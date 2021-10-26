Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 25 жовтня, в Україні зареєстрували 19 120 нових випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Відомо, що серед інфікованих 1 414 дітей та 338 медичних працівників. До лікарень госпіталізували 2 939 людей з встановленим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби.

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На жаль, хвороба забрала життя ще 734 інфікованих – це найбільша кількість від початку пандемії. Натомість одужали 9 738 пацієнтів.

Темпи тестування

Впродовж 25 жовтня в Україні провели 129 063 тестувань на коронавірус різними методами, зокрема:

  • методом ПЛР – 61 027,
  • методом ІФА – 18 233,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 49 803.

Ситуація з коронавірусом в областях

  • Київ – 1 135 випадків;
  • Вінницька область – 394 випадки;
  • Волинська область – 555 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1 760 випадків;
  • Донецька область – 1 015 випадків;
  • Житомирська область – 286 випадків;
  • Закарпатська область – 255 випадків;
  • Запорізька область – 1 335 випадків;
  • Івано-Франківська область – 298 випадків;
  • Київська область – 787 випадків;
  • Кіровоградська область – 40 випадків;
  • Луганська область – 550 випадків;
  • Львівська область – 1 104 випадків;
  • Миколаївська область – 508 випадків;
  • Одеська область – 1 605 випадків;
  • Полтавська область – 889 випадків;
  • Рівненська область – 738 випадків;
  • Сумська область – 669 випадків;
  • Тернопільська область – 413 випадків;
  • Харківська область – 1 255 випадків;
  • Херсонська область – 1 222 випадки;
  • Хмельницька область – 415 випадків;
  • Черкаська область – 878 випадків;
  • Чернівецька область – 689 випадків;
  • Чернігівська область – 325 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

Понад 7 мільйонів українців вже повністю імунізовані проти COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 25 жовтня, проти коронавірусу вакцинувались 254 920 людей. 185 786 з них отримали першу дозу вакцини, а другу, завершальну дозу – 69 134 людини.

Щеплення проводилось 1 060 мобільними бригадами з імунізації, 3 086 пунктами щеплення та 379 центрами вакцинації населення.

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 25 жовтня у світі виявили понад 243 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 4,9 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих вірусом SARS-CoV-2 виявили у США – більш ніж 45 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Туреччина, Росія, Індія. Шосту сходинку посіла й Україна.

Китай розпочинає COVID-вакцинацію дітей у віці від 3 років

Джерело: AP

У Китаї проти коронавірусу вакцинували вже 76% населення. Тепер у країні розпочинають вакцинацію дітей у віці від 3 років. Дітям у віці від 3 до 11 років потрібно буде вакцинуватися принаймні у п'яти провінціях Китаю. Все через те, що в цих регіонах виявили незначні спалахи COVID-19.

Крім того, у Китаї вживають жорстких заходів при найменших спалахах коронавірусу. Національна комісія охорони здоров'я повідомила, що за останні 24 години в країні виявили 35 нових хворих: 4 з них у провінції Ганьсу, ще 19 – у регіоні Внутрішньої Монголії, інші випадки зараження зафіксували по всій країні.

Дослідження про коронавірус

Порівняли ризики неврологічних ускладнень після вакцинації та коронавірусу

Джерело: Nature Medicine

Рідкісні повідомлення від регуляторних органів та тривожні й неперевірені чутки у соціальних мережах змушують вагатись багатьох людей перед вакцинацією проти COVID-19.

Тепер вчені побачили, що коронавірус значно частіше провокує неврологічні ускладнення від COVID-19, ніж вакцинація.