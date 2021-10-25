Новини про коронавірус в Україні 25 жовтня

Спад після вихідних: в Україні 14,6 тисячі інфікованих, однак смертність все ще висока

Джерело: МОЗ

Впродовж доби в Україні виявили 14 634 хворих на коронавірус. До лікарень госпіталізували 3 912 людей з симптомами коронавірусу. На жаль, від ускладнень померли ще 330 пацієнтів. Водночас видужали – 4 598 хворих.

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Впродовж минулої доби в Україні провели 68 569 тестів на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 34540;

методом ІФА – 6 487;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27542.

Загальна статистика! Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували 2 784 039 випадків інфікування коронавірусною хворобою. Станом на 25 жовтня одужали 2 380 374 особи. Однак, жертвами недуги стали 64 202 мешканці країни.

Поширення коронавірусу в регіонах

Київ – 546 випадків;

Вінницька область – 241 випадок;

Волинська область – 320 випадків;

Дніпропетровська область – 1065 випадків;

Донецька область – 510 випадків;

Житомирська область – 1042 випадки;

Закарпатська область – 62 випадки;

Запорізька область – 1037 випадків;

Івано-Франківська область – 135 випадків;

Київська область – 323 випадки;

Кіровоградська область – 127 випадків;

Луганська область – 1262 випадки;

Львівська область – 877 випадків;

Миколаївська область – 565 випадків;

Одеська область – 1262 випадки;

Полтавська область – 76 випадків;

Рівненська область – 236 випадків;

Сумська область – 799 випадків;

Тернопільська область – 327 випадків;

Харківська область – 1687 випадків;

Херсонська область – 923 випадки;

Хмельницька область – 934 випадки;

Черкаська область – 259 випадків;

Чернівецька область – 459 випадків;

Чернігівська область – 633 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика вакцинації проти COVID-19 в Україні

Впродовж доби в Україні провели 101 331 щеплення проти коронавірусної хвороби. Зокрема, першу дозу отримали 75 240 людей, другу дозу – 26 091 людина.

У МОЗ наголосили, що темпи вакцинації зростають! Так, за минулий тиждень в країні вдалось зробити понад 1,5 мільйон щеплень.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 965 694 людини: з них отримали одну дозу – 8 965 692 людини,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 989 668 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом в країні провели 15 955 360 щеплень.



Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

6 червоних і лише 4 жовтих: МОЗ оновило карантинну карту

Джерело: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило дані щодо епідеміологічної ситуації з коронавірусом в областях. У червоній зоні перебуває 6 областей, а в жовтій – тільки 4. Станом на 25 жовтня у червону зону входять шість регіонів: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська. Рівненська та Миколаївська області переходять до червоної зони карантину відзавтра, з 26 жовтня.

Абсолютно реалістичний сценарій: фахівці прогнозують 30 тисяч хворих щодоби

Джерело: 24 канал

В Україні очікують значне зростання захворюваності на коронавірус. Щоденний приріст інфікованих сягатиме максимальних показників – по 30 тисяч випадків. Невтішний прогноз озвучив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко в ефірі одного з телеканалів.

Коли кількість нових COVID-хворих в Україні перестане рости: Ковтонюк назвав дату

Джерело: "Українське радіо"

В Україні досі висока захворюваність на коронавірус. Разом з тим, країна може вийти на плато вже в середині листопада 2021 року. Про це повідомив співзасновник Українського центру охорони здоров'я (UHC), заступник міністра охорони здоров'я у 2016 – 2019 роках Павло Ковтонюк.

Чи потрібні вітаміни й цинк при COVID-19: відповідь лікаря

Джерело: Блог Тараса Жиравецького

Частина вітамінів, які часто рекомендують пацієнтам з коронавірусом, не впливають на те, як людина буде хворіти на COVID-19. Принаймні так вважає головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький. За його словами, вітаміни С, Д і мікроелемент цинк не впливають на перебіг ковіду, як і народна медицина або гомеопатія. Ба більше від вітаміну С у великих дозах у людини може з'явитися алергічний висип на шкірі, а від цинку часто є сильна нудота.

У Миколаєві ввели додаткові обмеження для невакцинованих людей

Джерело: news.pn

Миколаївська область з 26 жовтня переходить в "червону" зону карантину. Через це на жителів міста очікують нові карантинні обмеження. Про це заявив перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков. За його словами, міська комісія ТЕБ і НС фактично продублювала рекомендації Кабінету міністрів щодо обмежень у "червоній" зоні.



Карантинні зони / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

До теми Залишились тільки 4 жовті зони, вплив на пам'ять: новини про коронавірус 24 жовтня

Новини про коронавірус у світі 25 жовтня

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 25 жовтня у світі виявили понад 243 мільйона хворих на коронавірус та більш ніж 4,9 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих вірусом SARS-CoV-2 виявили у США – більш ніж 45 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Туреччина, Росія, Індія. Шосту сходинку посіла й Україна.

Дослідження коронавірусу

Розріджувачі крові не рятують від інсульту літніх пацієнтів з COVID-19

Джерело: Medscape

Ризик інсульту у пацієнтів з важким COVID-19 в 3 – 7 разів вищий, у порівнянні з грипом або пневмонією, і лікарі в усьому світі намагаються різні способи його знизити. Медики широко застосовують аспірин і низькомолекулярний гепарин для запобігання ішемічного інсульту у літніх пацієнтів. Згідно з результатами дослідження, жодна з комбінацій препаратів не показала істотного ефекту.

Коронавірус може вбивати клітини судин головного мозку: нове дослідження

Джерело: Nature Neuroscience

Нове дослідження показало, що COVID-19 може завдати шкоди кровоносним судинам мозку, тим самим пошкодивши функції центральної нервової системи – вищої нервової діяльності, без якої втрачається особистість людини.

Вакцина проти COVID-19 захищає й від інших вірусів

Джерело: JCI

Вже повідомлялося, що щеплення проти грипу здатне потенційно захистити від інших респіраторних інфекцій і навіть від COVID-19. Нове дослідження американських учених показало, що вакцини від коронавірусу можуть мати схожий ефект і як мінімум захищати від сезонної застуди, викликаної родинним патогеном.