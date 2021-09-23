Новини про коронавірус в Україні 23 вересня
Статистика поширення коронавірусу
Джерело: МОЗ
За минулу добу в Україні виявили 7 866 нових хворих на коронавірус. Такі високі цифри – вперше від початку травня. До лікарень госпіталізували 2 070 пацієнтів з встановленим діагнозом або підозрою на наявність хвороби. Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській, Львівській, Донецькій областях.
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На жаль, померли від ускладнень недуги – 123 людини. Натомість одужали 2 305 пацієнти.
За добу зробили майже 85 тисяч тестувань:
- методом ПЛР – 41 625;
- методом ІФА – 9 742;
- експрес-тестами – 33 568.
Станом на ранок 23 вересня в Україні загалом провели 12 593 275 ПЛР-тестувань на коронавірус.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 467 випадків;
- Вінницька область – 179 випадків;
- Волинська область – 238 випадків;
- Дніпропетровська область – 456 випадків;
- Донецька область – 520 випадків;
- Житомирська область – 396 випадків;
- Закарпатська область – 83 випадки;
- Запорізька область – 348 випадків;
- Івано-Франківська область – 252 випадки;
- Київська область – 193 випадки;
- Кіровоградська область – 46 випадків;
- Луганська область – 333 випадки;
- Львівська область – 685 випадків;
- Миколаївська область – 175 випадків;
- Одеська область – 407 випадків;
- Полтавська область – 195 випадків;
- Рівненська область – 273 випадки;
- Сумська область – 297 випадків;
- Тернопільська область – 221 випадок;
- Харківська область – 839 випадків;
- Херсонська область – 257 випадків;
- Хмельницька область – 348 випадків;
- Черкаська область – 171 випадок;
- Чернівецька область – 302 випадки;
- Чернігівська область – 185 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи вакцинації в країні
Так, за попередню добу 144 768 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 91 615 людей, повністю імунізовані – 53 153 людини.
Протягом доби працювали:
- 953 мобільні бригади,
- 2 993 пункти щеплення;
- 344 центри вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 6 527 042 мешканців України, 6 527 040 з них отримали першу дозу, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 299 317 людей (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).
Загалом в країні провели 11 826 357 щеплень.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфо
Стрімке зростання: які області України не відповідають навіть жовтій зоні карантину
Від 23 вересня всі області України перейшли у жовту зону адаптивного карантину. Однак Київ та ще 8 областей відповідають показникам помаранчевого рівня епіднебезпеки.
Так, до помаранчевої зони можуть віднести:
- Дніпропетровську;
- Донецьку;
- Київську;
- Луганську;
- Миколаївську;
- Харківську;
- Херсонську;
- Черкаську області.
У цих областях перевищений показник динаміки рівня госпіталізацій. Він має бути на рівні не більше 50%. Найвищий він у Черкаській області і складає аж 144,4%.
Крім того, рівень захворюваності (норма менш як 75 на 100 тисяч населення) не перевищений лише у двох областях: Закарпатській та Кіровоградській. У них показники тримаються на сходинці 44 та 35 відповідно. Усі решта області – мають занадто завищений рівень захворюваності на коронавірус.
Україна отримала морозильники для вакцини Pfizer: чому саме зараз
Джерело: МОЗ
Україна отримала в рамках ініціативи COVAX 3 морозильні камери для зберігання вакцини Pfizer від COVID-19 за ультранизьких температур. Морозильні камери з діапазоном температур від -40 до -86 градусів виробництва Vestfrost, Данія, будуть встановлені на складі ДП "УкрМедПостач" Міністерства охорони здоров'я України. У МОЗ повідомили, що уже у найближчі тижні будуть щотижневі поставки по майже півмільйона доз вакцини Comirnaty від Pfizer-Biontech. Тож, потрібно більше обладнання для логістичних ланцюгів.
Ляшко озвучив, коли може закінчитись карантин в Україні
Джерело: Укрінформ
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко спрогнозував, коли в Україні можуть припинити карантинні обмеження. Це може статися вже навесні 2022 року, але є одна умова – карантинних обмежень в Україні може не бути, якщо більшість українців вакцинуються проти коронавірусної інфекції до Нового року.
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Новини про коронавірус у світі 23 вересня
Статистика захворюваності
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 23 вересня у світі виявили понад 230 мільйонів хворих на коронавірус, більш ніж 4,7 мільйона з яких, на жаль, померли.
Найбільше інфікованих від початку пандемії виявили у США – понад 42 мільйони. Загалом COVID-19 забрав життя понад 681 тисяча американців.
73% усіх доз ввели лише у 10 країнах світу, – ВООЗ озвучили невтішні прогнози вакцинації
Джерело: ВООЗ
Щонайменше 50 країн світу до кінця вересня не зможуть щепити від коронавірусу й понад 10% населення. Низькі темпи вакцинації спостерігаються переважно у бідних країнах. Глава ВООЗ також повідомив, що багаті країни, які обіцяли іншим державам 1 мільярд доз вакцини – реально передали менше ніж 15%.
Вже офіційно: у США схвалили третю дозу вакцини від коронавірусу
Джерело: FDA
Американське управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило використання бустерної дози вакцини Pfizer. Нею щеплюватимуть людей із категорії ризику через шість місяців після введення другої дози вакцини Pfizer.
Бустерну дозу отримають:
- люди, старші 65 років;
- молодшим з високим ризиком тяжкого перебігу COVID-19;
- ті, хто на роботі контактує з зараженими коронавірусом.
Пандемія коронавірусу закінчиться через рік, – гендиректор Moderna
Джерело: Neue Zuercher Zeitung
Генеральний директор компанії Moderna Стефан Бансел вважає, що пандемія коронавірусу може закінчиться вже через рік. Цьому сприятиме кампанія глобальної вакцинації проти COVID-19. За його словами, компанії-виробники вакцин проти коронавірусу стрімко розширюють виробництво і до середини наступного року вакцини будуть доступні всьому населенню земної кулі.