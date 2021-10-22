Черги у крематорій, повторна вакцинація в Україні: новини про коронавірус 22 жовтня
Джерело:24 канал
Лікарні у Харкові переповнені, у крематорій – черга на спалення тіл. В Одесі ж щодня спалюють приблизно 40 померлих внаслідок коронавірусу. Ігор Кузін заявив, що в Україні у 2022 році планують почати ревакцинацію населення проти COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 22 жовтня.
Новини про коронавірус в Україні 22 жовтня
Рекордна кількість хворих
Джерело: МОЗ
Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 23 785 людей, серед них 1 800 дітей та 391 медпрацівник. Вакцинували рекордну кількість людей.
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До лікарень госпіталізували 5 141 людину з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 614 пацієнтів. Водночас видужали – 8 530 людей.
Добова захворюваність та смертність – рекордні з початку пандемії!
Темпи тестування населення
Впродовж минулої доби в Україні провели 134 329 тестів на коронавірус, зокрема:
- методом ПЛР – 72 999
- методом ІФА – 15 546
- досліджень експрес-тестами на антиген – 45 784
Загальна статистика поширення пандемії
За весь час пандемії в Україні зареєстрували 2 725 385 випадки захворювання на коронавірус. Станом на 2 жовтня одужали 2 361 365 людей.
Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 63 003 мешканці країни.
Статистика коронавірусу в областях: добовий показник
- Київ – 1323 випадки;
- Вінницька область – 558 випадків;
- Волинська область – 528 випадків;
- Дніпропетровська область – 1641 випадок;
- Донецька область – 1178 випадків;
- Житомирська область – 1144 випадки;
- Закарпатська область – 238 випадків;
- Запорізька область – 1391 випадок;
- Івано-Франківська область – 599 випадків;
- Київська область – 811 випадків;
- Кіровоградська область – 168 випадків;
- Луганська область – 603 випадки;
- Львівська область – 1647 випадків;
- Миколаївська область – 433 випадки;
- Одеська область – 1484 випадки;
- Полтавська область – 1020 випадків;
- Рівненська область – 865 випадків;
- Сумська область – 1305 випадків;
- Тернопільська область – 696 випадків;
- Харківська область – 1306 випадків;
- Херсонська область – 1248 випадків;
- Хмельницька область – 1294 випадки;
- Черкаська область – 671 випадок;
- Чернівецька область – 601 випадок;
- Чернігівська область – 1033 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика вакцинації: рекордні темпи
Впродовж минулої доби в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордну кількість охочих – 269 666 людей. Зокрема, першу дозу отримали 184 107 людей, другу дозу – 85 559 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 557 659 людей:
- з них отримали одну дозу – 8 557 657 людей,
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 829 174 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 15 386 831 щеплення.
У МОЗ наголосили, що 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані. Тобто щеплення захищає від важкого перебігу коронавірусної хвороби та смерті у випадку інфікування.
Крім того, в Україні до кінця року діє адаптивний карантин, країну поділили на зони. З 23 вересня всі регіони перейшли в жовту, а вакциновані українці отримали привілеї. Тепер, щоб користуватись громадським транспортом, українці повинні мати сертифікат про вакцинацію або негативний тест на COVID-19.
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Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Скільки дітей хворіє на COVID-19
Джерело: 24 канал
Лікар Денис Сурков заявив, що восени 2021 року на COVID-19 хворіє "дуже багато" дітей. За його словами, здебільшого вони заражаються від батьків. Однак діти хворіють не так тяжко, як дорослі.
Кузін: українці повторно пройдуть повний курс вакцинації від COVID-19
Джерело: Телеканал Рада
Ігор Кузін заявив, що в Україні у 2022 році планують почати ревакцинацію населення проти COVID-19. Водночас, за його словами, у МОЗ не розглядають введення бустерного щеплення для всіх категорій.
Антивакцинаторська пропаганда в Росії
Джерело: "Право на владу" на 1+1
З огляду на прискорення темпів поширення коронавірусу та критичну ситуацію в лікарнях України, сьогодні чи не найбільшим злочином можна назвати боротьбу з вакцинацією. На цьому наголосив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації та член фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький. За його словами, часто цей злочин чинять ще й за російські гроші.
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Коронакриза в Харкові
Джерело: "Право на владу" на 1+1
Лікарні у Харкові переповнені, особливо відділення для хворих на COVID-19. У крематорій – черга на спалення тіл. Медики швидкої фізично не в змозі забезпечити госпіталізацію усіх хворих, які навіть цього дуже потребують.
В Одеському крематорії ледве встигають спалювати тіла
Джерело: УСІ
У крематорії Одеси щодня спалюють близько 40 померлих внаслідок коронавірусу. Тому співробітники ледве встигають кремувати людей. До того ж біля будівлі збирається величезна кількість людей на поховання. Через це поминальну службу скоротили до 20 хвилин.
Масово кремують померлих від коронавірусу в Одесі / Фото УСІ
Ще одна область перейде у червону зону
Джерело: МОЗ
Станом на сьогодні, 22 жовтня, у червоній зоні перебуває 5 областей:
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Запорізька,
- Одеська,
- Херсонська.
Крім того, з завтрашнього дня у цю зону перейде Сумська область. Крім того, ймовірно, з 25 жовтня у червону зону також перейде Черкаська область.
Рекордна кількість нових хворих на Львівщині
Джерело: Львівська міськрада
Ситуація з коронавірусом на Львівщині – доволі тривожна. В області 21 жовтня зафіксували рекордну кількість нових хворих на коронавірус – понад 1600 людей. У лікарнях області наразі перебувають понад 2900 хворих. Майже усі вони – невакциновані.
Львівщина – на порозі червоної зони
Джерело: "Львівський портал"
На Львівщині з кожним днем зростає кількість хворих на коронавірус. Тому область вже з 25 жовтня може перейти у червону карантинну зону.
Коронавірус може стати сезонним захворюванням в Україні
Джерело: 24 канал
Голова Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко вважає, що коронавірус може не зникнути ніколи. Водночас у МОЗ вважають, що з ним можна навчитись жити.
Лікар звернувся до антивакцинаторів
Джерело: "Право на владу" на 1+1
Медик Іван Черненко заявив, що загроза коронавірусу реальна, а смертність висока. З огляду на це він звернувся до людей, які протестують проти вакцинації.
Ваші права буде дотримано, але помрете разом ви з ними на порозі лікарні, бо класти вас буде нікуди,
– сказав Іван Черненко.
Школи Києва йдуть на карантин на 2 тижні
Джерело: 24 канал
Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів, що у школах Києва на два тижні запроваджують карантин. Все через погіршення ситуації з коронавірусом в регіоні.
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Поліція порушила 800 кримінальних проваджень за підробку сертифікатів
Джерело: МВС України
В Україні порушили уже 800 кримінальних проваджень щодо виявлення фейкових COVID-сертифікатів. У МВС кажуть, українці платять гроші шахраям та недобросовісним медикам, аби уникнути імунізації.
Рекордне навантаження на медичну систему
Джерело: 24 канал
В Україні активно зростає кількість інфікованих коронавірусом. У Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що захворюваність подвоюється кожні 2 – 3 тижні. Так, країна увійшла до чергової осінньо-зимової хвилі зростання рівня захворюваності на COVID-19.
Від чого залежить кількість хвиль коронавірусу
Джерело: 24 канал
В Україні триває чергова хвиля захворювань на COVID-19. Кількість хвиль коронавірусу залежить від щеплених та інфікованих. Про це в прямому ефірі 24 каналу сказав лікар-імунолог Борис Донськой. За його словами, люди самі здатні формувати характер періоду захворювань.
Новини про коронавірус у світі 22 жовтня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 20 жовтня у світі виявили понад 242,5 мільйона хворих на коронавірус та більш ніж 4,9 мільйона смертей серед пацієнтів. Тим часом у ВООЗ вважають, що насправді ці цифри значно більші, адже у бідніших країнах низький рівень тестування населення.
Від початку пандемії найбільше інфікованих вірусом SARS-CoV-2 виявили у США – більш ніж 45 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Туреччина, Росія, Індія та Бразилія.
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Російськомовний канал у Латвії відключили за рекламу оселедця як засобу проти COVID-19
Джерело: "Новая газета"
Російськомовний телевізійний канал "Перший Балтійський" більше не буде працювати в Латвії – у нього забрали ліцензію. І далеко не дарма. Річ у тім, що канал показував у своєму ефірі сюжет про коронавірус, який "не є сильно заразним", і з яким можна боротися, мовляв, за допомогою оселедця.
Від коронавірусу померли десятки тисяч медиків
Джерело: ВВС
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), коронавірус забрав життя від 80 до 180 тисяч медичних працівників у всьому світі. Загалом у світі приблизно 135 мільйонів медичних працівників.
Жінка 335 днів боролася з коронавірусом
Джерело: medRxiv
Американські лікарі описали найтриваліший перебіг COVID-19 – через ослаблений імунітет інфекція циркулювала в організмі пацієнтки майже рік. Унікальний клінічний випадок зареєстрували в лікарні Національного інституту здоров'я в Бетесді. Перший раз 47-річна жінка була госпіталізована з COVID-19 навесні 2020 року.
Більше тут Найтриваліше захворювання: жінка 335 днів боролася з коронавірусом
Ізраїль відкриває свої кордони для іноземних туристів
Влада Ізраїлю прийняла рішення відкритися для іноземних туристів. Мандрівники зможуть в'їхати на територію країни з 1 листопада. До Ізраїлю зможуть потрапити вакциновані і ті, хто перехворів на COVID-19. Про це домовилися глава уряду Ізраїлю Нафталі Беннет.
Дослідження коронавірусу
Нові докази того, COVID-19 – сезонний вірус
Джерело: Nature Computational Science
Вчені надали переконливі докази того, що COVID-19 – це сезонна інфекція. Коронавірус пов'язаний з низькими температурами й вологістю та багато в чому схожий на сезонний грип