5 регіонів за крок до помаранчевої зони, недійсні сертифікати: новини про коронавірус 26 вересня
Джерело:24 канал
В Україні високі показники госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Захворюваність традиційно нижча на вихідних, адже лабораторії проводять меншу кількість тестувань. 5 областей за крок до помаранчевої зони. У світі лідером за кількістю хворих все ще залишаються США. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 26 вересня.
Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
Станом на 26 вересня добова кількість хворих на коронавірус в Україні – 4647, це вдвічі менше, ніж за добу у суботу. Однак, показники госпіталізації й далі продовжують зростати.
До лікарень госпіталізували 2325 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19, або підозрою на захворювання. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 69 пацієнтів. Водночас одужало 983 людини.
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Лабораторії провели 50021 тест на виявлення коронавірусу, зокрема:
- методом ПЛР – 23 665,
- методом ІФА – 5 291,
- експрес-тестами – 21 065.
Статистика поширення коронавірусу
За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 392 397 людей. Станом на 26 вересня одужали – 2 244 192 пацієнти. Жертвами коронавірусу стали 55 626 мешканців країни.
Ситуація з COVID-19 у регіонах:
- м. Київ — 226 випадків;
- Вінницька область — 103 випадки;
- Волинська область — 99 випадків;
- Дніпропетровська область — 506 випадків;
- Донецька область — 156 випадків;
- Житомирська область — 197 випадків;
- Закарпатська область — 16 випадків;
- Запорізька область — 202 випадки;
- Івано-Франківська область — 144 випадки;
- Київська область — 132 випадки;
- Кіровоградська область — 35 випадків;
- Луганська область — 91 випадок;
- Львівська область — 226 випадків;
- Миколаївська область — 105 випадків;
- Одеська область — 331 випадок;
- Полтавська область — 43 випадки;
- Рівненська область — 125 випадків;
- Сумська область — 178 випадків;
- Тернопільська область — 234 випадки;
- Харківська область — 611 випадків;
- Херсонська область — 222 випадки;
- Хмельницька область — 217 випадків;
- Черкаська область — 74 випадки;
- Чернівецька область — 253 випадки;
- Чернігівська область — 121 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Актуальна статистика вакцинації
Впродовж доби вакцинували проти коронавірусу ще 64 221 людину, зокрема одну дозу отримали 38 778 людей, повністю імунізовані – 25 443 людини.
Протягом доби працювали:
- 477 мобільних бригад,
- 1 880 пунктів щеплення;
- 373 центри вакцинації.
- першою дозою вакцинували 6 759 689 людей,
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 443 521 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 12 203 210 щеплень.
У 5 областях показники помаранчевої зони
Джерело: МОЗ
Станом на 26 вересня у 5 областях України фіксують показники помаранчевої зони адаптивного карантину. Решта регіонів залишаються в межах жовтої зони.
За крок до помаранчевої зони:
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Тернопільська,
- Черкаська
- Кіровоградська.
Що передбачає помаранчева зона
Відзначимо, в помаранчевій зоні діють обмеження жовтої, але на свій розсуд додаткові обмеження може вводити місцева влада.
Що стосується обмежень жовтої зони, то в ній заборонено офлайн навчання в старших класах, якщо в школі недостатньо вакцинованих працівників.
Також є обмеження на роботу закладів харчування, кінотеатрів, спортзалів та фітнес-центрів. Вони не поширюються, якщо заклад обслуговує вакцинованих від COVID і сам має 80% щеплених працівників.
Разумков одужав від COVID-19
Джерело: фейсбук Дмитра Разумкова
Спікер Дмитро Разумков 26 вересня повідомив, що одужав від коронавірусу. Політик наголосив: настрій у нього – позитивний. Він також поділився світлиною негативного результату тесту на коронавірус та оголосив, що вже з понеділка, 27 вересня, повертається до звичного робочого режиму.
До слова, Дмитро Разумков вже вдруге перехворів на коронавірус і досі невакцинований.
За місяць прикордонники виявили понад 500 недійсних COVID-сертифікатів
Джерело: Укрінформ
Внаслідок перевірок за місяць прикордонники виявили понад 500 недійсних COVID-сертифікатів. Викрили підробні документи з допомогою програмного забезпечення SafeBorder.
Мовиться про перевірки з 21 серпня до 21 вересня. Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, програмне забезпечення позначило як недійсні 575 сертифікатів із 290 тисяч – тобто менш ніж 0,2%.
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Новини про коронавірус у світі 24 вересня
Статистика захворюваності
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на ранок 26 вересня у світі виявили понад 231,6 мільйона хворих на коронавірус, більш ніж 4,7 мільйона з яких, на жаль, померли.
Найбільше інфікованих від початку пандемії виявили у США – понад 42,9 мільйона. Загалом COVID-19 забрав життя понад 687 тисяч американців.
The Lancet розпустив групу вчених, які досліджували походження коронавірусу
Джерело: The Wall Street Journal
Комісія авторитетного медичного журналу Lancet розпустила групу дослідників, яка займалась вивченням походження коронавірусу.
Представник журналу Lancet і професор Колумбійського університету США Джеффрі Сакс розповів, що був стурбований зв'язками вчених з комісії з некомерційною організацією EcoHealth Alliance, яка раніше досліджувала коронавіруси кажанів спільно з інститутом вірусології в китайському місті Ухань.