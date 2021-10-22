Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 23 785 людей, серед них 1 800 дітей та 391 медпрацівник. Вакцинували рекордну кількість людей.

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До лікарень госпіталізували 5 141 людину з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 614 пацієнтів. Водночас видужали – 8 530 людей.

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Темпи тестування населення

Впродовж минулої доби в Україні провели 134 329 тестів на коронавірус, зокрема:

Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 63 003 мешканці країни.

За весь час пандемії в Україні зареєстрували 2 725 385 випадки захворювання на коронавірус. Станом на 2 жовтня одужали 2 361 365 людей.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Впродовж минулої доби в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордну кількість охочих – 269 666 людей. Зокрема, першу дозу отримали 184 107 людей, другу дозу – 85 559 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 557 659 людей: з них отримали одну дозу – 8 557 657 людей,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 829 174 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 386 831 щеплення.

У МОЗ наголосили, що 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані. Тобто щеплення захищає від важкого перебігу коронавірусної хвороби та смерті у випадку інфікування.

Крім того, в Україні до кінця року діє адаптивний карантин, країну поділили на зони. З 23 вересня всі регіони перейшли в жовту, а вакциновані українці отримали привілеї. Тепер, щоб користуватись громадським транспортом, українці повинні мати сертифікат про вакцинацію або негативний тест на COVID-19.

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Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Скільки дітей хворіє на COVID-19

Джерело: 24 канал

Лікар Денис Сурков заявив, що восени 2021 року на COVID-19 хворіє "дуже багато" дітей. За його словами, здебільшого вони заражаються від батьків. Однак діти хворіють не так тяжко, як дорослі.

Кузін: українці повторно пройдуть повний курс вакцинації від COVID-19

Джерело: Телеканал Рада

Ігор Кузін заявив, що в Україні у 2022 році планують почати ревакцинацію населення проти COVID-19. Водночас, за його словами, у МОЗ не розглядають введення бустерного щеплення для всіх категорій.

Антивакцинаторська пропаганда в Росії

Джерело: "Право на владу" на 1+1

З огляду на прискорення темпів поширення коронавірусу та критичну ситуацію в лікарнях України, сьогодні чи не найбільшим злочином можна назвати боротьбу з вакцинацією. На цьому наголосив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації та член фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький. За його словами, часто цей злочин чинять ще й за російські гроші.

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Коронакриза в Харкові

Джерело: "Право на владу" на 1+1

Лікарні у Харкові переповнені, особливо відділення для хворих на COVID-19. У крематорій – черга на спалення тіл. Медики швидкої фізично не в змозі забезпечити госпіталізацію усіх хворих, які навіть цього дуже потребують.

В Одеському крематорії ледве встигають спалювати тіла

Джерело: УСІ

У крематорії Одеси щодня спалюють близько 40 померлих внаслідок коронавірусу. Тому співробітники ледве встигають кремувати людей. До того ж біля будівлі збирається величезна кількість людей на поховання. Через це поминальну службу скоротили до 20 хвилин.

Масово кремують померлих від коронавірусу в Одесі / Фото УСІ

Ще одна область перейде у червону зону

Джерело: МОЗ

Станом на сьогодні, 22 жовтня, у червоній зоні перебуває 5 областей:

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Одеська,

Херсонська.

Крім того, з завтрашнього дня у цю зону перейде Сумська область. Крім того, ймовірно, з 25 жовтня у червону зону також перейде Черкаська область.

Рекордна кількість нових хворих на Львівщині

Джерело: Львівська міськрада

Ситуація з коронавірусом на Львівщині – доволі тривожна. В області 21 жовтня зафіксували рекордну кількість нових хворих на коронавірус – понад 1600 людей. У лікарнях області наразі перебувають понад 2900 хворих. Майже усі вони – невакциновані.

Львівщина – на порозі червоної зони

Джерело: "Львівський портал"

На Львівщині з кожним днем зростає кількість хворих на коронавірус. Тому область вже з 25 жовтня може перейти у червону карантинну зону.

Адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус може стати сезонним захворюванням в Україні

Джерело: 24 канал

Голова Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко вважає, що коронавірус може не зникнути ніколи. Водночас у МОЗ вважають, що з ним можна навчитись жити.

Лікар звернувся до антивакцинаторів

Джерело: "Право на владу" на 1+1

Медик Іван Черненко заявив, що загроза коронавірусу реальна, а смертність висока. З огляду на це він звернувся до людей, які протестують проти вакцинації.

Ваші права буде дотримано, але помрете разом ви з ними на порозі лікарні, бо класти вас буде нікуди,

– сказав Іван Черненко.

Школи Києва йдуть на карантин на 2 тижні

Джерело: 24 канал

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів, що у школах Києва на два тижні запроваджують карантин. Все через погіршення ситуації з коронавірусом в регіоні.

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Поліція порушила 800 кримінальних проваджень за підробку сертифікатів

Джерело: МВС України

В Україні порушили уже 800 кримінальних проваджень щодо виявлення фейкових COVID-сертифікатів. У МВС кажуть, українці платять гроші шахраям та недобросовісним медикам, аби уникнути імунізації.

Рекордне навантаження на медичну систему

Джерело: 24 канал

В Україні активно зростає кількість інфікованих коронавірусом. У Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що захворюваність подвоюється кожні 2 – 3 тижні. Так, країна увійшла до чергової осінньо-зимової хвилі зростання рівня захворюваності на COVID-19.

Від чого залежить кількість хвиль коронавірусу

Джерело: 24 канал

В Україні триває чергова хвиля захворювань на COVID-19. Кількість хвиль коронавірусу залежить від щеплених та інфікованих. Про це в прямому ефірі 24 каналу сказав лікар-імунолог Борис Донськой. За його словами, люди самі здатні формувати характер періоду захворювань.