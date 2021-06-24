Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні виявили 937 хворих на коронавірус. З них 33 дитини та 24 медпрацівники. Від ускладнень хвороби померли ще 58 пацієнтів.

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До лікарень госпіталізували 559 людей. Водночас виписали ще 2 471 хворого.

За добу протестовано:

За весь час пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 2 231 914 хворих на коронавірус. 2 157 732 з них вже одужали. Водночас від ускладнень коронавірусу помер 52 181 пацієнт.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Київ – 223 випадки;

Вінницька область – 16 випадків;

Волинська область – 24 випадки;

Дніпропетровська область – 59 випадків;

Донецька область – 51 випадок;

Житомирська область – 17 випадків;

Закарпатська область – 8 випадків;

Запорізька область – 42 випадки;

Івано-Франківська область – 14 випадків;

Київська область – 51 випадок;

Кіровоградська область – 15 випадків;

Луганська область – 18 випадків;

Львівська область – 48 випадків;

Миколаївська область – 35 випадків;

Одеська область – 30 випадків;

Полтавська область – 18 випадків;

Рівненська область – 26 випадків;

Сумська область – 24 випадки;

Тернопільська область – 6 випадків;

Харківська область – 57 випадків;

Херсонська область – 30 випадків;

Хмельницька область – 49 випадків;

Черкаська область – 33 випадки;

Чернівецька область – 11 випадків;

Чернігівська область – 32 випадки.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Наскільки вакциновані українці захищені від штаму Дельта: пояснення Ляшка

Джерело: 24 канал

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що перебіг хвороби, викликаної "Дельта" штамом коронавірусу, є важчим. Але вакциновані українці від нього захищені.

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Новини про коронавірус у світі 24 червня

Поширення вірусу у світі

Джерело: РНБО України

Нині у світі зареєстрували понад 179 мільйонів випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Внаслідок недуги з життя пішли 3 890 686 пацієнтів. Водночас видужали – понад 117 мільйонів інфікованих.

Станом на 24 червня по всьому світі зафіксовано близько 58 мільйонів активних хворих на COVID-19. Ці всі люди нині лікуються від хвороби.

У США в інструкціях деяких вакцин проти COVID-19 попереджатимуть про можливе запалення серця

Джерело: AFP

Органи охорони здоров'я США оновлять офіційну інструкцію мРНК-вакцин проти COVID-19 (Pfizer і Moderna) застереженнями для підлітків і молодих людей після виявлення можливого зв'язку з рідкісними випадками запалення серця. Хоча кількість випадків невелика, вони все ж таки вища, ніж можна було б очікувати в цих вікових групах. Водночас зазначається, що загальні переваги як і раніше "явно" переважують ризики.

ВООЗ дозволила вакцинувати дітей проти коронавірусу

Джерело: ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала рекомендації з вакцинації населення проти COVID-19 і інших профілактичних заходів під час пандемії. В ній вперше заявила, що дітей можна вакцинувати проти коронавірусу. Нова заява ВООЗ підтверджує рішення Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) включити пацієнтів 12 – 15 років в програму вакцинації компанії Pfizer-BioNTech.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Moderna раптово та без пояснень змінила назву своєї вакцини проти коронавірусу

Джерело: EMA

Американська компанія Moderna змінила назву своєї вакцини від коронавірусу. Тепер вона називатиметься Spikevax.

ВООЗ висловила претензії до заводу, на якому виробляють "Супутник V"

Джерело: The Guardian

Всесвітня організація охорони здоров'я виявила проблеми з заходами, які використовують на заводі з виробництва російської вакцини "Супутник V" "Фармстандарт-УфаВІТА" в Башкортостані. Перевірка ВООЗ також виявила проблеми з перехресним зараженням і стерильністю, відстеженням і ідентифікацією партій вакцин на "Фармстандарт-УфаВІТА". Ця компанія відповідає за розлив у флакони доз "Супутник V", вироблених в інших країнах.

Дослідження коронавірусу

Коронавірус впливає на чоловіче здоров'я: нові докази

Джерело: MDPI

Легені – далеко не єдина мішень для коронавірусу. Вчені отримують все більше підтверджень того, що інфекція вражає різні органи, в тому числі репродуктивну систему. Нове дослідження на хом'яках показало, що чоловіки з COVID-19 можуть зіткнутися з великими проблемами. Частинки SARS-CoV-2 були виявлені в сім'яниках всіх заражених хом'яків протягом першого тижня, проте пізніше рівень вірусного навантаження поступово знижувався.

На підтвердження своїх висновків автори дослідження відзначили, що пацієнти з коронавірусом нерідко скаржаться на болі в паховій області і яєчках, у деяких з них знижувався рівень тестостерону. Крім того, під час розтину тіл померлих від COVID-19 виявило порушення роботи тестикул на клітинному рівні.