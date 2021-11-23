Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 22 листопада, в Україні зафіксували 12 729 нових хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 2 055 хворих. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 720 пацієнтів. Натомість видужали – 23 107 пацієнтів.

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Вочевидь, захворюваність в країні таки пішла на спад. Статистика смертності знижується в останню чергу, оскільки в лікарнях перебувають багато пацієнтів, інфікованих під час піку спалаху.

Тестування населення

В понеділок в Україні провели 85 820 тестів на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР — 38 099,

методом ІФА — 9 034,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 687.

Кількість нових випадків COVID-19 в областях та столиці:

Київ – 1 631 випадок;

Вінницька область – 406 випадків;

Волинська область – 571 випадок;

Дніпропетровська область – 1 310 випадків;

Донецька область – 929 випадків;

Житомирська область – 107 випадків;

Закарпатська область – 390 випадків;

Запорізька область – 847 випадків;

Івано-Франківська область – 134 випадки;

Київська область – 830 випадків;

Кіровоградська область – 121 випадок;

Луганська область – 233 випадки;

Львівська область – 540 випадків;

Миколаївська область – 481 випадок;

Одеська область – 439 випадків;

Полтавська область – 1141 випадок;

Рівненська область – 516 випадків;

Сумська область – 255 випадків;

Тернопільська область – 99 випадків;

Харківська область – 407 випадків;

Херсонська область – 94 випадки;

Хмельницька область – 263 випадки;

Черкаська область – 585 випадків;

Чернівецька область – 171 випадок;

Чернігівська область – 229 випадків.

*У статистиці не враховані дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Зверніть увагу: За весь час пандемії в країні виявили 3 353 136 хворих на коронавірус, 2 796 597 з яких вже одужали. На жаль, хвороба забрала 82 318 мешканців країни. Від початку пандемії в країні провели 15 595 737 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал

Коли може початися наступна хвиля COVID-19

Джерело: KSE

Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко вважає, що захворюваність почне знову зростати вже з січня 2022 року.

Як повідомив фахівець, усе залежатиме від двох чинників. А саме:

від спалаху коронавірусу в Європі; також вплинуть й карантинні обмеження, які діятимуть у нашій країні.

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Понад 10 мільйонів українців повністю щеплені проти COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 22 листопада, щеплення проти коронавірусу зробили 270 258 мешканців країни. 79 207 отримали першу дозу, а ось решта 191 051 – другу.

Загалом щеплення проти COVID-19 отримали 12 914 335 мешканців країни:

12 914 333 українців отримали щонайменше одну дозу вакцини,

повністю імунізовані, тобто отримали дві дози препарату – 10 025 360 людей.

Загалом в країні провели 22 939 693 щеплення проти COVID-19 (і першою, і другою дозою).

Які вакцини обирали українці:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 226 441,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 430 815,

AstraZeneca – 1 558 498,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 189 881.

У МОЗ наголошують! 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози вакцини. Відомо, що 10% "вакцинованих" купили COVID-сертифікати. Щонайменше "на руках" є 800 тисяч фальшивих паспортів вакцинації. Реальна статистика, ймовірно, ще вища.

Україна отримає ще 50 мільйонів доз COVID-вакцини від Pfizer

Джерело: 24 канал

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу 23 листопада що Україна продовжила контракт з американською фармацевтичною компанією Pfizer на постачання вакцини від коронавірусу їхнього виробництва.

Щороку, впродовж 2022 – 2023 років, будуть поставлятися по 25 мільйонів доз. Вакцини буду використовувати для додаткових щеплень: бустерної дози та ревакцинації.

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Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на ранок 23 листопада у світі зафіксували понад 258 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5 мільйонів смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 47,8 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Росія, Німеччина, Туреччина та Україна.

Греція запроваджує нові COVID-обмеження: що зміниться

Джерело: Ekathimerini

Влада Греції вирішила запровадити нові картинні обмеження. Все через зростання захворюваності на COVID-19. Нововведення передбачають, що невакциновані більше не матимуть доступу до закритих закладів, зокрема кінотеатрів, музеїв, спортивних клубів, навіть пред'явивши негативний результат тесту на COVID.

Невакцинованих парафіян допускатимуть до церковних богослужінь лише при наявності негативного ПЛР-тесту.

Міцотакіс також повідомив, що довідка про щеплення для вакцинованих осіб віком від 60 років втрачає чинність через 7 місяців після введення вакцини. Тому цій віковій групі буде надано місяць для ревакцинації.

У Німеччині застерегли невакцинованих

Джерело: AP

У Німеччині триває четверта хвиля пандемії коронавірусу. Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан закликав невакцинованих німців робити щеплення проти хвороби. Крім того, в уряді країни заговорили про обов'язкову вакцинацію.

Актуально про COVID-19 в Німеччині: за минулі вихідні в країні зареєстрували близько 30 000 нових хворих на коронавірус, що майже вдвічі більше, ніж минулого тижня. Повністю імунізовано близько 68% населення.

Дослідження про коронавірус

Чи справді можна інфікуватися коронавірусом через очі

Джерело: Tages-Anzeiger

Ризик інфікування коронавірусом через очі існує. Про це розповів відомий дослідник ризиків зараження вірусами Міхаель Рідікер.

Про те, що SARS-Cov-2 може проникати в очі та зберігатися там досить тривалий час стало відомо ще на початку пандемії. У квітні минулого року італійські вчені виявили SARS-CoV-2 в виділеннях очей пацієнтки.

Вплив звичайних коронавірусів формує імунітет проти SARS-CoV-2

Джерело: Nature Communications

Імунітет населення до вірусу SARS-CoV-2 має вирішальне значення для подолання пандемії COVID-19. Команда дослідників з Цюрихського університету (UZH) виявила ще один компонент, який сприяє імунітету проти коронавірусу.

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Чому потрібно вакцинуватися щопівроку

Джерело: SSRN

Нове дослідження пояснило необхідність бустерної дози вакцини проти COVID-19.

У добровольців вимірювали рівень антитіл до вакцинації, після отримання другої дози, а потім через 1, 3 та 6 місяців після вакцинації. Дослідники спеціально обрали учасників різної статі та майже всіх вікових груп, щоб отримати максимально повні дані про зміну титру антитіл.

Середні показники антитіл суттєво відрізнялися залежно від статі та віку: так, в осіб до 65 років рівень був удвічі вищим, ніж у добровольців старше 65 років. У жінок антитіл було більше в порівнянні з чоловіками, і найвищий титр був відзначений у жінок віком до 65 років.

Головним відкриттям було те, що через 6 місяців рівень антитіл знизився більш ніж на 50% у порівнянні з піковими значеннями у всіх без винятку учасників, зокрема наймолодших.

Італія схвалила бустерну вакцинацію

Джерело: фейсбук очільника МОЗ Італії Роберто Сперанца

В Італії дозволили бустерну вакцинацію проти коронавірусу. Щеплення рекомендують робити за 5 місяців після базового курсу імунізації.

На початку листопада в Італії заявили про початок четвертої хвилі COVID-19. Наразі в Італії третьою дозою вакцинують лише працівників сфери охорони здоров'я, літніх людей та людей із вразливих груп.

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