Залишились тільки 4 жовті зони, вплив на пам'ять: новини про коронавірус 24 жовтня

Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

В якій карантинній зоні перебуває кожна область України

Джерело: МОЗ

Ситуація з коронавірусом в Україні досі не найкраща. Останнім часом хворих – у межах 20 тисяч. Вже 6 регіонів перейшли до червоної зони карантину, скоро і їх побільшає. До червоної зони потрапили такі області:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Одеська;

Сумська;

Херсонська.

Рівненська та Миколаївська області перейдуть до червоної зони карантину з 26 жовтня 2021 року.

Детальніше тут В якій карантинній зоні перебуває кожна область України: МОЗ оновило карту

Лікар звернувся до всіх щеплених від COVID-19 в Україні

Джерело: телеграм Жиравецького

Львівський лікар Тарас Жиравецький звернувся до всіх вакцинованих українців. Він заявив, що щеплення від коронавірусу не на 100% захищає від зараження. Ба більше, не дає людині "зелене" світло. Він нагадав, що зараз дуже важливо зробити щеплення, оскільки ситуація важка. Наприклад, тільки у Львівській області 90% госпіталізованих пацієнтів – нещеплені.

Карантинні зони / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

В Одесі "продають" місця в реанімації

Джерело: Одесса INFO

Ситуація в реанімаціях Одеси, де приймають хворих на коронавірус, вже тривалий час критична. Для хворих не вистачає кисню, а для пацієнтів з не COVID-19 – місць. Місцеві медіа повідомляють, що важким хворим на інфекцію пропонують заплатити значну суму за місце в реанімації.

Києві антивакцинаторське кафе запрошує "вільних людей"

Джерело: 24 канал

У Києві через збільшення кількості хворих найближчим часом можуть ввести червону зону карантину. У цей складний час київський заклад Nebos заявив, що приймає відвідувачів без "маски" та "вакцинації".

На Буковині ввели жорсткі обмеження для невакцинованих

Джерело: Чернівецька ОДА

Буковина перебуває "за крок від червоної зони". Саме тому там вводять жорсткі обмеження для невакцинованих людей. Саме тому з 24 жовтня сертифікат про вакцинацію, чинний ПЛР- чи експрес-тест або ж документ, що свідчить про одужання від COVID-19 потрібно показати, щоб:

відвідувати заклад громадського харчування, спортивні, культурні, розважальні та інші установи;

їздити громадським транспортом, а також мовиться про нерегулярні та регулярні перевезення в області.

Мешканці червоних зон штурмують центри вакцинації

Джерело: інстаграм-сторінка "Типичный Мариуполь"

Станом на 24 жовтня у червоній зоні карантину перебувають 7 областей. У цих регіонах діють жорсткі обмеження для невакцинованих громадян. Аби мати більше свобод, нещеплені громадяни почали масово вакцинуватися. Роблять вони це, очевидно, в останній момент.

У черкаських реанімаціях – жодного щепленого проти COVID-19 пацієнта

Джерело: Черкаська ОДА

Лікарняні ліжка у Черкаській області заповнені наполовину. Директорка Черкаської міської інфекційної лікарні Світлана Волгіна розповіла, що також немає жодного вакцинованого серед тих, хто помер від ускладнень.

Також серед тих, хто потрапив до реанімації із важким перебігом коронавірусу, – жодного вакцинованого проти цієї недуги.

Зараз через перенавантаження персонал лікарень виснажений, випадки складніші. Ми можемо розгортати додаткові ліжка, відкривати госпіталі, але хто буде тут працювати?

– заявила медикиня.

Додала, що потрібні фахівці з конкретною спеціалізацією. Директорка інфекційної лікарні також додала, що вакцинація – це єдиний спосіб захиститися від тяжкого перебігу хвороби.

За словами очільника Черкаської області Олександра Скічка, ковідні ліжка в лікарнях області заповнені на майже 50%. Серед госпіталізованих – найбільше людей старших за 50 років – 79%.

"Ця категорія людей стабільно в зоні найбільшого ризику. Темпи поширення хвороби невтішні. Цього разу летальність теж значно вища. Перехід до "червоної" карантинної зони – питання найближчого часу. Тож раджу не зволікати, вакцинуватися самим та допомогти із цим своїм рідним", – додав Скічко.

Черкаська область наразі перебуває у помаранчевій зоні карантину. За добу 23 жовтня на коронавірус там захворіло 598 людей.

Новини про коронавірус у світі 24 жовтня