Новини про коронавірус в Україні 26 червня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

В Україні станом на 26 червня впродовж доби зареєстрували 756 підтверджених випадків коронавірусної хвороби, серед хворих 29 дітей та 12 медпрацівників.

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Також за минулу добу госпіталізували до лікарень 526 хворих з вираженою симптоматикою COVID-19. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 35 пацієнтів. Водночас видужали – 1 835 людей.

Поширення коронавірусу в областях: статистика за добу

Київ – 205 випадків;

Вінницька область – 15 випадків;

Волинська область – 17 випадків;

Дніпропетровська область – 24 випадки;

Донецька область – 23 випадки;

Житомирська область – 19 випадків;

Закарпатська область – 2 випадки;

Запорізька область – 32 випадки;

Івано-Франківська область – 8 випадків;

Київська область – 54 випадки;

Кіровоградська область – 7 випадків;

Луганська область – 6 випадків;

Львівська область – 33 випадки;

Миколаївська область – 26 випадків;

Одеська область – 32 випадки;

Полтавська область – 31 випадок;

Рівненська область – 26 випадків;

Сумська область – 40 випадків;

Тернопільська область – 12 випадків;

Харківська область – 44 випадки;

Херсонська область – 25 випадків;

Хмельницька область – 22 випадки;

Черкаська область – 29 випадків;

Чернівецька область – 16 випадків;

Чернігівська область – 8 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні захворіли 2 233 546 людей: з них станом на 26 червня видужали 2 161 972 людини;

від ускладнень хвороби, на жаль, померли 52 269 мешканців країни.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

В Україні рекордна кількість щеплень за добу

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби, у п'ятницю в Україні отримали щеплення проти коронавірусу рекордна кількість людей – 97 130 людей: одну дозу отримали 36 540 людей, дві дози, а відтак повністю імунізовані – 60 590 людей.

Станом на 24 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 742 181 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 871 511 людей – з них отримали 1 дозу – 1 871 509 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 550 966 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

Яким буде термін дії "ковідного" паспорта

Джерело: UNICEF Ukraine

Сертифікат або паспорт, який зараз заведено називати "ковідним", в Україні збираються запровадити вже з 1 липня.

"Ковідний" паспорт видаватимуть людям, повністю вакцинованим, перехворілим, а також і тим, хто здав ПЛР-тест і отримав результат. Для кожного з цих випадків передбачено певний термін дії паспорта.

Підстави для видачі "ковідних" паспортів і їхній термін дії

Перша – це коли людина отримала повний курс вакцинації.

Такий сертифікат діятиме 180 днів після дня отримання другої дози.



Такий сертифікат діятиме 180 днів після дня отримання другої дози. Друга – наявність негативного результату ПЛР-тесту.

Термін дії цього сертифікату буде малим – 72 години з моменту взяття зразка.



Термін дії цього сертифікату буде малим – 72 години з моменту взяття зразка. Третя – якщо людина перехворіла, й відповідні дані є в електронній системі охорони здоров’я.

Сертифікат у такому випадку також буде діяти 180 днів (від дня лабораторного підтвердження).

"Ми сподіваємося, що воно з 1 липня запрацює", – підсумував директор ЦГЗ.

Новини про коронавірус в світі

Статистика поширення COVID-19

Нині у світі зареєстрували понад 180 мільйонів випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Внаслідок недуги з життя пішли 3 908 964 пацієнти. Водночас видужали – понад 118 мільйонів інфікованих.

Станом на 26 червня у світі понад 58 мільйонів активних хворих на COVID-19.

У Росії від коронавірусу за добу померла рекордна кількість хворих

Джерело: Радіо Свобода

У Росії впродовж минулої доби зафіксували рекордні показники смертності внаслідок коронавірусної хвороби. За добу офіційно підтвердили смерть 619 хворих – це найбільше з 25 грудня.

Крім того, кількість нових виявлених випадків за день збільшилася на 21 665. В останній раз такий значний приріст хворих фіксували в кінці січня, під час піку другої хвилі пандемії.

Загальна кількість виявлених COVID-випадків в РФ зросла до 5 430 753. Втім, влада неодноразово констатувала, що кількість хворих може бути в рази більше офіційних показників.

Хто найбільш незахищений проти складного перебігу штаму "Дельта"

Джерело: ВООЗ

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, штам коронавірусу "Дельта" швидше поширюється саме серед невакцинованих людей. Зокрема, саме для цієї групи населення найгірший прогноз перебігу захворювання.

Дослідження про коронавірус

Коронавірус лютував 20 тисяч років тому

Джерело: The New York Times

Науковці оприлюднили переконливі докази того, що Східну Азію охопила епідемія коронавірусу ще близько 20 тисяч років тому. Інфекція була досить руйнівною для людського організму – ДНК зберегли сліди генних мутацій.

Щоб визначити це, вчені порівняли ДНК тисяч людей з 26 різних популяцій по всьому світу. У жителів Східної Азії вчені виявили 42 гени є домінантними. Це доводить, що люди в регіоні адаптувалися до стародавнього коронавірусу.