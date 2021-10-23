Новини про коронавірус в Україні 22 жовтня

Статистика поширення хвороби досі висока

Впродовж минулої доби, в Україні захворіли на коронавірус 23 229 людей. Серед них 1 777 дітей та 438 медпрацівників.

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До лікарень госпіталізували 5 362 людини з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 483 пацієнти. Водночас видужали – 8 330 людей.

Темпи тестувань

Впродовж минулої доби в Україні провели 137 624 тестів на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 72808;

методом ІФА – 17738;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 078.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1221 випадок;

Вінницька область – 428 випадків;

Волинська область – 517 випадків;

Дніпропетровська область – 1832 випадки;

Донецька область – 1230 випадків;

Житомирська область – 1145 випадків;

Закарпатська область – 350 випадків;

Запорізька область – 1136 випадків;

Івано-Франківська область – 638 випадків;

Київська область – 975 випадків;

Кіровоградська область – 157 випадків;

Луганська область – 652 випадки;

Львівська область – 1754 випадки;

Миколаївська область – 483 випадки;

Одеська область – 1499 випадків;

Полтавська область – 1094 випадки;

Рівненська область – 946 випадків;

Сумська область – 1085 випадків;

Тернопільська область – 557 випадків;

Харківська область – 1409 випадків;

Херсонська область – 956 випадків;

Хмельницька область – 1075 випадків;

Черкаська область – 683 випадки;

Чернівецька область – 576 випадків;

Чернігівська область – 831 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика поширення пандемії



За весь час пандемії в Україні зареєстрували 2 748 614 випадків захворювання на коронавірус. Станом на 23 жовтня одужали 2 361 365 людей.



Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 63 486 мешканців країни.

Новий рекорд щеплень: за добу вакцинували майже 290 тисяч українців

За добу 22 жовтня – 289 468 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 203 265 людей, повністю імунізовані – 86 203 людини.

За весь час пандемії в Україні

Від початку вакцинальної кампанії щепили 8 760 924 людини, з них отримали одну дозу – 8 760 922 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 915 377 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 15 676 299 щеплень.

Увага! 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані. Щеплення захищає від важкого перебігу коронавірусної хвороби та смерті у випадку інфікування!

Рівненська й Миколаївська області переходять у червону зону

Джерело: телеграм Немчінова

Вже від 26 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки буде на території Рівненської та Миколаївської областей. Також відсьогодні Сумська область теж перебуває у червоній зоні карантину – там починають діяти обмеження "червоного" рівня епіднебезпеки.

Крім цих регіонів, у переліку червоної зони карантину наразі перебувають ще 5 регіонів. Мовиться про:

Дніпропетровську,

Донецьку,

Запорізьку,

Одеську,

Херсонську області.

МОЗ затвердило нові правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Вже 30% українців вакцинувались від коронавірусу

Джерело: "Свобода слова"

В Україні вже приблизно 30% дорослого населення були вакциновані від коронавірусу. При цьому, станом на 23 жовтня, першу дозу отримали понад 8 мільйонів українців, а майже 7 мільйонів – дві дози. Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, мінімальний поріг у 70% вакцинованих дорослого населення дасть можливість запобігти поширенню COVID-19 та зменшити кількість госпіталізацій.

Один із заводів кисню відновив роботу після поломки

Джерело: "Свобода слова"

Напередодні два заводи з виробництва медичного кисню призупинили роботу. Стало відомо, що завод, який розташований на заході України, вже відновив свою роботу. Він зупинявся через технічну несправність.

Хворі на коронавірус масово не звертаються до медиків

Джерело: 24 канал

На Волині шпиталь із хворими на коронавірус щодня збільшується. Багатьох пацієнтів із підтвердженою хворобою госпіталізують після тривалого лікування вдома. Хворі лікувалися вдома тиждень, а тоді викликали швидку. Медики кажуть, що це типові розповіді багатьох пацієнтів.

РНБО вирішила відправити школи на канікули

Джерело: 24 канал

Більшіcть навчальних закладів України з понеділка, 25 жовтня, мають піти на канікули. Таке рішення пов'язане із рекордною кількістю хворих на коронавірус.

Новини про коронавірус у світі 23 жовтня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 20 жовтня у світі виявили понад 243 мільйона хворих на коронавірус та більш ніж 4,9 мільйона смертей серед пацієнтів. Тим часом у ВООЗ вважають, що насправді ці цифри значно більші, адже у бідніших країнах низький рівень тестування населення.

Від початку пандемії найбільше інфікованих вірусом SARS-CoV-2 виявили у США – більш ніж 45 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Туреччина, Росія, Індія та Бразилія.

Зверніть увагу

У Росії зафіксували нові максимуми захворюваності на COVID-19 і смертності

Джерело: Стопкоронавирус.рф

За минулу добу, 22 жовтня, в Росії коронавірус діагностували у 37 678 осіб. Ще 1 075 пацієнтів померли. Такі офіційні дані, але реальні цифри можуть бути значно більшими. Ці обидва показники стали рекордними з початку пандемії. У зв'язку з великою кількістю хворих, Володимир Путін оголосив неробочі дні.

Білорусі скасували масковий режим, який не подобався Лукашенку

Джерело: постанова міністерства охорони здоров'я Білорусі

У Білорусі скасували масковий режим. Таке рішення ухвалили не тому, що країна вкотре "перемогла" коронавірус. Це просто не сподобалось самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку. Постанову з рішенням опублікували на сайті відомства.

Цікаво! Також самоназваний президент радив лікувати коронавірус горілкою і сауною, що у поєднанні і без хвороби може нести загрозу для здоров'я.

Мальта заборонила в'їзд всім українським туристам

Джерело: сайт Міністерства охорони здоров'я Мальти

21 жовтня уряд Мальти оновив перелік країн, громадян яких заборонено в'їжджати на острів. На жаль, Україна теж потрапила до нього. Через різкий ріст хворих на коронавірус, наша країна тепер входить до "темно-червоного" списку. Громадяни України не можуть прибувати на Мальту.

У Польщі за відсутність маски штрафуватимуть частіше

Джерело: The Warsaw

У Польщі частіше виписуватимуть штрафи за відсутність захисних масок. Рішення покликане зупинити зростання захворюваності на COVID-19. За добу 22 жовтня поліція перевірила 2,5 тисячі транспортних засобів. В результаті видали 4 000 попереджень і 1 200 штрафів.

Дослідження коронавірусу

Вік смертей під час пандемії коронавірусу змінився

Джерело: Daily Mail

Завдяки кампанії з вакцинації, смертність серед літніх людей знизилась. Втім дорослі люди середнього віку стали помирати частіше, ніж це було в докарантинні часи. Так, рівень смертності серед людей у ​​віці від 65 до 85 у вересня 2021 року був на 0,66% нижчим, ніж за 10 років до пандемії.

Користь від вакцини Pfizer для дітей переважує ризики

Джерело: Bloomberg

Регулятор США заявив, що вакцинація дітей препаратом Pfizer від BioNTech проти коронавірусу має більше переваг, ніж недоліків. Зокрема, у віці від 5 до 11 років щеплення явно переважує ризики рідкісних випадків запалення серця.

Більше тут Оприлюднили нові дані про вакцинацію дітей Pfizer: користь переважує ризикиFFdfFF