Термін дії COVID-сертифікатів, нове антитіло: новини про коронавірус 23 серпня

Термін дії COVID-сертифікатів можуть продовжити. Вчені знайшли нове супер антитіло проти коронавірусу. З початку пандемії недугу виявили більш ніж у 211,8 мільйонів людей по всьому світу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 23 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 23 серпня

Актуальна статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні зареєстрували 610 випадків інфікування коронавірусом. Серед хворих 33 дітей та 3 медпрацівники.

Госпіталізували до лікарень 425 пацієнтів з вираженими симптоми COVID-19, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 17 людей. Водночас видужали щонайменше 434 людини.

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Кількість проведених тестувань:

методом ПЛР – 10 642 особи,

методом ІФА – 1 493 особи,

експрес-тестами – 7 496 осіб.

Кількість випадків COVID-19 в регіонах за добу:

Київ – 164 випадки;

Вінницька область – 35 випадків;

Волинська область – 5 випадків;

Дніпропетровська область – 44 випадки;

Донецька область – 9 випадків;

Житомирська область – 19 випадків;

Закарпатська область – 4 випадки;

Запорізька область – 39 випадків;

Івано-Франківська область – 13 випадків;

Київська область – 3 випадки;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 14 випадків;

Львівська область – 25 випадків;

Миколаївська область – 13 випадків;

Одеська область – 51 випадок;

Полтавська область – 10 випадків;

Рівненська область – 7 випадків;

Сумська область – 18 випадків;

Тернопільська область – 29 випадків;

Харківська область – 18 випадків;

Херсонська область – 29 випадків;

Хмельницька область – 0 випадків;

Черкаська область – 4 випадки;

Чернівецька область – 52 випадки;

Чернігівська область – 4 випадки.

Захворіли на коронавірус 2 275 171 людина. Станом на 23 серпня про одужання повідомили 2 201 433 особи. На жаль, жертвами пандемії стали 53 474 людини – у них був ускладнений перебіг хвороби чи наявність супутніх захворювань.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Скільки часу діють паспорти вакцинації

Джерело: 24 канал

У МОЗ зазначили, що термін дії COVID-сертифікатів варто продовжити. Рішення, ймовірно, буде ухвалено найближчим часом. Наразі термін дії сертифікату становить пів року.

Отримати сертифікат можуть ті українці, які отримали 2 дози вакцинації. Згенерувавши документ у Дії, їм не потрібно буде здавати тести на коронавірус під час подорожей країнами ЄС. Чи дійсний сертифікат – перевірятимуть по QR-коду.



Як отримати COVID-сертифікат / Інфографіка 24 каналу

Скільки українців вакцинували проти коронавірусу

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби, 22 серпня, в Україні вакцинували проти коронавірусу 42 715 людей. Одну дозу отримали 14 590 людей, повністю імунізовані – 28 125 людей. Станом на 23 серпня 2021 року в Україні від коронавірусу проведено вже 8 208 034 щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 071 660 людей:

з них отримали одну дозу – 5 071 658 людей,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 136 376 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Новини про коронавірус у світі 23 серпня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

З початку пандемії недугу виявили більш ніж у 211,8 мільйонів людей по всьому світу. Хвороба забрала життя понад 4,4 мільйона інфікованих.

Найбільше перехворілих на коронавірус зафіксували у США – недугу діагностували у понад 37,7 мільйона людей, понад 628 тисяч, на жаль, померли. Наступними за кількістю хворих та смертей наразі ідуть Індія, Іран, Бразилія та Індонезія.

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Дослідження коронавірусу

Знайшли нове антитіло до коронавірусу

Джерело: Washington University in St. Louis

Вчені знайшли нове супер антитіло проти коронавірусу. Його особливість в тому, що воно кріпиться до тієї частини вірусу, яка зазвичай не змінюється при мутаціях, внаслідок чого досягається висока ефективність. Вчені протестували терапію проти найбільш поширених мутацій – потенційних загроз чергової хвилі пандемії, і у всіх випадках антитіла успішно нейтралізували SARS-CoV-2.