Новини про коронавірус 25 червня: заява ВООЗ щодо Дельти, як його виявити

В Україні рекордна кількість людей отримала щеплення проти коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я України веде переговори ще з двома американськими виробниками вакцин, які затвердженні ЄС. Уряд назвав кроки протидії штаму Дельта. ВООЗ заявила, що Дельта варіант коронавірусу поширюється швидше за початкову версію вірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 25 червня.

Новини про коронавірус в Україні

Як змінилась ситуація за добу

За минулу добу в Україні виявили 876 нових хворих на коронавірус COVID-19, серед них 36 дітей та 32 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 489 хворих. Ще 53 пацієнти померли. Натомість одужали ще 2 405 людей.

Днем раніше Як передається штам Дельта, ВООЗ дозволила вакцинувати дітей

За добу протестовано 45 720 українців, з них:

методом ПЛР – 19 481,

методом ІФА – 9 160,

експрес-тестами – 17 079.

За весь час пандемії в Україні:

виявили – 2 232 790 хворих;

одужали – 2 160 137 інфікованих;

померли – 52 234 пацієнти;

проведено ПЛР-тестувань – 10 759 153.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Київ – 196 випадків;

Вінницька область – 9 випадків;

Волинська область – 19 випадків;

Дніпропетровська область – 63 випадки;

Донецька область – 53 випадки;

Житомирська область – 30 випадків;

Закарпатська область – 14 випадків;

Запорізька область – 72 випадки;

Івано-Франківська область – 12 випадків;

Київська область – 53 випадки;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 10 випадків;

Львівська область – 32 випадки;

Миколаївська область – 28 випадків;

Одеська область – 33 випадки;

Полтавська область – 26 випадків;

Рівненська область – 20 випадків;

Сумська область – 24 випадки;

Тернопільська область – 10 випадків;

Харківська область – 56 випадків;

Херсонська область – 29 випадків;

Хмельницька область – 16 випадків;

Черкаська область – 33 випадки;

Чернівецька область – 13 випадків;

Чернігівська область – 19 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Як зрозуміти, що ви захворіли на штам коронавірусу Дельта

Джерело: фейсбук Тараса Жиравецького

Головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький розповів, що інфіковані штамом Дельта відчувають симптоми, схожі на отруєння. Звісно, це все супроводжується стандартними симптомами COVID-19.

Окрім цього, особливістю даного штаму є дуже швидке поширення в колективах і сім'ях.

Як лікувати коронавірус: поради лікаря

Збивайте температуру з першого дня захворювання;

Якщо ви переносите COVID-19 легко, то не поспішайте виходити з дому. А особливо на 4 – 5 день захворювання – холодне повітря не на користь вашим легеням і можуть бути ускладнення;

Перестаньте займатися спортом мінімум на 1 місяць. Для тих, хто не займався краще не починати в цей період;

Не поспішайте робити комп'ютерну томографію легень з першого дня захворювання;

Якщо у вас є супутні захворювання, контактуйте з вузьким фахівцем, який за вами наглядає (ендокринолог, ревматолог, невропатолог, гастроентеролог, кардіолог);

Перестаньте вести нездоровий спосіб життя (курити цигарки, вживати алкоголь та їсти шкідливу їжу);

Кроки протидії поширенню штаму Дельта

Джерело: МОЗ України

24 червня в Раді національної безпеки та оборони України обговорили заходи боротьби з розповсюдженням штаму коронавірусу Дельта в Україні. Після їхнього затвердження, рекомендації відправлять на розгляд уряду.



Протидія штаму Дельта / Інфографіка МОЗ

Україна має можливості для виявлення штаму Дельта

Українські лабораторії мають змогу виявляти небезпечний штам коронавірусу Дельта. Нині країна очікує на постачання необхідних реагентів.

Технічні можливості є як і в державних, так і в приватних лабораторіях. Про це в ефірі "Право на владу" розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

За добу в Україні вакцинували рекордну кількість людей

Очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів , що вакцини проти коронавірусу, наявні в Україні, захищають від агресивного Дельта-варіанту вірусу SARS-CoV-2.

Джерело: МОЗ

24 червня, в Україні проти коронавірусу вакцинували рекордну кількість людей – 96 180. 40 970 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість решта 55 210 громадян отримали другу дозу.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплення проти коронавірусу отримала 1 834 971 людина:

1 834 969 з них отримали першу дозу вакцини.

Натомість 490 376 мешканців країни вже повністю імунізовані, адже отримали 2 дози препарату.

Загалом в країні провели 2 325 345 щеплень.

Станом на 24 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 736 600 людей.

Україна веде переговори про постачання ще двох вакцин

Україна домовляється про постачання вакцин проти коронавірусу ще з двома американськими компаніями: Johnson & Johnson та Moderna.

Обидва препарати схвалені ВООЗ. Про це розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Увага Українці, щеплені CoronaVac, зможуть подорожувати до Євросоюзу, – МЗС

Новини про коронавірус у світі 25 червня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО України

Нині у світі зареєстрували близько 180 мільйонів випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Внаслідок недуги з життя пішли 3 899 104 пацієнти. Водночас видужали – понад 117 мільйонів інфікованих.

Станом на 25 червня у світі близько 58 мільйонів активних хворих на COVID-19.

Штам коронавірусу Дельта вдвічі заразніший за початковий

Джерело: твіттер ВООЗ

Варіант коронавірусу Дельта може стати домінантним у світі. Він передається з шаленою швидкістю. Зокрема, головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан заявила, що штам коронавірусу Дельта удвічі заразніший, ніж початковий штам вірусу з китайського Уханю.

Дослідження про коронавірус

Половина людей до 30 років відчувають довгострокові наслідки після легкого COVID-19

Джерело: Nature

Навіть ті, хто переніс COVID-19 легко і лікувався вдома, ризикують мати постковідний синдром, при якому симптоми захворювання тривають місяцями. Нове дослідження показало, що від цього стану не застраховані навіть школярі та студенти.

Зверніть увагу! Вчені проаналізували медичні карти 312 людей, у яких був діагностований COVID-19 під час першої хвилі захворюваності в Норвегії.

Через 6 місяців спостережень 61% всіх пацієнтів в цій групі як і раніше відчували один або кілька симптомів COVID-19.

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Більшість нових померлих від коронавірусу у США – невакциновані

Джерело: AP

Журналісти The Associated Press проаналізували дані американських Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) за травень. Вони повідомили, що із понад 853 тисяч госпіталізацій через SARS-CoV-2 були всього 1200 вакцинованих американців. Це приблизно 0,1% із загальної кількості госпіталізованих людей.

Впродовж травня 2021 року внаслідок коронавірусу у США померли більш ніж 18 тисяч людей. Лише 150 з них мали щеплення проти COVID-19 (приблизно 0,8%).