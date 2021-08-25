Новини про коронавірус в Україні 25 серпня

Статистика захворюваності на коронавірус

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 24 серпня, в Україні виявили 727 хворих на коронавірус, серед них 46 дітей та 10 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 682 людини з діагнозом COVID-19 або підозрою на недугу. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 20 пацієнтів. Водночас одужали щонайменше 382 пацієнти.

До теми Повне схвалення Pfizer у США, пів року вакцинації в Україні: новини про коронавірус 24 серпня

Кількість проведених тестувань:

методом ПЛР – 12 855 осіб,

методом ІФА – 2 110 осіб,

експрес-тестами – 11 239 осіб.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 2 276 590 хворих на коронавірус. Станом на 25 серпня видужали 2 202 160 з них. Втім, від ускладнень коронавірусу померли 53 521 пацієнт.

Нові випадки коронавірусу в регіонах:

Київ – 109 випадків;

Вінницька область – 13 випадків;

Волинська область – 9 випадків;

Дніпропетровська область – 42 випадки;

Донецька область – 11 випадків;

Житомирська область – 8 випадків;

Закарпатська область – 3 випадки;

Запорізька область – 62 випадки;

Івано-Франківська область – 51 випадок;

Київська область – 20 випадків;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 8 випадків;

Львівська область – 39 випадків;

Миколаївська область – 17 випадків;

Одеська область – 62 випадки;

Полтавська область – 14 випадків;

Рівненська область – 25 випадків;

Сумська область – 15 випадків;

Тернопільська область – 57 випадків;

Харківська область – 33 випадки;

Херсонська область – 25 випадків;

Хмельницька область – випадків;

Черкаська область – немає даних;

Чернівецька область – немає даних;

Чернігівська область – немає даних.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Вакциновані українці отримають привілеї, якщо буде новий локдаун, – МОЗ

Джерело: 24 канал

Віктор Ляшко анонсував, що люди з сертифікатами про щеплення зможуть відвідувати публічні місця у разі нового локдауну. Розважальні заклади, ймовірно, не закриватимуть, якщо колектив буде вакцинований.

Новини про коронавірус у світі 25 серпня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

З початку пандемії по всьому світу виявили понад 213 мільйонів хворих на коронавірус. Хвороба забрала життя щонайменше 4,4 мільйона інфікованих.

Найбільше випадків зараження виявили у США – загалом там зареєстрували понад 38 мільйонів пацієнтів з COVID-19, більш ніж 630 тисяч з яких, на жаль, померли. Наступними за кількістю виявлених хворих ідуть Індія, Іран, Бразилія та Велика Британія.

До теми Ситуація не скрізь однакова, – Ляшко про початок навчального року

Дослідження коронавірусу та вакцин

Важкість коронавірусу залежить від того, як людина заразилася

Джерело: JAMA

Вірогідність зараження при контакті з нульовими пацієнтами, у яких розвинувся COVID-19 з симптомами, була більше, ніж при контакті з безсимптомними. Він виявився вищим на 300% у разі легкої форми хвороби та на 330% при помірній важкості. Чим важче протікав COVID-19 у нульового пацієнта, тим рідше заражені люди переносили хворобу безсимптомно. З іншого боку, ознаки захворювання рідше розвивалися у людей, які отримали вірус від людей без симптомів.

Ефективність Pfizer і Moderna впала до 66% через Дельту: дослідники з США

Джерело: MedicalXpress

Нове дослідження американських вчених показало, що ефективність вакцин проти коронавірусу виробництва Pfizer і Moderna впала з 91% до 66%. Все через поширення штаму коронавірусу Дельта.

Назвали вакцини, які втрачають ефективність після введення другої дози

Джерело: The Guardian

Британські вчені вважають, що ефективність вакцин починає знижуватися після щеплення другою дозою. Мова йде про препарати Pfizer та AstraZeneca. Про зниження ефективності інших вакцин при введені другої дози не йдеться.