Новини про коронавірус 23 червня: новий етап вакцинації в Україні, небезпечний штам у 10 країнах

В Україні почався четвертий етап вакцинації. В липні ми отримаємо більше вакцин. Дельта варіант теж мутував: у 10 країнах виявили новий небезпечний штам. А сам штам "Дельта" виявили вже у 92 країнах світу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 23 червня.

Новини про коронавірус в Україні 23 червня

Поширення вірусу в країні

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні виявили 835 хворих на коронавірус. З них 33 дитини та 25 медпрацівників. Від ускладнень хвороби померли 70 пацієнтів.

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Госпіталізували до лікарень 419 людей, у них ускладнений перебіг коронавірусної хвороби, який потребує посиленого медичного догляду. Водночас одужали від учора ще 2 292 мешканці країни.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 26 280 осіб,

методом ІФА – 8 135 осіб,

експрес-тестами – 13 782 особи.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Київ – 241 випадок;

Вінницька область – 20 випадків;

Волинська область – 13 випадків;

Дніпропетровська область – 36 випадків;

Донецька область – 51 випадок;

Житомирська область – 17 випадків;

Запорізька область – 15 випадків;

Київська область – 38 випадків;

Кіровоградська область – 9 випадків;

Луганська область – 23 випадки;

Львівська область – 52 випадки;

Миколаївська область – 23 випадки;

Одеська область – 30 випадків;

Полтавська область – 35 випадків;

Рівненська область – 38 випадків;

Сумська область – 26 випадків;

Тернопільська область – 4 випадки;

Харківська область – 26 випадків;

Херсонська область – 9 випадків;

Хмельницька область – 26 випадків;

Черкаська область – 41 випадок;

Чернівецька область – 19 випадків;

Чернігівська область – 15 випадків.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 2 230 977 людей. Станом на 23 червня одужало з них 2 155 261 хворий. Водночас від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 52 123 пацієнти.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

В Україні почався четвертий етап вакцинації: хто отримає щеплення

Джерело: МОЗ

Україна перейшла до 4-го етапу вакцинації проти COVID-19. Ним передбачено імунізацію людей старше 60 років, а також людей віком 18 – 59, які мають супутні захворювання, ув'язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів. У МОЗ також повідомили, що одночасно продовжують вакцинувати пріоритетні групи з попередніх етапів.

Які групи населення вакцинують наразі:

медики та інші працівники закладів охорони здоров’я,

мешканці та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів,

маломобільні громадяни,

соціальні працівники та священнослужителі,

освітяни,

військовослужбовці та співробітники інших структур державної безпеки,

працівники органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів,

працівники паливно-енергетичного комплексу та інших структур, від яких залежить функціонування держави.

Також на підконтрольній українському уряду території щеплюють громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Скільки вакцин проти коронавірусу Україна отримає в липні

Джерело: Інтерфакс-Україна

У липні очікується постачання в Україну 7,7 мільйона доз вакцини від коронавірусу. Більшість з яких – 5,325 мільйона – китайський Coronavac.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Новий спалах COVID-19 прогнозуємо на початок осені, – Рубан

Джерело: 24 канал

В Україні наразі стабільна ситуація з пандемією COVID-19. Однак людей закликали не розслаблятися та активно робити вакцинацію, адже найближче загострення варто чекати вже наприкінці літа. Але найпотужніший спалах буде наприкінці вересня та на початку жовтня. Про це сказав голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

Вакцини є більше, ніж тих, хто хоче вакцинуватись, – Радуцький

Джерело: 24 канал

В Україні активно триває кампанія вакцинації проти коронавірусу. Наразі нестачі у дозах немає – їх навіть більше, ніж людей, які готові отримати щеплення. Українців закликають не боятись вакцинації. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

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Новини про коронавірус у світі 23 червня

Нині у світі зареєстрували понад 179 мільйонів випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, жертвами недуги стали щонайменше 3 881 985 з них. Водночас видужали – понад 117 мільйонів інфікованих.

Станом на 23 червня по всьому світі близько 58 мільйонів активних хворих на COVID-19. Нині вони продовжують своє лікування.

У ВООЗ заявили про зменшення хворих і жертв COVID-19: детальна статистика

Джерело: Укрінформ

За останній тиждень (14 – 20 червня) кількість інфікованих коронавірусом у світі знизилася на 6% у порівнянні з попереднім тижнем і склала 2 520 684. Крім того, кількість летальних випадків зменшилася на 12% проти попереднього тижня і становить 64 075.

Дельта варіант теж мутував: у 10 країнах виявили новий небезпечний штам

Джерело: Hindustan Times

Новий різновид штаму коронавірусу "Дельта Плюс" зареєстрували в 10 країнах – Індії, США, Великобританії, Португалії, Швейцарії, Японії, Польщі, Непалі, Китаї та Росії.

ВООЗ: штам "Дельта" виявили вже у 92 країнах світу

Джерело: Fox News

Штам коронавірусу Дельта, який вперше виявили в Індії, зафіксували вже в 92 країнах. Наразі саме цей варіант вірусу викликає найбільше занепокоєнь. Наразі "Дельта" небезпечніший ніж Альфа-варіант, виявлений у Великій Британії, й володіє смертоноснішим потенціалом, оскільки швидше передається від людини до людини.

Відомо, наскільки ефективні Pfizer і AstraZeneca проти дельта-штаму

Джерело: U.S. News

Результати аналізу свідчать, що вакцини Pfizer і AstraZeneca, забезпечують високий захист – більш ніж 90% – від госпіталізації через дельта-варіант.