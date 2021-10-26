Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 25 жовтня, в Україні зареєстрували 19 120 нових випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Відомо, що серед інфікованих 1 414 дітей та 338 медичних працівників. До лікарень госпіталізували 2 939 людей з встановленим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби.
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На жаль, хвороба забрала життя ще 734 інфікованих – це найбільша кількість від початку пандемії. Натомість одужали 9 738 пацієнтів.
Темпи тестування
Впродовж 25 жовтня в Україні провели 129 063 тестувань на коронавірус різними методами, зокрема:
- методом ПЛР – 61 027,
- методом ІФА – 18 233,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 49 803.
Ситуація з коронавірусом в областях
- Київ – 1 135 випадків;
- Вінницька область – 394 випадки;
- Волинська область – 555 випадків;
- Дніпропетровська область – 1 760 випадків;
- Донецька область – 1 015 випадків;
- Житомирська область – 286 випадків;
- Закарпатська область – 255 випадків;
- Запорізька область – 1 335 випадків;
- Івано-Франківська область – 298 випадків;
- Київська область – 787 випадків;
- Кіровоградська область – 40 випадків;
- Луганська область – 550 випадків;
- Львівська область – 1 104 випадків;
- Миколаївська область – 508 випадків;
- Одеська область – 1 605 випадків;
- Полтавська область – 889 випадків;
- Рівненська область – 738 випадків;
- Сумська область – 669 випадків;
- Тернопільська область – 413 випадків;
- Харківська область – 1 255 випадків;
- Херсонська область – 1 222 випадки;
- Хмельницька область – 415 випадків;
- Черкаська область – 878 випадків;
- Чернівецька область – 689 випадків;
- Чернігівська область – 325 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал
Понад 7 мільйонів українців вже повністю імунізовані проти COVID-19
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 25 жовтня, проти коронавірусу вакцинувались 254 920 людей. 185 786 з них отримали першу дозу вакцини, а другу, завершальну дозу – 69 134 людини.
Щеплення проводилось 1 060 мобільними бригадами з імунізації, 3 086 пунктами щеплення та 379 центрами вакцинації населення.
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 25 жовтня у світі виявили понад 243 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 4,9 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих вірусом SARS-CoV-2 виявили у США – більш ніж 45 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Туреччина, Росія, Індія. Шосту сходинку посіла й Україна.
Китай розпочинає COVID-вакцинацію дітей у віці від 3 років
Джерело: AP
У Китаї проти коронавірусу вакцинували вже 76% населення. Тепер у країні розпочинають вакцинацію дітей у віці від 3 років. Дітям у віці від 3 до 11 років потрібно буде вакцинуватися принаймні у п'яти провінціях Китаю. Все через те, що в цих регіонах виявили незначні спалахи COVID-19.
Крім того, у Китаї вживають жорстких заходів при найменших спалахах коронавірусу. Національна комісія охорони здоров'я повідомила, що за останні 24 години в країні виявили 35 нових хворих: 4 з них у провінції Ганьсу, ще 19 – у регіоні Внутрішньої Монголії, інші випадки зараження зафіксували по всій країні.
Дослідження про коронавірус
Порівняли ризики неврологічних ускладнень після вакцинації та коронавірусу
Джерело: Nature Medicine
Рідкісні повідомлення від регуляторних органів та тривожні й неперевірені чутки у соціальних мережах змушують вагатись багатьох людей перед вакцинацією проти COVID-19.
Тепер вчені побачили, що коронавірус значно частіше провокує неврологічні ускладнення від COVID-19, ніж вакцинація.