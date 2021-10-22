Новини про коронавірус в Україні 22 жовтня

Рекордна кількість хворих

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 23 785 людей, серед них 1 800 дітей та 391 медпрацівник. Вакцинували рекордну кількість людей.

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До лікарень госпіталізували 5 141 людину з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 614 пацієнтів. Водночас видужали – 8 530 людей.

Добова захворюваність та смертність – рекордні з початку пандемії!

Темпи тестування населення

Впродовж минулої доби в Україні провели 134 329 тестів на коронавірус, зокрема:

  • методом ПЛР – 72 999
  • методом ІФА – 15 546
  • досліджень експрес-тестами на антиген – 45 784

Статистика коронавірусу в областях: добовий показник

  • Київ – 1323 випадки;
  • Вінницька область – 558 випадків;
  • Волинська область – 528 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1641 випадок;
  • Донецька область – 1178 випадків;
  • Житомирська область – 1144 випадки;
  • Закарпатська область – 238 випадків;
  • Запорізька область – 1391 випадок;
  • Івано-Франківська область – 599 випадків;
  • Київська область – 811 випадків;
  • Кіровоградська область – 168 випадків;
  • Луганська область – 603 випадки;
  • Львівська область – 1647 випадків;
  • Миколаївська область – 433 випадки;
  • Одеська область – 1484 випадки;
  • Полтавська область – 1020 випадків;
  • Рівненська область – 865 випадків;
  • Сумська область – 1305 випадків;
  • Тернопільська область – 696 випадків;
  • Харківська область – 1306 випадків;
  • Херсонська область – 1248 випадків;
  • Хмельницька область – 1294 випадки;
  • Черкаська область – 671 випадок;
  • Чернівецька область – 601 випадок;
  • Чернігівська область – 1033 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика вакцинації: рекордні темпи

Впродовж минулої доби в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордну кількість охочих – 269 666 людей. Зокрема, першу дозу отримали 184 107 людей, другу дозу – 85 559 людей.

Новини про коронавірус у світі 22 жовтня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 20 жовтня у світі виявили понад 242,5 мільйона хворих на коронавірус та більш ніж 4,9 мільйона смертей серед пацієнтів. Тим часом у ВООЗ вважають, що насправді ці цифри значно більші, адже у бідніших країнах низький рівень тестування населення.

Від початку пандемії найбільше інфікованих вірусом SARS-CoV-2 виявили у США – більш ніж 45 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Туреччина, Росія, Індія та Бразилія.

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Російськомовний канал у Латвії відключили за рекламу оселедця як засобу проти COVID-19

Джерело: "Новая газета"

Російськомовний телевізійний канал "Перший Балтійський" більше не буде працювати в Латвії – у нього забрали ліцензію. І далеко не дарма. Річ у тім, що канал показував у своєму ефірі сюжет про коронавірус, який "не є сильно заразним", і з яким можна боротися, мовляв, за допомогою оселедця.

Від коронавірусу померли десятки тисяч медиків

Джерело: ВВС

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), коронавірус забрав життя від 80 до 180 тисяч медичних працівників у всьому світі. Загалом у світі приблизно 135 мільйонів медичних працівників.

Жінка 335 днів боролася з коронавірусом

Джерело: medRxiv

Американські лікарі описали найтриваліший перебіг COVID-19 – через ослаблений імунітет інфекція циркулювала в організмі пацієнтки майже рік. Унікальний клінічний випадок зареєстрували в лікарні Національного інституту здоров'я в Бетесді. Перший раз 47-річна жінка була госпіталізована з COVID-19 навесні 2020 року.

Більше тут Найтриваліше захворювання: жінка 335 днів боролася з коронавірусом

Ізраїль відкриває свої кордони для іноземних туристів

Влада Ізраїлю прийняла рішення відкритися для іноземних туристів. Мандрівники зможуть в'їхати на територію країни з 1 листопада. До Ізраїлю зможуть потрапити вакциновані і ті, хто перехворів на COVID-19. Про це домовилися глава уряду Ізраїлю Нафталі Беннет.

Дослідження коронавірусу

Нові докази того, COVID-19 – сезонний вірус

Джерело: Nature Computational Science

Вчені надали переконливі докази того, що COVID-19 – це сезонна інфекція. Коронавірус пов'язаний з низькими температурами й вологістю та багато в чому схожий на сезонний грип