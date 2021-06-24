Новини про коронавірус в Україні 24 червня

Поширення вірусу в країні

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні виявили 937 хворих на коронавірус. З них 33 дитини та 24 медпрацівники. Від ускладнень хвороби померли ще 58 пацієнтів.

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До лікарень госпіталізували 559 людей. Водночас виписали ще 2 471 хворого.

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 22 496 людей,
  • методом ІФА – 11 418 людей,
  • експрес-тестами – 20 429 людей.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 2 231 914 хворих на коронавірус2 157 732 з них вже одужали. Водночас від ускладнень коронавірусу помер 52 181 пацієнт.