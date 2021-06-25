Новини про коронавірус в Україні

Як змінилась ситуація за добу

За минулу добу в Україні виявили 876 нових хворих на коронавірус COVID-19, серед них 36 дітей та 32 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 489 хворих. Ще 53 пацієнти померли. Натомість одужали ще 2 405 людей.

Днем раніше Як передається штам Дельта, ВООЗ дозволила вакцинувати дітей

За добу протестовано 45 720 українців, з них:

  • методом ПЛР – 19 481,
  • методом ІФА – 9 160,
  • експрес-тестами – 17 079.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

  • Київ – 196 випадків;
  • Вінницька область – 9 випадків;
  • Волинська область – 19 випадків;
  • Дніпропетровська область – 63 випадки;
  • Донецька область – 53 випадки;
  • Житомирська область – 30 випадків;
  • Закарпатська область – 14 випадків;
  • Запорізька область – 72 випадки;
  • Івано-Франківська область – 12 випадків;
  • Київська область – 53 випадки;
  • Кіровоградська область – 6 випадків;
  • Луганська область – 10 випадків;
  • Львівська область – 32 випадки;
  • Миколаївська область – 28 випадків;
  • Одеська область – 33 випадки;
  • Полтавська область – 26 випадків;
  • Рівненська область – 20 випадків;
  • Сумська область – 24 випадки;
  • Тернопільська область – 10 випадків;
  • Харківська область – 56 випадків;
  • Херсонська область – 29 випадків;
  • Хмельницька область – 16 випадків;
  • Черкаська область – 33 випадки;
  • Чернівецька область – 13 випадків;
  • Чернігівська область – 19 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Як зрозуміти, що ви захворіли на штам коронавірусу Дельта

Джерело: фейсбук Тараса Жиравецького

Головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький розповів, що інфіковані штамом Дельта відчувають симптоми, схожі на отруєння. Звісно, це все супроводжується стандартними симптомами COVID-19.

Окрім цього, особливістю даного штаму є дуже швидке поширення в колективах і сім'ях.

Як лікувати коронавірус: поради лікаря

  • Збивайте температуру з першого дня захворювання;
  • Якщо ви переносите COVID-19 легко, то не поспішайте виходити з дому. А особливо на 4 – 5 день захворювання – холодне повітря не на користь вашим легеням і можуть бути ускладнення;
  • Перестаньте займатися спортом мінімум на 1 місяць. Для тих, хто не займався краще не починати в цей період;
  • Не поспішайте робити комп'ютерну томографію легень з першого дня захворювання;
  • Якщо у вас є супутні захворювання, контактуйте з вузьким фахівцем, який за вами наглядає (ендокринолог, ревматолог, невропатолог, гастроентеролог, кардіолог);
  • Перестаньте вести нездоровий спосіб життя (курити цигарки, вживати алкоголь та їсти шкідливу їжу);

Кроки протидії поширенню штаму Дельта

Джерело: МОЗ України

24 червня в Раді національної безпеки та оборони України обговорили заходи боротьби з розповсюдженням штаму коронавірусу Дельта в Україні. Після їхнього затвердження, рекомендації відправлять на розгляд уряду.

Протидія штаму Дельта
Протидія штаму Дельта / Інфографіка МОЗ

Україна має можливості для виявлення штаму Дельта 

Українські лабораторії мають змогу виявляти небезпечний штам коронавірусу Дельта. Нині країна очікує на постачання необхідних реагентів. 

Технічні можливості є як і в державних, так і в приватних лабораторіях. Про це в ефірі "Право на владу" розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

За добу в Україні вакцинували рекордну кількість людей

Джерело: МОЗ

24 червня, в Україні проти коронавірусу вакцинували рекордну кількість людей – 96 180. 40 970 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість решта 55 210 громадян отримали другу дозу.

Станом на 24 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 736 600 людей.

Україна веде переговори про постачання ще двох вакцин

Україна домовляється про постачання вакцин проти коронавірусу ще з двома американськими компаніями: Johnson & Johnson та Moderna.

Обидва препарати схвалені ВООЗ. Про це розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі ток-шоу "Право на владу".

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Новини про коронавірус у світі 25 червня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО України

Нині у світі зареєстрували близько 180 мільйонів випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Внаслідок недуги з життя пішли 3 899 104 пацієнти. Водночас видужали – понад 117 мільйонів інфікованих.

Станом на 25 червня у світі близько 58 мільйонів активних хворих на COVID-19.  

Штам коронавірусу Дельта вдвічі заразніший за початковий 

Джерело: твіттер ВООЗ

Варіант коронавірусу Дельта може стати домінантним у світі. Він передається з шаленою швидкістю. Зокрема, головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан заявила, що штам коронавірусу Дельта удвічі заразніший, ніж початковий штам вірусу з китайського Уханю.

Дослідження про коронавірус

Половина людей до 30 років відчувають довгострокові наслідки після легкого COVID-19

Джерело: Nature

Навіть ті, хто переніс COVID-19 легко і лікувався вдома, ризикують мати постковідний синдром, при якому симптоми захворювання тривають місяцями. Нове дослідження показало, що від цього стану не застраховані навіть школярі та студенти.

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Більшість нових померлих від коронавірусу у США – невакциновані

Джерело: AP

Журналісти The Associated Press проаналізували дані американських Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) за травень. Вони повідомили, що із понад 853 тисяч госпіталізацій через SARS-CoV-2 були всього 1200 вакцинованих американців. Це приблизно 0,1% із загальної кількості госпіталізованих людей.

Впродовж травня 2021 року внаслідок коронавірусу у США померли більш ніж 18 тисяч людей. Лише 150 з них мали щеплення проти COVID-19 (приблизно 0,8%).