Новини про коронавірус в Україні 23 вересня

Статистика поширення коронавірусу

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні виявили 7 866 нових хворих на коронавірус. Такі високі цифри – вперше від початку травня. До лікарень госпіталізували 2 070 пацієнтів з встановленим діагнозом або підозрою на наявність хвороби. Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській, Львівській, Донецькій областях.

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На жаль, померли від ускладнень недуги – 123 людини. Натомість одужали 2 305 пацієнти.

За добу зробили майже 85 тисяч тестувань:

методом ПЛР – 41 625;

методом ІФА – 9 742;

експрес-тестами – 33 568.

Станом на ранок 23 вересня в Україні загалом провели 12 593 275 ПЛР-тестувань на коронавірус.

Загальна статистика



За весь час пандемії в Україні зареєстрували 2 370 425 інфікованих. Вдалося побороти недугу 2 237 973 людям. Натомість померли 55 284 пацієнтів.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 467 випадків;

Вінницька область – 179 випадків;

Волинська область – 238 випадків;

Дніпропетровська область – 456 випадків;

Донецька область – 520 випадків;

Житомирська область – 396 випадків;

Закарпатська область – 83 випадки;

Запорізька область – 348 випадків;

Івано-Франківська область – 252 випадки;

Київська область – 193 випадки;

Кіровоградська область – 46 випадків;

Луганська область – 333 випадки;

Львівська область – 685 випадків;

Миколаївська область – 175 випадків;

Одеська область – 407 випадків;

Полтавська область – 195 випадків;

Рівненська область – 273 випадки;

Сумська область – 297 випадків;

Тернопільська область – 221 випадок;

Харківська область – 839 випадків;

Херсонська область – 257 випадків;

Хмельницька область – 348 випадків;

Черкаська область – 171 випадок;

Чернівецька область – 302 випадки;

Чернігівська область – 185 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації в країні

Так, за попередню добу 144 768 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 91 615 людей, повністю імунізовані – 53 153 людини.

Протягом доби працювали:

953 мобільні бригади,

2 993 пункти щеплення;

344 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 6 527 042 мешканців України, 6 527 040 з них отримали першу дозу, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 299 317 людей (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).

Загалом в країні провели 11 826 357 щеплень.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфо

Стрімке зростання: які області України не відповідають навіть жовтій зоні карантину

Від 23 вересня всі області України перейшли у жовту зону адаптивного карантину. Однак Київ та ще 8 областей відповідають показникам помаранчевого рівня епіднебезпеки.

Так, до помаранчевої зони можуть віднести:

Дніпропетровську;

Донецьку;

Київську;

Луганську;

Миколаївську;

Харківську;

Херсонську;

Черкаську області.

У цих областях перевищений показник динаміки рівня госпіталізацій. Він має бути на рівні не більше 50%. Найвищий він у Черкаській області і складає аж 144,4%.

Крім того, рівень захворюваності (норма менш як 75 на 100 тисяч населення) не перевищений лише у двох областях: Закарпатській та Кіровоградській. У них показники тримаються на сходинці 44 та 35 відповідно. Усі решта області – мають занадто завищений рівень захворюваності на коронавірус.

Україна отримала морозильники для вакцини Pfizer: чому саме зараз

Джерело: МОЗ

Україна отримала в рамках ініціативи COVAX 3 морозильні камери для зберігання вакцини Pfizer від COVID-19 за ультранизьких температур. Морозильні камери з діапазоном температур від -40 до -86 градусів виробництва Vestfrost, Данія, будуть встановлені на складі ДП "УкрМедПостач" Міністерства охорони здоров'я України. У МОЗ повідомили, що уже у найближчі тижні будуть щотижневі поставки по майже півмільйона доз вакцини Comirnaty від Pfizer-Biontech. Тож, потрібно більше обладнання для логістичних ланцюгів.

Ляшко озвучив, коли може закінчитись карантин в Україні

Джерело: Укрінформ

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко спрогнозував, коли в Україні можуть припинити карантинні обмеження. Це може статися вже навесні 2022 року, але є одна умова – карантинних обмежень в Україні може не бути, якщо більшість українців вакцинуються проти коронавірусної інфекції до Нового року.

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Новини про коронавірус у світі 23 вересня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 23 вересня у світі виявили понад 230 мільйонів хворих на коронавірус, більш ніж 4,7 мільйона з яких, на жаль, померли.

Найбільше інфікованих від початку пандемії виявили у США – понад 42 мільйони. Загалом COVID-19 забрав життя понад 681 тисяча американців.

73% усіх доз ввели лише у 10 країнах світу, – ВООЗ озвучили невтішні прогнози вакцинації

Джерело: ВООЗ

Щонайменше 50 країн світу до кінця вересня не зможуть щепити від коронавірусу й понад 10% населення. Низькі темпи вакцинації спостерігаються переважно у бідних країнах. Глава ВООЗ також повідомив, що багаті країни, які обіцяли іншим державам 1 мільярд доз вакцини – реально передали менше ніж 15%.

Вже офіційно: у США схвалили третю дозу вакцини від коронавірусу

Джерело: FDA

Американське управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило використання бустерної дози вакцини Pfizer. Нею щеплюватимуть людей із категорії ризику через шість місяців після введення другої дози вакцини Pfizer.

Бустерну дозу отримають:

люди, старші 65 років;

молодшим з високим ризиком тяжкого перебігу COVID-19;

ті, хто на роботі контактує з зараженими коронавірусом.

Пандемія коронавірусу закінчиться через рік, – гендиректор Moderna

Джерело: Neue Zuercher Zeitung

Генеральний директор компанії Moderna Стефан Бансел вважає, що пандемія коронавірусу може закінчиться вже через рік. Цьому сприятиме кампанія глобальної вакцинації проти COVID-19. За його словами, компанії-виробники вакцин проти коронавірусу стрімко розширюють виробництво і до середини наступного року вакцини будуть доступні всьому населенню земної кулі.