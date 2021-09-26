Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Станом на 26 вересня добова кількість хворих на коронавірус в Україні – 4647, це вдвічі менше, ніж за добу у суботу. Однак, показники госпіталізації й далі продовжують зростати.

До лікарень госпіталізували 2325 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19, або підозрою на захворювання. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 69 пацієнтів. Водночас одужало 983 людини.

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Лабораторії провели 50021 тест на виявлення коронавірусу, зокрема:

методом ПЛР – 23 665,

методом ІФА – 5 291,

експрес-тестами – 21 065.

Статистика поширення коронавірусу За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 392 397 людей. Станом на 26 вересня одужали – 2 244 192 пацієнти. Жертвами коронавірусу стали 55 626 мешканців країни.

Ситуація з COVID-19 у регіонах:

м. Київ — 226 випадків;

Вінницька область — 103 випадки;

Волинська область — 99 випадків;

Дніпропетровська область — 506 випадків;

Донецька область — 156 випадків;

Житомирська область — 197 випадків;

Закарпатська область — 16 випадків;

Запорізька область — 202 випадки;

Івано-Франківська область — 144 випадки;

Київська область — 132 випадки;

Кіровоградська область — 35 випадків;

Луганська область — 91 випадок;

Львівська область — 226 випадків;

Миколаївська область — 105 випадків;

Одеська область — 331 випадок;

Полтавська область — 43 випадки;

Рівненська область — 125 випадків;

Сумська область — 178 випадків;

Тернопільська область — 234 випадки;

Харківська область — 611 випадків;

Херсонська область — 222 випадки;

Хмельницька область — 217 випадків;

Черкаська область — 74 випадки;

Чернівецька область — 253 випадки;

Чернігівська область — 121 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Актуальна статистика вакцинації

Впродовж доби вакцинували проти коронавірусу ще 64 221 людину, зокрема одну дозу отримали 38 778 людей, повністю імунізовані – 25 443 людини.

Протягом доби працювали:

477 мобільних бригад,

1 880 пунктів щеплення;

373 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплення проти коронавірусу отримали 6 759 691 людина: першою дозою вакцинували 6 759 689 людей,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 443 521 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 12 203 210 щеплень.

У 5 областях показники помаранчевої зони

Джерело: МОЗ

Станом на 26 вересня у 5 областях України фіксують показники помаранчевої зони адаптивного карантину. Решта регіонів залишаються в межах жовтої зони.

За крок до помаранчевої зони:

Дніпропетровська,

Донецька,

Тернопільська,

Черкаська

Кіровоградська.

Динаміка госпіталізації пацієнтів з COVID там зросла до 64,5%, що вище цільового показника в 50%.

Що передбачає помаранчева зона

Відзначимо, в помаранчевій зоні діють обмеження жовтої, але на свій розсуд додаткові обмеження може вводити місцева влада.

Що стосується обмежень жовтої зони, то в ній заборонено офлайн навчання в старших класах, якщо в школі недостатньо вакцинованих працівників.

Також є обмеження на роботу закладів харчування, кінотеатрів, спортзалів та фітнес-центрів. Вони не поширюються, якщо заклад обслуговує вакцинованих від COVID і сам має 80% щеплених працівників.

Що відомо про адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Разумков одужав від COVID-19

Джерело: фейсбук Дмитра Разумкова

Спікер Дмитро Разумков 26 вересня повідомив, що одужав від коронавірусу. Політик наголосив: настрій у нього – позитивний. Він також поділився світлиною негативного результату тесту на коронавірус та оголосив, що вже з понеділка, 27 вересня, повертається до звичного робочого режиму.

До слова, Дмитро Разумков вже вдруге перехворів на коронавірус і досі невакцинований.

За місяць прикордонники виявили понад 500 недійсних COVID-сертифікатів

Джерело: Укрінформ

Внаслідок перевірок за місяць прикордонники виявили понад 500 недійсних COVID-сертифікатів. Викрили підробні документи з допомогою програмного забезпечення SafeBorder.

Мовиться про перевірки з 21 серпня до 21 вересня. Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, програмне забезпечення позначило як недійсні 575 сертифікатів із 290 тисяч – тобто менш ніж 0,2%.

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Новини про коронавірус у світі 24 вересня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на ранок 26 вересня у світі виявили понад 231,6 мільйона хворих на коронавірус, більш ніж 4,7 мільйона з яких, на жаль, померли.

Найбільше інфікованих від початку пандемії виявили у США – понад 42,9 мільйона. Загалом COVID-19 забрав життя понад 687 тисяч американців.

The Lancet розпустив групу вчених, які досліджували походження коронавірусу

Джерело: The Wall Street Journal

Комісія авторитетного медичного журналу Lancet розпустила групу дослідників, яка займалась вивченням походження коронавірусу.

Представник журналу Lancet і професор Колумбійського університету США Джеффрі Сакс розповів, що був стурбований зв'язками вчених з комісії з некомерційною організацією EcoHealth Alliance, яка раніше досліджувала коронавіруси кажанів спільно з інститутом вірусології в китайському місті Ухань.