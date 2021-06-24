Новини про коронавірус в Україні 24 червня Поширення вірусу в країні Джерело: МОЗ
За минулу добу в Україні виявили 937 хворих на коронавірус. З них 33 дитини та 24 медпрацівники. Від ускладнень хвороби померли ще 58 пацієнтів.
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Новини про коронавірус 23 червня: штам дельта в Україні, МОЗ готує нові обмеження
До лікарень госпіталізували 559 людей. Водночас виписали ще
2 471 хворого.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 22 496 людей, методом ІФА – 11 418 людей, експрес-тестами – 20 429 людей.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували
2 231 914 хворих на коронавірус. 2 157 732 з них вже одужали. Водночас від ускладнень коронавірусу помер 52 181 пацієнт. Добовий приріст захворюваності в регіонах Київ – 223 випадки; Вінницька область – 16 випадків; Волинська область – 24 випадки; Дніпропетровська область – 59 випадків; Донецька область – 51 випадок; Житомирська область – 17 випадків; Закарпатська область – 8 випадків; Запорізька область – 42 випадки; Івано-Франківська область – 14 випадків; Київська область – 51 випадок; Кіровоградська область – 15 випадків; Луганська область – 18 випадків; Львівська область – 48 випадків; Миколаївська область – 35 випадків; Одеська область – 30 випадків; Полтавська область – 18 випадків; Рівненська область – 26 випадків; Сумська область – 24 випадки; Тернопільська область – 6 випадків; Харківська область – 57 випадків; Херсонська область – 30 випадків; Хмельницька область – 49 випадків; Черкаська область – 33 випадки; Чернівецька область – 11 випадків; Чернігівська область – 32 випадки.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу Наскільки вакциновані українці захищені від штаму Дельта: пояснення Ляшка
Джерело: 24 канал
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що перебіг хвороби, викликаної "Дельта" штамом коронавірусу, є важчим. Але вакциновані українці від нього захищені.
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Небезпечний мутант: що відомо про штам коронавірусу "Дельта", який вже в Україні Новини про коронавірус у світі 24 червня Поширення вірусу у світі
Джерело: РНБО України
Нині у світі зареєстрували понад 179 мільйонів випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Внаслідок недуги з життя пішли 3 890 686 пацієнтів. Водночас видужали – понад 117 мільйонів інфікованих.
Станом на 24 червня по всьому світі зафіксовано близько 58 мільйонів активних хворих на COVID-19. Ці всі люди нині лікуються від хвороби.
У США в інструкціях деяких вакцин проти COVID-19 попереджатимуть про можливе запалення серця
Джерело: AFP
Органи охорони здоров'я США оновлять офіційну інструкцію мРНК-вакцин проти COVID-19 (Pfizer і Moderna) застереженнями для підлітків і молодих людей після виявлення можливого зв'язку з рідкісними випадками запалення серця. Хоча кількість випадків невелика, вони все ж таки вища, ніж можна було б очікувати в цих вікових групах. Водночас зазначається, що загальні переваги як і раніше "явно" переважують ризики.
ВООЗ дозволила вакцинувати дітей проти коронавірусу
Джерело: ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала рекомендації з вакцинації населення проти COVID-19 і інших профілактичних заходів під час пандемії. В ній вперше заявила, що дітей можна вакцинувати проти коронавірусу. Нова заява
ВООЗ підтверджує рішення Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) включити пацієнтів 12 – 15 років в програму вакцинації компанії Pfizer-BioNTech.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу Moderna раптово та без пояснень змінила назву своєї вакцини проти коронавірусу
Джерело: EMA
Американська компанія Moderna змінила назву своєї вакцини від коронавірусу. Тепер вона називатиметься Spikevax.
ВООЗ висловила претензії до заводу, на якому виробляють "Супутник V"
Джерело: The Guardian
Всесвітня організація охорони здоров'я виявила проблеми з заходами, які використовують на заводі з виробництва російської вакцини "Супутник V" "Фармстандарт-УфаВІТА" в Башкортостані. Перевірка ВООЗ також виявила проблеми з перехресним зараженням і стерильністю, відстеженням і ідентифікацією партій вакцин на "Фармстандарт-УфаВІТА". Ця компанія відповідає за розлив у флакони доз "Супутник V", вироблених в інших країнах.
Дослідження коронавірусу Коронавірус впливає на чоловіче здоров'я: нові докази
Джерело: MDPI
Легені – далеко не єдина мішень для коронавірусу. Вчені отримують все більше підтверджень того, що інфекція вражає різні органи, в тому числі репродуктивну систему. Нове дослідження на хом'яках показало, що чоловіки з COVID-19 можуть зіткнутися з великими проблемами. Частинки SARS-CoV-2 були виявлені в сім'яниках всіх заражених хом'яків протягом першого тижня, проте пізніше рівень вірусного навантаження поступово знижувався.
На підтвердження своїх висновків автори дослідження відзначили, що пацієнти з коронавірусом нерідко скаржаться на болі в паховій області і яєчках, у деяких з них знижувався рівень тестостерону. Крім того, під час розтину тіл померлих від COVID-19 виявило порушення роботи тестикул на клітинному рівні.