Поширення коронавірусу

Серед нових хворих 715 дітей та 157 медпрацівників. За добу госпіталізували 2 035 людей. На жаль, померли від недуги чи її наслідків – 133 людини. Ще 2 821 пацієнт видужав.

Увага Україну накриє вірусна хвиля: як посилити ефект вакцинації

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявляв, цього тижня (ймовірно, 17 – 24 вересня) зафіксували найбільший приріст хворих на коронавірус у 2021 році: на 68% – збільшилось нових випадків захворювання та 51% більше госпіталізації.

Ситуація із захворюваністю по регіонах

Київ – 446 випадків;

Вінницька область – 133 випадки;

Волинська область – 216 випадків;

Дніпропетровська область – 751 випадок;

Донецька область – 503 випадки;

Житомирська область – 283 випадки;

Закарпатська область – 105 випадків;

Запорізька область – 556 випадків;

Івано-Франківська область – 220 випадків;

Київська область – 290 випадків;

Кіровоградська область – 41 випадок;

Луганська область – 302 випадки;

Львівська область – 677 випадків;

Миколаївська область – 181 випадок;

Одеська область – 485 випадків;

Полтавська область – 198 випадків;

Рівненська область – 268 випадків;

Сумська область – 201 випадок;

Тернопільська область – 219 випадків;

Харківська область – 929 випадків;

Херсонська область – 179 випадків;

Хмельницька область – 276 випадків;

Черкаська область – 251 випадок;

Чернівецька область – 411 випадків;

Чернігівська область – 146 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи тестування

За добу зробили понад 79 тисяч тестів, зокрема:

методом ПЛР – 39 360 осіб,

методом ІФА – 10 699 осіб,

експрес-тестами – 29 020 осіб.

За весь час пандемії в Україні



Загалом від початку пандемії в Україні коронавірусом інфікувались 2 387 750 осіб. Побороли недугу – 2 243 209 осіб. На жаль, померли – 55 557 пацієнтів. Всього провели 12 673 213 ПЛР-тестувань.

Вакцинація в Україні

Наразі в Україні всі охочі можуть безкоштовно зробити щеплення у найближчому пункті щеплень чи центрі масової вакцинації.

Так, за минулу добу 24 вересня 2021 року 159 004 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 96 885 людей, повністю імунізовані – 62 119 людей.



Від початку вакцинальної кампанії щепили 6 624 028 людей, з них отримали одну дозу – 6 720 913 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 418 078 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 12 138 989 щеплень.



Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

На Буковині чоловік хотів обдурити прикордонників

Джерело: Нацполіція

На Буковині чоловік самостійно виготовив міжнародний сертифікат вакцинації проти коронавірусної інфекції. Однак такої процедури він не проходив. Щоб не проходити огляд та не перебувати на самоізоляції, 56-річний чоловік показав фальшивий документ прикордонникам. Працівники відділу протидії кіберзлочинам у Чернівецькій області викрили правопорушника.

Чотири області України не відповідають жовтій зоні карантину

Джерело: МОЗ

Від 23 вересня всі області України перебувають у жовтій зоні адаптивного карантину. Втім, 4 із 24 областей України не відповідають всім вимогам. Перехід у "помаранчеву" зону карантину загрожує:

Дніпропетровській;

Донецькій;

Тернопільській;

Черкаській областям.

Там спостерігається висока динаміка госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Показники решти областей країни відповідають жовтому рівню епіднебезпеки.

Що відомо про адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Україна – восьма в Європі за кількістю нових випадків COVID-19

Джерело: Worldometers

Упродовж доби 23 вересня в Європі виявили понад 129 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше – у Великій Британії. Україна теж входить у першу десятку за цим показником, ми посіли 8 місце у Європі та 19 – у світі.

Статистика коронавірусу в Європі / Скриншот

На Закарпатті лікарка інфекційного відділення відправила пацієнтку на "чердак"

Джерело: Закарпаття інфо

У Мукачеві пацієнтка попросила перевести її в палату без хворих на COVID-19. За її словами, у неї недуга ще не підтвердилась і вона не хвора на коронавірус. У відповідь на це лікарка інфекційного відділення Мукачівської лікарні сказала у такому разі "піти на чердак".

На Закарпатті лікар образила пацієнтку: дивіться відео

Нагадаємо. Раніше повідомляли, що в одній з лікарень Харкова хворих на коронавірус розміщують в коридорах. Про це свідчать фото очевидців.

Ірина Федишин з чоловіком вакцинувалися проти COVID-19

Джерело: інстаграм Ірини Федишин

Співачка зі Львова Ірина Федишин та її чоловік і продюсер Віталій Човник вакцинувалися проти коронавірусу. Для щеплення подружжя обрало вакцину Pfizer.

Школи перейшли на дистанційне навчання

Джерело: 24 канал

У жовтій зоні змінилися умови роботи закладів освіти. З 23 вересня очно працювати можуть лише ті школи та виші, де понад 80% працівників мають COVID-сертифікати, в іншому випадку вони перейдуть на дистанційку.

Ситуація по областях Де школи перейшли на дистанційне навчання: звіт по областях

Новини про коронавірус у світі 24 вересня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на ранок 25 вересня у світі виявили понад 231,2 мільйона хворих на коронавірус, більш ніж 4,7 мільйона з яких, на жаль, померли.

Найбільше інфікованих від початку пандемії виявили у США – понад 42,8 мільйона. Загалом COVID-19 забрав життя понад 687 тисяч американців.

Вперше в світі на COVID-19 захворів тхорик

Джерело: Associated Press

У штаті Флорида, що в США, підтвердили випадок, коли на коронавірус заразився тхір. Подібне на території країни трапилось вперше з цим видом тваринок. Вважають, що тхір міг підхопити коронавірус від людини.

Через пандемію деякі кішки страждають небезпечним рівнем стресу

Джерело: Daily Mail

Для багатьох з нас пандемія коронавірусу негативно вплинула на психічне здоров’я. Британські ветеринари заявляють, що разом з людьми від стресу страждають і кішки. Причому стресовий рівень може бути настільки високим, що загрожуватиме навіть життю тварини.