Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 25 листопада, в Україні виявили 15 936 нових випадків інфікування коронавірусом. До лікарень госпіталізували 3 404 пацієнтів з COVID-19. Відомо, що 26 811 інфікованих – одужали. Натомість смертність досі залишається високою – за добу хвороба забрала життя 628 пацієнтів.

Днем раніше Експериментальні ліки, сертифікат про негативний ПЛР: новини про коронавірус 25 листопада

Охоплення тестування населення

За добу в країні здійснили 102 899 тестувань на коронавірус різними методами, зокрема:

методом ПЛР – 52 316,

методом ІФА – 10 092,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 491.

Статистика нових випадків COVID-19 по всій Україні:

Київ – 1 438 випадків;

Вінницька область – 860 випадків;

Волинська область – 589 випадків;

Дніпропетровська область – 1 022 випадки;

Донецька область – 970 випадків;

Житомирська область – 446 випадків;

Закарпатська область – 498 випадків;

Запорізька область – 1 075 випадків;

Івано-Франківська область – 313 випадків;

Київська область – 714 випадків;

Кіровоградська область – 182 випадки;

Луганська область – 182 випадки;

Львівська область – 850 випадків;

Миколаївська область – 475 випадків;

Одеська область – 832 випадки;

Полтавська область – 953 випадки;

Рівненська область – 611 випадків;

Сумська область – 688 випадків;

Тернопільська область – 363 випадки;

Харківська область – 590 випадків;

Херсонська область – 289 випадків;

Хмельницька область – 681 випадок;

Черкаська область – 548 випадків;

Чернівецька область – 261 випадок;

Чернігівська область – 506 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна картина захворюваності в країні: Станом на 26 листопада в Україні зареєстрували 3 384 404 хворих на COVID-19. 2 852 452 з них вже одужали. Натомість 83 541 українець, на жаль, не зміг подолати хворобу.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Інфографіка 24 канал

42,4% дорослих українців отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19

Джерело: МОЗ

Загалом в Україні 34,2% дорослого населення пройшли повний курс вакцинації, відповідно 42,4% – отримали щонайменше 1 дозу препарату.

За минулу добу, 25 листопада, щеплення зробили 273 875 людей. 81 516 отримали лише першу дозу, натомість решта 192 359 – другу.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти коронавірусу отримав 13 164 651 мешканець України. 13 164 649 з них отримали першу дозу вакцини, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 610 359 людей.

Новини про коронавірус у світі 26 листопада

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 26 листопада у світі виявили понад 260 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,1 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 48 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Велика Британія, Німеччина, Росія, Туреччина та Україна.

Німеччина залучить військову авіацію для перевезення COVID-хворих

Джерело: Європейська правда

У Німеччині вже третій день поспіль рекордна захворюваність на коронавірус. Вже від нині, 26 листопада, в країні для перевезення важких хворих залучать військову авіацію.

Зокрема, евакуаційний літак повітряних сил A310 MedEvac перевозитиме важкохворих пацієнтів з коронавірусом до регіонів, де навантаження на реанімації менше. Він оснащений повноцінним реанімаційним обладнанням.

Довідка: За минулу добу в країні виявили понад 76 тисяч нових хворих на коронавірус. Показник захворюваності за останні 7 днів теж максимальний – 438,2.

Країни закривають кордони через новий штам

Після того, як вчені забили на сполох через появу нового "суперваріанту" коронавірусу B.1.1.529, Ізраїль та Велика Британія вирішили закрити кордони для мандрівників з 7 африканських країн.

Так, Британія повністю закриває авіасполучення з Південною Африкою, Лесото, Ботсваною, Зімбабве, Намібією та Есватіні. Ізраїль додав до цього списку ще й Мозамбік.

Євросоюз розглядає призупинення авіасполучення з Південною Африкою

Джерело: AP

Євросоюз може припинити авіасполучення з ПАР через новий штам коронавірусу B.1.1.529, який виявили в країні. Про це у ЄС повідомили 26 листопада. Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан зауважив, що новий штам може наробити чимало проблем у Європі.

Німеччина обмежує авіасполучення через новий "суперваріант" COVID-19

Джерело: Der Tagesspiegel

Фахівці попереджають про небезпечний варіант коронавірусу з Південної Африки.

Рішення набуде чинності в ніч на 27 листопада. Авіакомпаніям буде дозволено перевозити лише німців до Німеччини. Громадяни, які прибули до країни, муситимуть пробути на самоізоляції 14 днів. Це стосується навіть вакцинованих людей.

Що відомо про варіант B.1.1.529 Його ідентифікували 23 листопада у Південній Африці. Повідомляється, що він має "дуже незвичайну сукупність" небезпечних мутацій. У спайковому білку нового варіанту 32 мутації, тим часом у штамі Дельта, який нині домінує у світі, лише 16. Тож вчені непокояться, що велика кількість мутацій може допомогти B.1.1.529 уникати імунної відповіді організму, роблячи його ще більш заразним. Його ідентифікували 23 листопада у Південній Африці. Повідомляється, що він має "дуже незвичайну сукупність" небезпечних мутацій. У спайковому білку нового варіанту 32 мутації, тим часом у штамі Дельта, який нині домінує у світі, лише 16. Тож вчені непокояться, що велика кількість мутацій може допомогти B.1.1.529 уникати імунної відповіді організму, роблячи його ще більш заразним.

Радимо ознайомитись Має надзвичайну кількість мутацій: що наразі відомо про новий штам коронавірусу

Дослідження про коронавірус

Який ризик повторного зараження коронавірусом

Джерело: New England Journal of Medicine

Про те, що перенесений COVID-19 чи вакцинація не забезпечують довічний імунітет, стало зрозуміло ще минулого року, але залишається питання, які шанси захворіти повторно. Проведене в Катарі дослідження показало, що ймовірність реінфекції не надто велика.

Висновки дослідження: імунна відповідь до SARS-CoV-2 може бути такою ж, як імунітет, який виробляється після сезонних коронавірусів, коли виникає короткочасний захист проти повторного зараження і тривалий — проти тяжкого перебігу захворювання.