Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

В якій карантинній зоні перебуває кожна область України

Джерело: МОЗ

Ситуація з коронавірусом в Україні досі не найкраща. Останнім часом хворих – у межах 20 тисяч. Вже 6 регіонів перейшли до червоної зони карантину, скоро і їх побільшає. До червоної зони потрапили такі області:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Одеська;

Сумська;

Херсонська.

Рівненська та Миколаївська області перейдуть до червоної зони карантину з 26 жовтня 2021 року.

Детальніше тут В якій карантинній зоні перебуває кожна область України: МОЗ оновило карту

Лікар звернувся до всіх щеплених від COVID-19 в Україні

Джерело: телеграм Жиравецького

Львівський лікар Тарас Жиравецький звернувся до всіх вакцинованих українців. Він заявив, що щеплення від коронавірусу не на 100% захищає від зараження. Ба більше, не дає людині "зелене" світло. Він нагадав, що зараз дуже важливо зробити щеплення, оскільки ситуація важка. Наприклад, тільки у Львівській області 90% госпіталізованих пацієнтів – нещеплені.

Карантинні зони / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

В Одесі "продають" місця в реанімації

Джерело: Одесса INFO

Ситуація в реанімаціях Одеси, де приймають хворих на коронавірус, вже тривалий час критична. Для хворих не вистачає кисню, а для пацієнтів з не COVID-19 – місць. Місцеві медіа повідомляють, що важким хворим на інфекцію пропонують заплатити значну суму за місце в реанімації.

Києві антивакцинаторське кафе запрошує "вільних людей"

Джерело: 24 канал

У Києві через збільшення кількості хворих найближчим часом можуть ввести червону зону карантину. У цей складний час київський заклад Nebos заявив, що приймає відвідувачів без "маски" та "вакцинації".

На Буковині ввели жорсткі обмеження для невакцинованих

Джерело: Чернівецька ОДА

Буковина перебуває "за крок від червоної зони". Саме тому там вводять жорсткі обмеження для невакцинованих людей. Саме тому з 24 жовтня сертифікат про вакцинацію, чинний ПЛР- чи експрес-тест або ж документ, що свідчить про одужання від COVID-19 потрібно показати, щоб:

відвідувати заклад громадського харчування, спортивні, культурні, розважальні та інші установи;

їздити громадським транспортом, а також мовиться про нерегулярні та регулярні перевезення в області.

Мешканці червоних зон штурмують центри вакцинації

Джерело: інстаграм-сторінка "Типичный Мариуполь"

Станом на 24 жовтня у червоній зоні карантину перебувають 7 областей. У цих регіонах діють жорсткі обмеження для невакцинованих громадян. Аби мати більше свобод, нещеплені громадяни почали масово вакцинуватися. Роблять вони це, очевидно, в останній момент.

Новини про коронавірус у світі 24 жовтня