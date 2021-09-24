Жовті сертифікати в Дії, лікування антитілами: новини про коронавірус 24 вересня

В мобільному додатку Дія з'явилась змога отримати жовті COVID-сертифікати. ВООЗ рекомендує лікування антитілами COVID-пацієнтам з групи високого ризику госпіталізації. Дніпропетровська область перейшла з жовтої до помаранчевої зони карантину. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 24 вересня.

Новини про коронавірус в Україні 24 вересня

Статистика поширення коронавірусу: ситуація погіршується

Джерело: МОЗ

За попередню добу в Україні виявили 9 058 нових випадків коронавірусної хвороби. Серед них 849 дітей та 137 медпрацівників. За добу госпіталізували 2 060 людей. Здолали хворобу – 2 415 українців, а померли, на жаль, – 140.

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Ситуація в областях

Київ – 465 випадків;

Вінницька область – 147 випадків;

Волинська область – 184 випадки;

Дніпропетровська область – 889 випадків;

Донецька область – 602 випадки;

Житомирська область – 223 випадки;

Закарпатська область – 73 випадки;

Запорізька область – 431 випадок;

Івано-Франківська область – 200 випадків;

Київська область – 409 випадків;

Кіровоградська область – 38 випадків;

Луганська область – 291 випадок;

Львівська область – 719 випадків;

Миколаївська область – 205 випадків;

Одеська область – 622 випадки;

Полтавська область – 153 випадки;

Рівненська область – 259 випадків;

Сумська область – 297 випадків;

Тернопільська область – 301 випадок;

Харківська область – 948 випадків;

Херсонська область – 330 випадків;

Хмельницька область – 343 випадки;

Черкаська область – 310 випадів;

Чернівецька область – 406 випадків;

Чернігівська область – 217 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За добу протестували:

методом ПЛР – 40 578 осіб,

методом ІФА – 10 574 особи,

експрес-тестами – 31 029 осіб.

Загальна статистика

Від початку пандемії в Україні захворіли 2 379 483 людини. Одужали вже 2 240 388, летальних випадків – 55 424.

Загалом ПЛР-тестувань провели 12 633 853.

Темпи вакцинації

Україна вже розпочала п'ятий етап вакцинації. Всі охочі можуть безкоштовно зробити щеплення у найближчому пункті щеплень чи центрі масової вакцинації.

За даними МОЗ, станом на 24 вересня 5 355 959 людей повністю завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози. Першу дозу отримали наразі 6 624 026 осіб.



Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Україна щотижня отримуватиме до 500 тисяч доз вакцини Pfizer

Джерело: 24 канал

Денис Шмигаль заявив, що протягом найближчих місяців в Україну регулярно доставлятимуть вакцину від коронавірусу. Зокрема, щотижня надходитиме майже по 500 тисяч доз препарату від Pfizer.

Жовті сертифікати у додатку "Дія"

Наразі в Україні є 10 мільйонів доз вакцин від коронавірусу і кожен українець має до них доступ.

Джерело: "РБК-Україна"

У п'ятницю, 24 вересня, в мобільному додатку "Дія" з'явилась змога отримати жовті COVID-сертифікати. Його можуть згенерувати ті люди, які отримали перше щеплення проти коронавірусу.

Введення внутрішніх COVID-сертифікатів допоможе продовжувати працювати та розвиватися бізнесу у випадку посилення карантинних обмежень.

Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Які 3 групи людей слід вакцинувати в Україні

Джерело: 24 канал

Український уряд оголосив про обов'язкову вакцинацію вчителів і чиновників. Аналогічний досвід є в Євросоюзу та США. Такі дії дають позитивний ефект у боротьбі з коронавірусом. Представник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко вважає, що 3 основні групи, які слід вакцинувати насамперед:

медпрацівників;

працівників освіти й соціальної сфери;

держслужбовців.

Кличко каже, що Київ готовий до нової хвилі COVID-19

Джерело: 24 канал

Доки більшість жителів Києва не носить масок та не дотримується інших карантинних обмежень, представники місцевої влади готуються до навали важких пацієнтів з COVID-19. За словами Віталія Кличка, місто вже підготувалося до найгіршого сценарію.

Дніпропетровщина перейшла в помаранчеву зону

Джерело: Облрада Дніпропетровщини

Дніпропетровська область перейшла з жовтої до помаранчевої зони карантину. Це пояснюють великою кількістю інфікувань коронавірусом, які фіксують у регіоні.

Правила адаптивного карантину / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Як працюють школи в жовтій зоні

Джерело: 24 канал

З 23 жовтня Україна перейшла в жовту зону карантину. Тому тепер не всі заклади освіти зможуть працювати у звичному форматі. Школи та садочки можуть працювати очно, змішано або дистанційно.

Більше про це тут Як працюють школи в жовтій зоні та хто має переходити на дистанційку: пояснення

Новини про коронавірус у світі 24 вересня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 24 вересня у світі виявили понад 230,6 мільйонів хворих на коронавірус, більш ніж 4,7 мільйона з яких, на жаль, померли.

Найбільше інфікованих від початку пандемії виявили у США – понад 42 мільйони. Загалом COVID-19 забрав життя понад 684 тисячі американців.

В'єтнам відклав відкриття острова Фукуок для туристів

Джерело: Nikkei Asia

Днями В'єтнам заявив, що планує дозволити в'їзд на найбільший зі своїх островів – Фукуок. Відкриття було заплановано на жовтень. Однак дату перенесли. Таке рішення пов'язано з нестачею вакцин – владі країни не вдалося досягти необхідної кількості щеплених серед громадян.

В Ізраїлі невакцинованим вчителям заборонили працювати

Джерело: The Times of Israel

Міністерство освіти Ізраїлю випустило розпорядження про заборону вчителям і вихователям садочків без сертифіката Green Pass перебувати на території закладів освіти і отримувати зарплату. Невакциновані педагоги також не можуть викладати дистанційно.

Росіяни образилися на ПАРЄ: до чого тут вакцинація

Сертифікат Green Pass (такий собі зелений пропуск) підтверджує, що людина вакцинована і не заражена коронавірусом. Цей документ у вчителів і вихователів садочків почнуть вимагати з 3 жовтня.

Джерело: ТАСС

Російська делегація, можливо, візьме участь в осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи дистанційно. Росіяни "образились" через невизнання їхнього щеплення російською вакциною "Супутник V". Спікер Держдуми В'ячеслав Володін переконаний, що такі обмеження нібито – несправедливі. На його думку, Росії краще взагалі не брати участі у сесії ПАРЄ.

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Португалія скасовує майже усі коронавірусні обмеження

Джерело: The Guardian

Уряд Португалії вирішив скасувати більшість карантинних обмежень. Правила, що продовжать діяти у країні, залишаться на відповідальності її громадян.

Коронавірус у Португалії: основне

Станом на 23 вересня у Португалії коронавірус підтвердили у 1,06 мільйона людей. Від початку епідемії у країні померли майже 18 тисяч хворих, одужати вдалося 1,01 мільйона.

Наразі вакцинували 8,5 мільйона місцевих жителів, що становить 83,4% від усього населення.

Дослідження коронавірусу

ВООЗ рекомендує лікувати коронавірус антитілами

Джерело: British Medical Journal

ВООЗ рекомендує лікування антитілами COVID-пацієнтам з групи високого ризику госпіталізації. Мова йде про лікування, яке поєднує в собі два антитіла (казірівімаб і імдевімаб). Міжнародні експерти з групи розробки рекомендацій ВООЗ (GDG) і пацієнтів BMJ рекомендують лікування антитілами для двох конкретних груп пацієнтів з COVID-19.

Українці можуть приєднатися до дослідження COVID-ліків

Нині ліки проти COVID-19 проходять клінічні дослідження в усьому світі. У МОЗ повідомили, що до випробувань препаратів можуть долучитися й охочі українці. Нині є 31 таке дослідження – перелік можна знайти на сайті Державного експертного центру МОЗ України за профілем випробування COVID-19.