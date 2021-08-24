Повне схвалення Pfizer у США, пів року вакцинації в Україні: новини про коронавірус 24 серпня

За добу в Україні виявили близько 700 хворих на COVID-19. США анонсували доповідь про походження коронавірусу. Вакцинальна кампанія проти коронавірусу триває рівно пів року. У США повністю схвалили вакцину Pfizer. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 24 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 24 серпня

Статистика захворюваності на коронавірус в Україні

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 23 серпня, в Україні виявили ще 692 хворих на коронавірус. Серед них 54 дитини та 4 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 410 людей з підтвердженими й підозрілими випадками хвороби. На жаль, ще 27 пацієнтів померли. Натомість одужали ще 345 пацієнтів, тож їх вже виписали.

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Темпи тестування на COVID-19

Зниження захворюваності може пояснюватися зниженими темпами тестування на COVID-19. Адже впродовж 23 серпня в Україні провели всього 35 858 тестів на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 17 236,

методом ІФА – 3 802,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 820.

Натомість від початку пандемії в Україні провели 11 844 497 тестів методом ПЛР.

Загальна статистика

За весь час пандемії COVID-19 в Україні виявили 2 275 863 хворих на коронавірус. 2 201 778 з них вже одужали. Але, на жаль, з життя пішов 53 501 пацієнт.

Нові випадки коронавірусу в регіонах:

Київ – 132 випадки;

Вінницька область – 9 випадків;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 27 випадків;

Донецька область – 26 випадків;

Житомирська область – 13 випадків;

Закарпатська область – 2 випадки;

Запорізька область – 27 випадків;

Івано-Франківська область – 13 випадків;

Київська область – 18 випадків;

Кіровоградська область – 8 випадків;

Луганська область – 62 випадки;

Львівська область – 33 випадки;

Миколаївська область – 5 випадків;

Одеська область – 84 випадки;

Полтавська область – 10 випадків;

Рівненська область – 23 випадки;

Сумська область – 16 випадків;

Тернопільська область – 11 випадків;

Харківська область – 84 випадки;

Херсонська область – 18 випадків;

Хмельницька область – 12 випадків;

Черкаська область – 7 випадків;

Чернівецька область – 47 випадків;

Чернігівська область – 3 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Скільки COVID-щеплень зробили в Україні за пів року вакцинальної кампанії

Джерело: МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії станом на 24 серпня в Україні проти коронавірусу вакцинували 5 099 802 мешканців країни. 5 099 800 з них отримали першу дозу вакцини, а повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 179 661 людина. Вакцинація проти коронавірусу в Україні стартувала рівно пів року тому, 24 лютого.

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Новини про коронавірус у світі 24 серпня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

З початку пандемії недугу виявили більш ніж у 212 мільйонів людей по всьому світу. Хвороба забрала життя понад 4,4 мільйона інфікованих.

Найбільше перехворілих на коронавірус зафіксували у США – недугу діагностували у понад 37,9 мільйона людей, понад 629 тисяч, на жаль, померли. Наступними за кількістю хворих та смертей наразі ідуть Індія, Іран, Бразилія та Велика Британія.

До суду – за пост: на Кіпрі 4 осіб звинуватили за фейк про смерть дитини після вакцинації

Джерело: Cyprus Mail

На Кіпрі висунули звинувачення 4 людям за поширення фейку у соцмережах. Ці люди опублікували допис про те, що після вакцинації від коронавірусу померла 12-річна дитина. Через неабияку занепокоєність суспільства Міністерство охорони Кіпру одразу виступило із заявою: жодна дитина після щеплення від COVID-19 не помирала. Ба більше, навіть побічних ефектів після імунізації, з якими б звертались до кіпрських лікарень, цього тижня не було.

США анонсували доповідь про походження коронавірусу

Джерело: The White House

У США анонсували доповідь, у якій йтиметься про походження коронавірусу. Її можуть представити вже нині, 24 серпня. Першим доповідь побачить президент США Джо Байден.

У США повністю схвалили вакцину Pfizer: що це означає

Джерело: Голос Америки

Федеральна адміністрація США з контролю над харчовими продуктами та ліками (FDA) повністю схвалила вакцину проти коронавірусу від компаній Pfizer та BioNTech. Щоправда, лише для людей у віці від 16 років. Американські урядовці вважають, що це збільшить довіру до щеплень й створить в країні підґрунтя для введення вимог вакцинації з боку роботодавців та організацій.