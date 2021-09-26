5 регіонів за крок до помаранчевої зони, недійсні сертифікати: новини про коронавірус 26 вересня

26 вересня 2021 , 15:26
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Джерело:

24 канал

В Україні високі показники госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Захворюваність традиційно нижча на вихідних, адже лабораторії проводять меншу кількість тестувань. 5 областей за крок до помаранчевої зони. У світі лідером за кількістю хворих все ще залишаються США. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 26 вересня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Станом на 26 вересня добова кількість хворих на коронавірус в Україні – 4647, це вдвічі менше, ніж за добу у суботу. Однак, показники госпіталізації й далі продовжують зростати.

До лікарень госпіталізували 2325 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19, або підозрою на захворювання. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 69 пацієнтів. Водночас одужало 983 людини.

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Лабораторії провели 50021 тест на виявлення коронавірусу, зокрема:

  • методом ПЛР – 23 665,
  • методом ІФА – 5 291,
  • експрес-тестами – 21 065.

Статистика поширення коронавірусу

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 392 397 людей. Станом на 26 вересня одужали – 2 244 192 пацієнти. Жертвами коронавірусу стали 55 626 мешканців країни.

Ситуація з COVID-19 у регіонах:

  • м. Київ — 226 випадків;
  • Вінницька область — 103 випадки;
  • Волинська область — 99 випадків;
  • Дніпропетровська область — 506 випадків;
  • Донецька область — 156 випадків;
  • Житомирська область — 197 випадків;
  • Закарпатська область — 16 випадків;
  • Запорізька область — 202 випадки;
  • Івано-Франківська область — 144 випадки;
  • Київська область — 132 випадки;
  • Кіровоградська область — 35 випадків;
  • Луганська область — 91 випадок;
  • Львівська область — 226 випадків;
  • Миколаївська область — 105 випадків;
  • Одеська область — 331 випадок;
  • Полтавська область — 43 випадки;
  • Рівненська область — 125 випадків;
  • Сумська область — 178 випадків;
  • Тернопільська область — 234 випадки;
  • Харківська область — 611 випадків;
  • Херсонська область — 222 випадки;
  • Хмельницька область — 217 випадків;
  • Черкаська область — 74 випадки;
  • Чернівецька область — 253 випадки;
  • Чернігівська область — 121 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Актуальна статистика вакцинації

Впродовж доби вакцинували проти коронавірусу ще 64 221 людину, зокрема одну дозу отримали 38 778 людей, повністю імунізовані – 25 443 людини.

Протягом доби працювали:

  • 477 мобільних бригад,
  • 1 880 пунктів щеплення;
  • 373 центри вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплення проти коронавірусу отримали 6 759 691 людина:
  • першою дозою вакцинували 6 759 689 людей,
  • повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 443 521 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 12 203 210 щеплень.

У 5 областях показники помаранчевої зони

Джерело: МОЗ

Станом на 26 вересня у 5 областях України фіксують показники помаранчевої зони адаптивного карантину. Решта регіонів залишаються в межах жовтої зони.

За крок до помаранчевої зони:

  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Тернопільська,
  • Черкаська
  • Кіровоградська.
Динаміка госпіталізації пацієнтів з COVID там зросла до 64,5%, що вище цільового показника в 50%.

Що передбачає помаранчева зона

Відзначимо, в помаранчевій зоні діють обмеження жовтої, але на свій розсуд додаткові обмеження може вводити місцева влада.

Що стосується обмежень жовтої зони, то в ній заборонено офлайн навчання в старших класах, якщо в школі недостатньо вакцинованих працівників.

Також є обмеження на роботу закладів харчування, кінотеатрів, спортзалів та фітнес-центрів. Вони не поширюються, якщо заклад обслуговує вакцинованих від COVID і сам має 80% щеплених працівників.

Що відомо про адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Разумков одужав від COVID-19

Джерело: фейсбук Дмитра Разумкова

Спікер Дмитро Разумков 26 вересня повідомив, що одужав від коронавірусу. Політик наголосив: настрій у нього – позитивний. Він також поділився світлиною негативного результату тесту на коронавірус та оголосив, що вже з понеділка, 27 вересня, повертається до звичного робочого режиму. 

До слова, Дмитро Разумков вже вдруге перехворів на коронавірус і досі невакцинований.

За місяць прикордонники виявили понад 500 недійсних COVID-сертифікатів

Джерело: Укрінформ

Внаслідок перевірок за місяць прикордонники виявили понад 500 недійсних COVID-сертифікатів. Викрили підробні документи з допомогою програмного забезпечення SafeBorder. 

Мовиться про перевірки з 21 серпня до 21 вересня. Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, програмне забезпечення позначило як недійсні 575 сертифікатів із 290 тисяч – тобто менш ніж 0,2%.

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Новини про коронавірус у світі 24 вересня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на ранок 26 вересня у світі виявили понад 231,6 мільйона хворих на коронавірус, більш ніж 4,7 мільйона з яких, на жаль, померли.

Найбільше інфікованих від початку пандемії виявили у США – понад 42,9 мільйона. Загалом COVID-19 забрав життя понад 687 тисяч американців.

The Lancet розпустив групу вчених, які досліджували походження коронавірусу 

Джерело: The Wall Street Journal

Комісія авторитетного медичного журналу Lancet розпустила групу дослідників, яка займалась вивченням походження коронавірусу.

Представник журналу Lancet і професор Колумбійського університету США Джеффрі Сакс розповів, що був стурбований зв'язками вчених з комісії з некомерційною організацією EcoHealth Alliance, яка раніше досліджувала коронавіруси кажанів спільно з інститутом вірусології в китайському місті Ухань.

 

Автор: Анастасія Лукашевська