Новини про коронавірус в Україні
Як змінилась ситуація за добу
За минулу добу в Україні виявили 876 нових хворих на коронавірус COVID-19, серед них 36 дітей та 32 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 489 хворих. Ще 53 пацієнти померли. Натомість одужали ще 2 405 людей.
Днем раніше Як передається штам Дельта, ВООЗ дозволила вакцинувати дітей
За добу протестовано 45 720 українців, з них:
- методом ПЛР – 19 481,
- методом ІФА – 9 160,
- експрес-тестами – 17 079.
Добовий приріст захворюваності в регіонах
- Київ – 196 випадків;
- Вінницька область – 9 випадків;
- Волинська область – 19 випадків;
- Дніпропетровська область – 63 випадки;
- Донецька область – 53 випадки;
- Житомирська область – 30 випадків;
- Закарпатська область – 14 випадків;
- Запорізька область – 72 випадки;
- Івано-Франківська область – 12 випадків;
- Київська область – 53 випадки;
- Кіровоградська область – 6 випадків;
- Луганська область – 10 випадків;
- Львівська область – 32 випадки;
- Миколаївська область – 28 випадків;
- Одеська область – 33 випадки;
- Полтавська область – 26 випадків;
- Рівненська область – 20 випадків;
- Сумська область – 24 випадки;
- Тернопільська область – 10 випадків;
- Харківська область – 56 випадків;
- Херсонська область – 29 випадків;
- Хмельницька область – 16 випадків;
- Черкаська область – 33 випадки;
- Чернівецька область – 13 випадків;
- Чернігівська область – 19 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Як зрозуміти, що ви захворіли на штам коронавірусу Дельта
Джерело: фейсбук Тараса Жиравецького
Головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький розповів, що інфіковані штамом Дельта відчувають симптоми, схожі на отруєння. Звісно, це все супроводжується стандартними симптомами COVID-19.
Окрім цього, особливістю даного штаму є дуже швидке поширення в колективах і сім'ях.
Як лікувати коронавірус: поради лікаря
- Збивайте температуру з першого дня захворювання;
- Якщо ви переносите COVID-19 легко, то не поспішайте виходити з дому. А особливо на 4 – 5 день захворювання – холодне повітря не на користь вашим легеням і можуть бути ускладнення;
- Перестаньте займатися спортом мінімум на 1 місяць. Для тих, хто не займався краще не починати в цей період;
- Не поспішайте робити комп'ютерну томографію легень з першого дня захворювання;
- Якщо у вас є супутні захворювання, контактуйте з вузьким фахівцем, який за вами наглядає (ендокринолог, ревматолог, невропатолог, гастроентеролог, кардіолог);
- Перестаньте вести нездоровий спосіб життя (курити цигарки, вживати алкоголь та їсти шкідливу їжу);
Кроки протидії поширенню штаму Дельта
Джерело: МОЗ України
24 червня в Раді національної безпеки та оборони України обговорили заходи боротьби з розповсюдженням штаму коронавірусу Дельта в Україні. Після їхнього затвердження, рекомендації відправлять на розгляд уряду.
Протидія штаму Дельта / Інфографіка МОЗ
Україна має можливості для виявлення штаму Дельта
Українські лабораторії мають змогу виявляти небезпечний штам коронавірусу Дельта. Нині країна очікує на постачання необхідних реагентів.
Технічні можливості є як і в державних, так і в приватних лабораторіях. Про це в ефірі "Право на владу" розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
За добу в Україні вакцинували рекордну кількість людей
Джерело: МОЗ
24 червня, в Україні проти коронавірусу вакцинували рекордну кількість людей – 96 180. 40 970 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість решта 55 210 громадян отримали другу дозу.
Станом на 24 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 736 600 людей.
Україна веде переговори про постачання ще двох вакцин
Україна домовляється про постачання вакцин проти коронавірусу ще з двома американськими компаніями: Johnson & Johnson та Moderna.
Обидва препарати схвалені ВООЗ. Про це розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі ток-шоу "Право на владу".
Увага Українці, щеплені CoronaVac, зможуть подорожувати до Євросоюзу, – МЗС
Новини про коронавірус у світі 25 червня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: РНБО України
Нині у світі зареєстрували близько 180 мільйонів випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Внаслідок недуги з життя пішли 3 899 104 пацієнти. Водночас видужали – понад 117 мільйонів інфікованих.
Станом на 25 червня у світі близько 58 мільйонів активних хворих на COVID-19.
Штам коронавірусу Дельта вдвічі заразніший за початковий
Джерело: твіттер ВООЗ
Варіант коронавірусу Дельта може стати домінантним у світі. Він передається з шаленою швидкістю. Зокрема, головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан заявила, що штам коронавірусу Дельта удвічі заразніший, ніж початковий штам вірусу з китайського Уханю.
Дослідження про коронавірус
Половина людей до 30 років відчувають довгострокові наслідки після легкого COVID-19
Джерело: Nature
Навіть ті, хто переніс COVID-19 легко і лікувався вдома, ризикують мати постковідний синдром, при якому симптоми захворювання тривають місяцями. Нове дослідження показало, що від цього стану не застраховані навіть школярі та студенти.
Цікаво 42 позитивних тести: чоловік 10 місяців хворів на коронавірус
Більшість нових померлих від коронавірусу у США – невакциновані
Джерело: AP
Журналісти The Associated Press проаналізували дані американських Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) за травень. Вони повідомили, що із понад 853 тисяч госпіталізацій через SARS-CoV-2 були всього 1200 вакцинованих американців. Це приблизно 0,1% із загальної кількості госпіталізованих людей.
Впродовж травня 2021 року внаслідок коронавірусу у США померли більш ніж 18 тисяч людей. Лише 150 з них мали щеплення проти COVID-19 (приблизно 0,8%).