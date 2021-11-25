Новини про коронавірус в Україні 25 листопада

Актуальна статистика захворюваності

Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 16 943 людей, серед них 1 451 дитина та 304 медпрацівники. Водночас кількість тих, хто одужав перевищує кількість тих, що інфікувались.

До лікарень госпіталізували 3 404 пацієнти з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 628 людей. Натомість видужали – 26 811 людей.

Увага Україна дала обіцянку МВФ щодо вакцинації від COVID

Тестування населення

У вівторок в Україні провели 102 899 тестів на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР — 52 316,

методом ІФА — 10 092,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40491.

За весь час пандемії в Україні зафіксували 3 384 404 випадки захворювання на COVID-19. Станом на 25 листопада видужали 2 852 452 людини. Жертвами коронавірусу, на жаль, стали 83 541 мешканець країни.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1688 випадків;

Вінницька область – 810 випадків;

Волинська область – 492 випадки;

Дніпропетровська область – 893 випадки;

Донецька область – 924 випадки;

Житомирська область – 707 випадків;

Закарпатська область – 671 випадок;

Запорізька область – 1066 випадків;

Івано-Франківська область – 638 випадків;

Київська область – 719 випадків;

Кіровоградська область – 191 випадок;

Луганська область – 258 випадків;

Львівська область – 1048 випадків;

Миколаївська область – 442 випадки;

Одеська область – 644 випадки;

Полтавська область – 967 випадків;

Рівненська область – 659 випадків;

Сумська область – 534 випадки;

Тернопільська область – 339 випадків;

Харківська область – 728 випадків;

Херсонська область – 284 випадки;

Хмельницька область – 778 випадків;

Черкаська область – 523 випадки;

Чернівецька область – 235 випадків;

Чернігівська область – 705 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал

Темпи вакцинації

Темпи вакцинації в Україні відповідають плану Міністерства охорони здоров'я. Впродовж доби щеплення отримали понад 275 тисяч українців. Зокрема, з 275 319 проведених щеплень проти COVID-19, першу дозу отримали 82 501 людина, другу дозу – 192 818 людей, вони завершили курс вакцинації.

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Щеплення проводили:

1104 мобільні бригади з імунізації,

3 264 пункти щеплення,

465 центри вакцинації населення.

88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини,

– наголосили у МОЗ.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 13 083 135 людей, з них отримали одну дозу – 13 083 133 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 418 000 людей.

Загалом проведено 23 501 133 щеплення.

Якими препаратами проводили вакцинацію

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 292 562,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 495 835,

AstraZeneca – 1 569 119,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna –1 217 752.

Довідка! Вакцинація в країні триває з 24 лютого 2021 року. Україна пообіцяла Міжнародному валютному фонду вакцинувати від коронавірусу 17 мільйонів осіб до кінця 2021 року. Відомо, що МОЗ продовжило контракт з фармкомпанією Biontech, тож Україна отримає ще 50 мільйонів доз COVID-вакцини від Pfizer впродовж 2022 – 2023 років.

Проблеми з COVID-сертифікатом

Джерело: 24 канал

У деяких містах вже запрацювали пункти Команди підтримки Дії для допомоги людям з COVID-сертифікатами. Щоб отримати допомогу, не потрібно мати ніяких обов'язкових документів. Допомагатимуть в них волонтери.

Україна дала нові обіцянки МВФ щодо вакцинації

Джерело: Мінфін

Україна пообіцяла Міжнародному валютному фонду вакцинувати від коронавірусу 17 мільйонів осіб до кінця 2021 року. Також держава має завершити аудит щодо виділення на дороги грошей з "ковідного" фонду.

Вакциновані українці зможуть отримати тисячу гривень

Джерело: 24 канал

Президент Володимир Зеленський обіцяв, що в Дії запустять "тисячу за вакцинацію". Кошти можна буде використати впродовж року. Наразі є завдання запустити ініціативу у 2021 році.

Львівщина може покинути червону зону

Джерело: 24 канал

На Львівщині ситуація з COVID-19 поступово стабілізується. Область вже до 28 листопада може покинути червону зону, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

У Києві знову протестували антивакцинатори

Джерело: "Pro новини" на 24 каналі

Антивакцинатори 24 листопада влаштували черговий протест в середмісті Києва. Щоправда, тепер їхня мета була трохи іншою – вони вимагали звільнити свого так званого лідера Остапа Стахіва.

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На Вінниччині викрили схему продажу фіктивних COVID-сертифікатів

Джерело: Міністерство внутрішніх справ

Правоохоронці Вінниччини виявили групу лікарів, працівників туристичних агенцій та посередників, які торгували підробленими COVID-сертифікатами. Злочинці вносили необхідну інформацію до електронної системи охорони здоров'я. Поліцейські кілька місяців контрольовано купували у злочинців сертифікати і документували злочини. Під час обшуків вдома і на роботі у затриманих знайшли речові докази: техніку, банківські картки та інше.

Новини про коронавірус у світі 25 листопада

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 25 листопада у світі виявили понад 256 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,1 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 48 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Росія, Німеччина, Туреччина та Україна.

Від коронавірусу у Німеччині померло понад 100 тисяч людей

Джерело: Associated Press

У Німеччині станом на 25 листопада зареєстрували понад 100 тисяч смертей від коронавірусу. Крім того, країна побила рекорд кількості нових хворих за добу. За добу 24 листопада від коронавірусу померла 351 людина. Так, загальна кількість померлих від COVID-19 у Німеччині становить 100 119 осіб.

Австрієць помер від коронавірусу після вечірки антивакцинаторів

Джерело: 7NEWS

В Італії 55-річний австрієць спеціально пішов на вечірку антивакцинаторів, аби заразитись коронавірусом. Він таки інфікувався COVID-19, проте недуга забрала його життя. Вечірку влаштували спеціально для того, аби перевірити, чи гості зможуть підхопити вірус. У міністерстві охорони здоров'я кажуть, що учасники роблять такий крок свідомо.

Франція планує посилити карантин

Джерело: The Local

Уряд Франції заявив про посилення карантинних обмежень. Все через зростання випадків COVID-19. Зараз тривають консультації щодо запровадження нових заходів з місцевими представниками та іншими секторами. Про це повідомив речник уряду Габріель Аттал.

ЄС планує змінити правила в'їзду

Джерело: La Razon

Європейський Союз планує найближчим часом змінити правила перетину кордонів. Таке рішення пов'язують зі складною ситуацією з коронавірусом. Ситуація з COVID-19 в Європі змінилася через послаблення карантинних обмежень та уповільнення вакцинації.

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Словаччина разом із локдауном вводить режим надзвичайної ситуації

Джерело: The Slovak Spectator

У Словаччині погіршується ситуація з поширенням захворюваності на COVID-19. Через це місцевий уряд вирішив запровадити режим надзвичайної ситуації. Наразі відомо, що його введуть на 90 днів. Про локдаун же було оголошено ще раніше – він почне діяти з півночі четверга, 25 листопада.

Дослідження коронавірусу

Виявили новий штам, який має 32 мутації

Джерело: Daily Mail

Британські експерти б'ють на сполох у зв'язку з появою нового небезпечного штаму вірусу COVID-19 у Ботсвані. Мутація небезпечніша за попередні і більш стійка до вакцин. Новий штам містить 32 мутації, більшість з яких вказують на високу патогенність (здатність передаватись). Також вчені зазначили, що новий штам є стійким до вакцин, оскільки має більше змін у білку шипа, ніж будь-який інший штам.

Чи можна вакцинуватись при ментальних розладах

Джерело: блог лікарки психіатра Беати Надь

Жодні психічні розлади не є протипоказом до вакцинації проти COVID-19. Ця група населення навпаки є групою ризику та потребує вакцинації. Пацієнти з наявними психічними розладами, у випадку інфікування коронавірусом, можуть мати підвищений ризик важкої форми COVID-19.