Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 25 серпня, в Україні виявили 1 581 новий випадок інфікування SARS-CoV-2. Серед інфікованих 104 дитини та 38 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 464 людини, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 45 пацієнтів. Водночас видужали щонайменше 1 269 пацієнтів.

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За минулу добу протестували 52 427 людей:

методом ПЛР – 23 120

методом ІФА – 7 427

експрес-тестами – 21 880

Статистика поширення COVID-19 в регіонах: добовий показник

Київ – 264 випадки;

Вінницька область – 46 випадків;

Волинська область – 16 випадків;

Дніпропетровська область – 79 випадків;

Донецька область – 161 випадок;

Житомирська область – 33 випадки;

Закарпатська область – 21 випадок;

Запорізька область – 54 випадки;

Івано-Франківська область – 23 випадки;

Київська область – 56 випадків;

Кіровоградська область – 13 випадків;

Луганська область – 93 випадки;

Львівська область – 40 випадків;

Миколаївська область – 34 випадки;

Одеська область – 119 випадків;

Полтавська область – 40 випадків;

Рівненська область – 41 випадок;

Сумська область – 24 випадки;

Тернопільська область – 48 випадків;

Харківська область – 105 випадків;

Херсонська область – 50 випадків;

Хмельницька область – 48 випадків;

Черкаська область – 35 випадків;

Чернівецька область – 81 випадок;

Чернігівська область – 57 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи поширення пандемії в Україні

За весь час пандемії в Україні захворіла – 2 278 171 людина. Станом на 26 серпня побороли недугу – 2 203 429 людей. На жаль, жертвами коронавірусу стали – 53 566 українців.

За даними статистичного ресурсу Worldometers, за кількістю нових випадків COVID-19 Україна посіла 71 місце у світі та 22 – серед країн Європи.

Також Україна на 46 місці серед країн світу за загальною кількістю смертей від COVID-19 у перерахунку на 1 мільйон населення та на 29 – серед європейських країн.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

В Україні кількість інфікованих штамом Дельта зросла у 3,5 раза

Джерело: МОЗ

Ще 5 серпня в Україні зафіксували 147 випадків штаму Дельта. Однак вже наприкінці місяця ця цифра збільшилась у понад 3,5 раза. Зокрема, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що станом на 20 серпня в країні офіційно виявили 520 випадків інфікування штамом Дельта.

Прогноз спалаху коронавірусу на осінь від експертів МОЗ

Джерело: "РБК-Україна"

В Українському центрі охорони здоров'я (UHC) припускають, що новий сплеск пандемії в країні можливий або вже у вересні, або трохи пізніше – в жовтні – листопаді. Це допустив співзасновник центру Павло Ковтонюк.

У МОЗ керуються схожими прогнозами. Хоча глава МОЗ Віктор Ляшко раніше вже прогнозував сплеск захворюваності COVID-19. Він може трапитися взимку 2021 року.

А друга хвиля, на думку глави МОЗ, трапиться у лютому – березні 2022 року.

В Україні найменший відсоток вакцинованого населення у Європі

Джерело: Громадське радіо

В Україні найбільший рівень невакцинованого населення у Європі. Співзасновник Українського центру охорони здоров'я Павло Ковтонюк вважає, що низькі показники вакцинації спричинять восени нову хвилю коронавірусу.

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Скільки вакцинованих в Україні

Джерело: МОЗ

За минулу добу вакцину проти коронавірусу отримали 162 410 людей: першу дозу ввели 44 218 людям, другу дозу – 118 192 українцям.

Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 5 152 292 людини: з них одну дозу вакцини отримали 5 152 290 людей,

повністю імунізовані, отримавши дві дози, – 3 310 320 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом станом на 26 серпня від старту вакцинації, 24 лютого, в країні проведено 8 462 610 щеплень.

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Новини про коронавірус у світі 26 серпня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

З початку пандемії по всьому світу виявили понад 214 мільйонів хворих на коронавірус. Хвороба забрала життя щонайменше 4,4 мільйона інфікованих.

Найбільше випадків зараження виявили у США – загалом там зареєстрували понад 38 мільйонів пацієнтів з COVID-19, більш ніж 632 тисячі з яких, на жаль, померли. Наступними за кількістю виявлених хворих ідуть Індія, Іран, Бразилія та Велика Британія.

У ВООЗ закликали прискорити розслідування про походження COVID-19

Джерело: Nature

Процес пошуку джерела походження коронавірусу зупинився, у ВООЗ вважають, що наразі вирішальний момент. Адже, дуже важливо відстежити людей і тварин із потрібними зразками в Китаї та за його межами.

Так, наприклад, ферми з потенційно важливими для розслідування тваринами вже могли закрити.

Висновок ВООЗ: "вікно можливостей" для дослідження джерел походження коронавірусу SARS-CoV-2 швидко зникає, і невдовзі низка досліджень стануть не просто марними, а й неможливими.

В Австралії COVID-19 спалахнув новою силою

Джерело: CNBC

За минулу добу, 25 серпня, в Австралії виявили понад тисячу нових хворих на коронавірус. Це вперше від початку пандемії. Найгірша ситуація в Сіднеї, там на території двох найбільших лікарень навіть встановили намети для надання екстреної допомоги на відкритому повітрі.

У Росії зафіксували понад 800 нових летальних випадків

Джерело: Оперативний штаб Росії

У Росії знову зафіксували рекордну кількість смертей через коронавірус за весь час від початку пандемії. Кількість летальних випадків за добу зросла до 820.

Загалом у Росії за весь час пандемії виявили 6 824 540 випадків коронавірусу, зокрема 19 630 випадків інфікування зафіксували вчора. 179 243 громадян РФ померли від ускладнень коронавірусу.

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У Румунії невакциновані вчителі будуть кожні 3 дні здавати ПЛР-тест

Джерело: ALBA24

Під час карантину в Румунії всі вчителі повинні мати сертифікат вакцинації проти COVID-19. Водночас вчителі, які не отримали щеплення, повинні будуть здавати ПЛР-тести, щоб їх допустили до роботи в школі.

В такому випадку всі вчителі повинні мати сертифікат про вакцинацію. Якщо його немає – то невакциновані вчителі будуть здавати ПЛР-тест кожні 72 години. Щоправда, тести робитимуться за державний кошт.

Наступні 3 місяці стануть критичними, – ВООЗ

Джерело: ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що нова хвиля пандемії коронавірусу відбудеться вже восени. Про це повідомив глава Організації Тедрос Аданом Гебрейесус на брифінгу 25 серпня. За його словами, варто підготуватись до наступних кількох місяців.

Увага! Раніше в організації заявляли, що через поширення Дельта-штаму, досягнення в боротьбі з пандемією можуть нічого не означати.

Дослідження про коронавірус

В якої кількості людей не виникає імунітет проти коронавірусу після вакцинації

Джерело: University of Birmingham

Пацієнти з ослабленим імунітетом через важкі захворювання входять в особливу групу ризику коронавірусу. Однак дві стандартні дози вакцини можуть захистити більшість з них.

Які результати дослідження? Принаймні у 40% пацієнтів розвинувся дуже слабка імунна відповідь, а у 11% антитіла не виробляються навіть через чотири тижні після другого щеплення. Найчастіше нездатність генерувати антитіла спостерігалася в підгрупах пацієнтів з васкулітом, які отримують лікування моноклональними антитілами (ритуксимабом) – ефективність вакцинації у них була знижена на 90% в порівнянні зі здоровими людьми.

Як насправді коронавірус впливає на легені після хвороби

Джерело: The Annals of Thoracic Surgery

Вчені проаналізували дані тих, хто переніс COVID-19 із середнім або високим ступенем тяжкості, а потім відчував якісь складнощі з легенями.

Вчені наголосили: якщо ви перенесли коронавірус і ваші легені потрапили "під удар", це ще не означає, що негативний ефект обов'язково триватиме дуже довго. Якщо людина повністю одужала (тобто знімки легень "чисті"), то легеневі тканини також можна вважати повністю здоровими.

Фахівці не виявили чітких гострих гістопатологічних змін, які свідчать про постійне пошкодження легень.

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