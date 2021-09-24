Жовті сертифікати в Дії, лікування антитілами: новини про коронавірус 24 вересня
Джерело:24 канал
В мобільному додатку Дія з'явилась змога отримати жовті COVID-сертифікати. ВООЗ рекомендує лікування антитілами COVID-пацієнтам з групи високого ризику госпіталізації. Дніпропетровська область перейшла з жовтої до помаранчевої зони карантину. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 24 вересня.
Новини про коронавірус в Україні 24 вересня
Статистика поширення коронавірусу: ситуація погіршується
Джерело: МОЗ
За попередню добу в Україні виявили 9 058 нових випадків коронавірусної хвороби. Серед них 849 дітей та 137 медпрацівників. За добу госпіталізували 2 060 людей. Здолали хворобу – 2 415 українців, а померли, на жаль, – 140.
Важливо Чоловіче здоров'я: для чого потрібен вітамін Д, і як він впливає на здатність мати дітей
Ситуація в областях
- Київ – 465 випадків;
- Вінницька область – 147 випадків;
- Волинська область – 184 випадки;
- Дніпропетровська область – 889 випадків;
- Донецька область – 602 випадки;
- Житомирська область – 223 випадки;
- Закарпатська область – 73 випадки;
- Запорізька область – 431 випадок;
- Івано-Франківська область – 200 випадків;
- Київська область – 409 випадків;
- Кіровоградська область – 38 випадків;
- Луганська область – 291 випадок;
- Львівська область – 719 випадків;
- Миколаївська область – 205 випадків;
- Одеська область – 622 випадки;
- Полтавська область – 153 випадки;
- Рівненська область – 259 випадків;
- Сумська область – 297 випадків;
- Тернопільська область – 301 випадок;
- Харківська область – 948 випадків;
- Херсонська область – 330 випадків;
- Хмельницька область – 343 випадки;
- Черкаська область – 310 випадів;
- Чернівецька область – 406 випадків;
- Чернігівська область – 217 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За добу протестували:
- методом ПЛР – 40 578 осіб,
- методом ІФА – 10 574 особи,
- експрес-тестами – 31 029 осіб.
Загальна статистика
Від початку пандемії в Україні захворіли 2 379 483 людини. Одужали вже 2 240 388, летальних випадків – 55 424.
Загалом ПЛР-тестувань провели 12 633 853.
Темпи вакцинації
Україна вже розпочала п'ятий етап вакцинації. Всі охочі можуть безкоштовно зробити щеплення у найближчому пункті щеплень чи центрі масової вакцинації.
За даними МОЗ, станом на 24 вересня 5 355 959 людей повністю завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози. Першу дозу отримали наразі 6 624 026 осіб.
Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Україна щотижня отримуватиме до 500 тисяч доз вакцини Pfizer
Джерело: 24 канал
Денис Шмигаль заявив, що протягом найближчих місяців в Україну регулярно доставлятимуть вакцину від коронавірусу. Зокрема, щотижня надходитиме майже по 500 тисяч доз препарату від Pfizer.До слова. Наразі в Україні є 10 мільйонів доз вакцин від коронавірусу і кожен українець має до них доступ.
Жовті сертифікати у додатку "Дія"
Джерело: "РБК-Україна"
У п'ятницю, 24 вересня, в мобільному додатку "Дія" з'явилась змога отримати жовті COVID-сертифікати. Його можуть згенерувати ті люди, які отримали перше щеплення проти коронавірусу.
Введення внутрішніх COVID-сертифікатів допоможе продовжувати працювати та розвиватися бізнесу у випадку посилення карантинних обмежень.
Які 3 групи людей слід вакцинувати в Україні
Джерело: 24 канал
Український уряд оголосив про обов'язкову вакцинацію вчителів і чиновників. Аналогічний досвід є в Євросоюзу та США. Такі дії дають позитивний ефект у боротьбі з коронавірусом. Представник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко вважає, що 3 основні групи, які слід вакцинувати насамперед:
- медпрацівників;
- працівників освіти й соціальної сфери;
- держслужбовців.
Кличко каже, що Київ готовий до нової хвилі COVID-19
Джерело: 24 канал
Доки більшість жителів Києва не носить масок та не дотримується інших карантинних обмежень, представники місцевої влади готуються до навали важких пацієнтів з COVID-19. За словами Віталія Кличка, місто вже підготувалося до найгіршого сценарію.
Дніпропетровщина перейшла в помаранчеву зону
Джерело: Облрада Дніпропетровщини
Дніпропетровська область перейшла з жовтої до помаранчевої зони карантину. Це пояснюють великою кількістю інфікувань коронавірусом, які фіксують у регіоні.
Як працюють школи в жовтій зоні
Джерело: 24 канал
З 23 жовтня Україна перейшла в жовту зону карантину. Тому тепер не всі заклади освіти зможуть працювати у звичному форматі. Школи та садочки можуть працювати очно, змішано або дистанційно.
Більше про це тут Як працюють школи в жовтій зоні та хто має переходити на дистанційку: пояснення
Новини про коронавірус у світі 24 вересня
Статистика захворюваності
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 24 вересня у світі виявили понад 230,6 мільйонів хворих на коронавірус, більш ніж 4,7 мільйона з яких, на жаль, померли.
Найбільше інфікованих від початку пандемії виявили у США – понад 42 мільйони. Загалом COVID-19 забрав життя понад 684 тисячі американців.
В'єтнам відклав відкриття острова Фукуок для туристів
Джерело: Nikkei Asia
Днями В'єтнам заявив, що планує дозволити в'їзд на найбільший зі своїх островів – Фукуок. Відкриття було заплановано на жовтень. Однак дату перенесли. Таке рішення пов'язано з нестачею вакцин – владі країни не вдалося досягти необхідної кількості щеплених серед громадян.
В Ізраїлі невакцинованим вчителям заборонили працювати
Джерело: The Times of Israel
Міністерство освіти Ізраїлю випустило розпорядження про заборону вчителям і вихователям садочків без сертифіката Green Pass перебувати на території закладів освіти і отримувати зарплату. Невакциновані педагоги також не можуть викладати дистанційно.Довідка. Сертифікат Green Pass (такий собі зелений пропуск) підтверджує, що людина вакцинована і не заражена коронавірусом. Цей документ у вчителів і вихователів садочків почнуть вимагати з 3 жовтня.
Росіяни образилися на ПАРЄ: до чого тут вакцинація
Джерело: ТАСС
Російська делегація, можливо, візьме участь в осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи дистанційно. Росіяни "образились" через невизнання їхнього щеплення російською вакциною "Супутник V". Спікер Держдуми В'ячеслав Володін переконаний, що такі обмеження нібито – несправедливі. На його думку, Росії краще взагалі не брати участі у сесії ПАРЄ.
Зверніть увагу "Змінився на очах": як зараз почувається дитина, якій вперше пересадили серце в Україні
Португалія скасовує майже усі коронавірусні обмеження
Джерело: The Guardian
Уряд Португалії вирішив скасувати більшість карантинних обмежень. Правила, що продовжать діяти у країні, залишаться на відповідальності її громадян.
Коронавірус у Португалії: основне
- Станом на 23 вересня у Португалії коронавірус підтвердили у 1,06 мільйона людей. Від початку епідемії у країні померли майже 18 тисяч хворих, одужати вдалося 1,01 мільйона.
- Наразі вакцинували 8,5 мільйона місцевих жителів, що становить 83,4% від усього населення.
Дослідження коронавірусу
ВООЗ рекомендує лікувати коронавірус антитілами
Джерело: British Medical Journal
ВООЗ рекомендує лікування антитілами COVID-пацієнтам з групи високого ризику госпіталізації. Мова йде про лікування, яке поєднує в собі два антитіла (казірівімаб і імдевімаб). Міжнародні експерти з групи розробки рекомендацій ВООЗ (GDG) і пацієнтів BMJ рекомендують лікування антитілами для двох конкретних груп пацієнтів з COVID-19.
Українці можуть приєднатися до дослідження COVID-ліків
Джерело: МОЗ
Нині ліки проти COVID-19 проходять клінічні дослідження в усьому світі. У МОЗ повідомили, що до випробувань препаратів можуть долучитися й охочі українці. Нині є 31 таке дослідження – перелік можна знайти на сайті Державного експертного центру МОЗ України за профілем випробування COVID-19.