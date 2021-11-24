Новий коронавірус у кажанів, скоротили термін сертифікату: новини про коронавірус 24 листопада

В Україні значно скоротили термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів. У кажанів знайшли новий штам коронавірусу.10 тисяч випадків на добу: у НАН спрогнозували спад захворюваності на COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 24 листопада.

Новини про коронавірус в Україні 24 листопада

З коронавірусом до лікарень потрапили понад 4 тисячі українців за добу: статистика

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 23 листопада, в Україні зафіксували 14 325 нових хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували майже вдвічі більше українців, ніж учора – 4 077. Разом з тим, кількість тих, хто одужав від недуги значно вища, ніж кількість хворих – 29 044. Натомість померли ще 595 людей.

Днем раніше ЄС змінить термін дії сертифікатів, ризик тромбозу: новини про коронавірус 23 листопада

Тестування населення

У вівторок в Україні провели 108 827 тестів на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР — 52 719,

методом ІФА — 11 343,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 765.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 743), Полтавській (1 060), Донецькій (948), Запорізькій (906) і Хмельницькій (808) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1 743 випадки;

Вінницька область – 659 випадків;

Волинська область – 581 випадок;

Дніпропетровська область – 674 випадки;

Донецька область – 948 випадків;

Житомирська область – 341 випадок;

Закарпатська область – 403 випадки;

Запорізька область – 906 випадків;

Івано-Франківська область – 525 випадків;

Київська область – 795 випадків;

Кіровоградська область – 162 випадки;

Луганська область – 336 випадків;

Львівська область – 511 випадків;

Миколаївська область – 556 випадків;

Одеська область – 491 випадок;

Полтавська область – 1060 випадків;

Рівненська область – 619 випадків;

Сумська область – 324 випадки;

Тернопільська область – 275 випадків;

Харківська область – 562 випадки;

Херсонська область – 223 випадки;

Хмельницька область – 808 випадків;

Черкаська область – 518 випадків;

Чернівецька область – 173 випадки;

Чернігівська область – 132 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в країні виявили 3 367 461 хворого на коронавірус, 2 825 641 з яких вже одужав. На жаль, хвороба забрала 82 913 мешканців країни.Від початку пандемії в країні провели 82 913 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал

Понад 13 мільйонів людей отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19

Джерело: МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії в Україні вакцинували 13 000 634 людей. 13 000 632 з них отримали щонайменше одну дозу вакцини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 225 182 людини. Загалом в країні провели 23 225 814 щеплень і першою, і другою дозою.

За добу 23 листопада щеплення зробила 286 121 людина. Одну дозу отримали 86 299 людей, повністю імунізовані – 199 822 людини.

10 тисяч випадків на добу: у НАН спрогнозували спад захворюваності на COVID-19

Джерело: НАН України

Українські науковці прогнозують, що в Україні буде в середньому трохи більше ніж 10 тисяч добових випадків заражень коронавірусом. Таку динаміку слід очікувати на початку грудня 2021 року.

В Україні побільшало "помаранчевих" областей: у якій зоні карантину кожен регіон

Джерело: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило дані про ситуацію з карантинними обмеженнями в регіонах. Більшість областей відповідають показникам червоного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19. В Україні скоротилась жовта зона карантину. Тепер таких регіонів залишилось тільки два. А Чернівецька область перейшла у помаранчеву зону.



Актуальні показники госпіталізації та захворюваності в областях / Інфографіка МОЗ

Важливо Чому в Україні один із найвищих показників смертності у світі через COVID-19: відповідь лікаря

Як щеплення запобігає госпіталізаціям: дані по вікових категоріях

Джерело: НАН

Згідно з таблицею, серед людей похилого віку, які потрапили в реанімацію під час захворювання, виявилося понад 41% від усього населення віком після 65 років. Всі вони не отримали жодного щеплення. Такі дані за період 7 – 22 листопада 2021 року. Водночас навіть одна доза вакцини майже втричі знижує ризик гострої симптоматики, а повний курс – практично виключає можливість потрапляння до лікарні.



Таблиця госпіталізацій / Інфографіка НАН

В Україні значно скоротили термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів

Джерело: 24 канал

Кабінет Міністрів одразу в 4 рази скоротив термін дії жовтих COVID-сертифікатів. Тепер документ, який підтверджує одне щеплення проти коронавірусу, діятиме лише протягом 30 днів. Про відповідне рішення уряду повідомили на засіданні 24 листопада. Раніше COVID-сертифікат жовтого кольору діяв протягом 120 днів.

Новини про коронавірус у світі 24 листопада

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 24 листопада у світі виявили понад 258, 9 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,1 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 47,9 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Росія, Німеччина, Туреччина та Україна.

Дослідження коронавірусу

Діти з поганим імунітетом не такі вразливі перед коронавірусом, як вважали раніше

Джерело: Journal of infection

Проведене у Великій Британії дослідження дало несподівані результати: можливо, діти з порушеною імунною реакцією через хронічні захворювання не такі вразливі перед коронавірусом, як вважалося раніше. Разом з тим у дітей з ослабленим імунітетом були нижчі у порівнянні зі здоровими дітьми показники серопозитивності, тобто вироблення антитіл. Так, серед пацієнтів, які отримали позитивний ПЛР-тест у ході дослідження, імунна відповідь виробилася лише у 50%.

У кажанів знайшли новий штам коронавірусу

Джерело: Phys

У британських кажанів виду підковик виявили коронавірус, який пов’язаний із вірусом SARS-CoV2. Однак немає жодних доказів того, що цей новий вірус передавався людині або може передатись людині в майбутньому. Це перший випадок, коли сарбековірус (коронавірус, пов’язаний з атиповою пневмонією) виявили у підковиків (виду Rhinolophus hipposideros) та ще й у Великій Британії.