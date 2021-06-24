Новини про коронавірус 24 червня: ВООЗ схвалила вакцинацію дітей, нові проблеми з "Супутник V"

ВООЗ дозволила вакцинувати дітей проти коронавірусу. Moderna раптово та без пояснень змінила назву своєї вакцини проти коронавірусу. ВООЗ висловила претензії до заводу, на якому виробляють "Супутник V". Коронавірус впливає на чоловіче здоров'я. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 24 червня.

Новини про коронавірус в Україні 24 червня

Поширення вірусу в країні

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні виявили 937 хворих на коронавірус. З них 33 дитини та 24 медпрацівники. Від ускладнень хвороби померли ще 58 пацієнтів.

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До лікарень госпіталізували 559 людей. Водночас виписали ще 2 471 хворого.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 22 496 людей,

людей, методом ІФА – 11 418 людей,

людей, експрес-тестами – 20 429 людей.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 2 231 914 хворих на коронавірус. 2 157 732 з них вже одужали. Водночас від ускладнень коронавірусу помер 52 181 пацієнт.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Київ – 223 випадки;

Вінницька область – 16 випадків;

Волинська область – 24 випадки;

Дніпропетровська область – 59 випадків;

Донецька область – 51 випадок;

Житомирська область – 17 випадків;

Закарпатська область – 8 випадків;

Запорізька область – 42 випадки;

Івано-Франківська область – 14 випадків;

Київська область – 51 випадок;

Кіровоградська область – 15 випадків;

Луганська область – 18 випадків;

Львівська область – 48 випадків;

Миколаївська область – 35 випадків;

Одеська область – 30 випадків;

Полтавська область – 18 випадків;

Рівненська область – 26 випадків;

Сумська область – 24 випадки;

Тернопільська область – 6 випадків;

Харківська область – 57 випадків;

Херсонська область – 30 випадків;

Хмельницька область – 49 випадків;

Черкаська область – 33 випадки;

Чернівецька область – 11 випадків;

Чернігівська область – 32 випадки.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Наскільки вакциновані українці захищені від штаму Дельта: пояснення Ляшка

Джерело: 24 канал

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що перебіг хвороби, викликаної "Дельта" штамом коронавірусу, є важчим. Але вакциновані українці від нього захищені.

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Новини про коронавірус у світі 24 червня

Поширення вірусу у світі

Джерело: РНБО України

Нині у світі зареєстрували понад 179 мільйонів випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Внаслідок недуги з життя пішли 3 890 686 пацієнтів. Водночас видужали – понад 117 мільйонів інфікованих.

Станом на 24 червня по всьому світі зафіксовано близько 58 мільйонів активних хворих на COVID-19. Ці всі люди нині лікуються від хвороби.

У США в інструкціях деяких вакцин проти COVID-19 попереджатимуть про можливе запалення серця

Джерело: AFP

Органи охорони здоров'я США оновлять офіційну інструкцію мРНК-вакцин проти COVID-19 (Pfizer і Moderna) застереженнями для підлітків і молодих людей після виявлення можливого зв'язку з рідкісними випадками запалення серця. Хоча кількість випадків невелика, вони все ж таки вища, ніж можна було б очікувати в цих вікових групах. Водночас зазначається, що загальні переваги як і раніше "явно" переважують ризики.

ВООЗ дозволила вакцинувати дітей проти коронавірусу

Джерело: ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала рекомендації з вакцинації населення проти COVID-19 і інших профілактичних заходів під час пандемії. В ній вперше заявила, що дітей можна вакцинувати проти коронавірусу. Нова заява ВООЗ підтверджує рішення Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) включити пацієнтів 12 – 15 років в програму вакцинації компанії Pfizer-BioNTech.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Moderna раптово та без пояснень змінила назву своєї вакцини проти коронавірусу

Джерело: EMA

Американська компанія Moderna змінила назву своєї вакцини від коронавірусу. Тепер вона називатиметься Spikevax.

ВООЗ висловила претензії до заводу, на якому виробляють "Супутник V"

Джерело: The Guardian

Всесвітня організація охорони здоров'я виявила проблеми з заходами, які використовують на заводі з виробництва російської вакцини "Супутник V" "Фармстандарт-УфаВІТА" в Башкортостані. Перевірка ВООЗ також виявила проблеми з перехресним зараженням і стерильністю, відстеженням і ідентифікацією партій вакцин на "Фармстандарт-УфаВІТА". Ця компанія відповідає за розлив у флакони доз "Супутник V", вироблених в інших країнах.

Дослідження коронавірусу

Коронавірус впливає на чоловіче здоров'я: нові докази

Джерело: MDPI

Легені – далеко не єдина мішень для коронавірусу. Вчені отримують все більше підтверджень того, що інфекція вражає різні органи, в тому числі репродуктивну систему. Нове дослідження на хом'яках показало, що чоловіки з COVID-19 можуть зіткнутися з великими проблемами. Частинки SARS-CoV-2 були виявлені в сім'яниках всіх заражених хом'яків протягом першого тижня, проте пізніше рівень вірусного навантаження поступово знижувався.

На підтвердження своїх висновків автори дослідження відзначили, що пацієнти з коронавірусом нерідко скаржаться на болі в паховій області і яєчках, у деяких з них знижувався рівень тестостерону. Крім того, під час розтину тіл померлих від COVID-19 виявило порушення роботи тестикул на клітинному рівні.