішли з життя. Натомість ще 2 095 людей одужали.

Зверніть увагу Вітамін D для жінок: як сонячний вітамін впливає на репродуктивне здоров'я

Також за минулу добу в Україні здійснили понад 82 тисячі тестувань на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 36 642;

методом ІФА – 11 347;

експрес-тестами – 34 254.

Загальна статистика



За весь час пандемії в країні виявили 2 362 559 хворих на коронавірус. 2 235 668 з них вже одужали. Натомість померли 55 161 пацієнт. Станом на ранок 22 вересня в Україні провели 12 551 650 досліджень методом ПЛР.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 456 випадків;

Вінницька область – 100 випадків;

Волинська область – 137 випадків;

Дніпропетровська область – 556 випадків;

Донецька область – 460 випадків;

Житомирська область – 179 випадків;

Закарпатська область – 49 випадків;

Запорізька область – 305 випадків;

Івано-Франківська область – 192 випадки;

Київська область – 219 випадків;

Кіровоградська область – 45 випадків;

Луганська область – 295 випадків;

Львівська область – 449 випадків;

Миколаївська область – 150 випадків;

Одеська область – 442 випадки;

Полтавська область – 134 випадки;

Рівненська область – 248 випадків;

Сумська область – 207 випадків;

Тернопільська область – 145 випадків;

Харківська область – 774 випадки;

Херсонська область – 302 випадки;

Хмельницька область – 345 випадків;

Черкаська область – 234 випадки;

Чернівецька область – 298 випадків;

Чернігівська область – 33 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації проти коронавірусу

Вакцинували проти COVID-19 за минулу добу 21 вересня – 116 005 людей. Одну дозу отримали 68 502 людей, повністю імунізовані, тобто мають два щеплення, – 47 503 людини.

Всього від початку вакцинальної кампанії імунізовано проти коронавірусу 6 435 427 людей: з них отримали одну дозу – 6 435 425 людей,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 246 164 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 11 681 589 щеплень (і першою і другою дозами).

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Рівень захворюваності перевищено у 22 регіонах

Джерело: МОЗ

На сьогодні рівень захворюваності коронавірусом перевищено загалом в Україні та окремо у 22 областях, а також у місті Києві. У 8 областях та столиці високі показники COVID-госпіталізацій.

Стабільною ситуація по захворюваності коронавірусом лишається тільки у Закарпатській та Кіровоградській областях.

Увага! Згідно з нормою, цей показник має складати не більше 75 на 100 тисяч населення.

Динаміка госпіталізацій

Крім того, у 8 областях та Києві перевищено динаміку госпіталізацій хворих коронавірусом, а саме:

Київ – 54,6%;

Дніпропетровська область – 70,3%;

Донецька область – 66,4%;

Луганська область – 64,6%;

Миколаївська область – 58,7%;

Рівненська область – 66,5%;

Харківська область – 70,0%

Херсонська область – 52,1%;

Черкаська область – 94,3%.

Показники епідемситуації в Україні / Фото МОЗ

Львів – у жовтій зоні: які обмеження діятимуть у місті

Джерело: Львівська міськрада

Львів перейде у жовту карантинну зону з 23 вересня. На засіданні міської комісії з питань ТБ та НС вирішили ввести обмеження для закладів освіти, культури та спорту.

Наразі у лікарні швидкої допомоги Львова перебувають 306 пацієнтів з пневмоніями.

До теми Чернівецька область може перейти у червоної зону вже цього тижня: умова

Новини про коронавірус у світі 22 вересня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 22 вересня у світі виявили понад 229,1 мільйона хворих на коронавірус, більш ніж 4,7 мільйона з яких, на жаль, померли.

Найбільше інфікованих від початку пандемії виявили у США – понад 42 мільйони. Загалом COVID-19 забрав життя понад 676 тисяч американців. Слідом за США лідирують за кількістю інфікованих коронавірусом Індія – 33 531 498 випадків та Бразилія – 21 247 667 випадків.

У Китаї виявили новий осередок коронавірусу

Джерело: Sina

У Китаї виявили новий можливий епіцентр зараження СOVID-19 всередині країни – провінція Хейлунцзян, місто Харбін.

Станом на 22 вересня в провінції зареєстрували 6 завезених і 8 місцевих підтверджених випадків. Комісія охорони здоров'я провінції нагадала, що в Хейлунцзяні сталася локальна епідемія, і наразі є 2 зони так званого середнього ризику.

У глави МОЗ Бразилії підтвердили COVID-19 на Генасамблеї ООН

Джерел: The Guardian

Міністр охорони здоров'я Бразилії Марсело Кейрога отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Це сталося після того, як він супроводжував президента країни Жаїра Болсонару на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Між тим, решта делегації також пройшла тестування, всі отримали негативний результат. Відомо, що глава бразильського міністерства охорони здоров'я вже раніше був вакцинований проти коронавірусу.

Натомість бразильський глава держави – єдиний з лідерів G20, який публічно заявляє, що не вакцинувався.

Дослідження про коронавірус

З'ясували, що захищає дітей від ускладненого COVID-19

Джерело: CNN

Вчені провели дослідження, яке показало, що у дітей є особливо сильний імунітет слизової оболонки. Зокрема, його так називають тому, що клітини в цій системі перебувають не в крові, а в слизових оболонках.

Вони "вистилають" ніс, горло й інші частини тіла, які часто зустрічаються з мікробами, а також багато внутрішніх органів. Ці мембрани діють як багатошарові стіни.

Тож у дітей дихальні шляхи повні клітин, які розпізнають COVID-19. Це дуже важливо, саме це дозволяє дітям одразу ж активувати вроджену імунну систему та зупинити вірус, перш ніж він зможе закріпитися.

Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу