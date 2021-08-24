Новини про коронавірус в Україні 24 серпня
Статистика захворюваності на коронавірус в Україні
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 23 серпня, в Україні виявили ще 692 хворих на коронавірус. Серед них 54 дитини та 4 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 410 людей з підтвердженими й підозрілими випадками хвороби. На жаль, ще 27 пацієнтів померли. Натомість одужали ще 345 пацієнтів, тож їх вже виписали.
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Темпи тестування на COVID-19
Зниження захворюваності може пояснюватися зниженими темпами тестування на COVID-19. Адже впродовж 23 серпня в Україні провели всього 35 858 тестів на коронавірус, з них:
- методом ПЛР – 17 236,
- методом ІФА – 3 802,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 820.
Натомість від початку пандемії в Україні провели 11 844 497 тестів методом ПЛР.
Нові випадки коронавірусу в регіонах:
- Київ – 132 випадки;
- Вінницька область – 9 випадків;
- Волинська область – 2 випадки;
- Дніпропетровська область – 27 випадків;
- Донецька область – 26 випадків;
- Житомирська область – 13 випадків;
- Закарпатська область – 2 випадки;
- Запорізька область – 27 випадків;
- Івано-Франківська область – 13 випадків;
- Київська область – 18 випадків;
- Кіровоградська область – 8 випадків;
- Луганська область – 62 випадки;
- Львівська область – 33 випадки;
- Миколаївська область – 5 випадків;
- Одеська область – 84 випадки;
- Полтавська область – 10 випадків;
- Рівненська область – 23 випадки;
- Сумська область – 16 випадків;
- Тернопільська область – 11 випадків;
- Харківська область – 84 випадки;
- Херсонська область – 18 випадків;
- Хмельницька область – 12 випадків;
- Черкаська область – 7 випадків;
- Чернівецька область – 47 випадків;
- Чернігівська область – 3 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Скільки COVID-щеплень зробили в Україні за пів року вакцинальної кампанії
Джерело: МОЗ
Від початку вакцинальної кампанії станом на 24 серпня в Україні проти коронавірусу вакцинували 5 099 802 мешканців країни. 5 099 800 з них отримали першу дозу вакцини, а повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 179 661 людина. Вакцинація проти коронавірусу в Україні стартувала рівно пів року тому, 24 лютого.
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Новини про коронавірус у світі 24 серпня
Статистика захворюваності
Джерело: Університет Гопкінса
З початку пандемії недугу виявили більш ніж у 212 мільйонів людей по всьому світу. Хвороба забрала життя понад 4,4 мільйона інфікованих.
Найбільше перехворілих на коронавірус зафіксували у США – недугу діагностували у понад 37,9 мільйона людей, понад 629 тисяч, на жаль, померли. Наступними за кількістю хворих та смертей наразі ідуть Індія, Іран, Бразилія та Велика Британія.
До суду – за пост: на Кіпрі 4 осіб звинуватили за фейк про смерть дитини після вакцинації
Джерело: Cyprus Mail
На Кіпрі висунули звинувачення 4 людям за поширення фейку у соцмережах. Ці люди опублікували допис про те, що після вакцинації від коронавірусу померла 12-річна дитина. Через неабияку занепокоєність суспільства Міністерство охорони Кіпру одразу виступило із заявою: жодна дитина після щеплення від COVID-19 не помирала. Ба більше, навіть побічних ефектів після імунізації, з якими б звертались до кіпрських лікарень, цього тижня не було.
США анонсували доповідь про походження коронавірусу
Джерело: The White House
У США анонсували доповідь, у якій йтиметься про походження коронавірусу. Її можуть представити вже нині, 24 серпня. Першим доповідь побачить президент США Джо Байден.
У США повністю схвалили вакцину Pfizer: що це означає
Джерело: Голос Америки
Федеральна адміністрація США з контролю над харчовими продуктами та ліками (FDA) повністю схвалила вакцину проти коронавірусу від компаній Pfizer та BioNTech. Щоправда, лише для людей у віці від 16 років. Американські урядовці вважають, що це збільшить довіру до щеплень й створить в країні підґрунтя для введення вимог вакцинації з боку роботодавців та організацій.