Умова тотального локдауну, прогноз РНБО: новини про коронавірус 26 жовтня

В Україні зростає захворюваність на коронавірус, впродовж доби інфікувались понад 19 тисяч людей. У РНБО прогнозують захворюваність на рівні 50 – 60 тисяч. Водночас зросли темпи вакцинації, загалом щеплено уже понад 7 мільйонів українців. Китай розпочинає вакцинацію дітей у віці від трьох років. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 26 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 25 жовтня, в Україні зареєстрували 19 120 нових випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Відомо, що серед інфікованих 1 414 дітей та 338 медичних працівників. До лікарень госпіталізували 2 939 людей з встановленим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби.

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На жаль, хвороба забрала життя ще 734 інфікованих – це найбільша кількість від початку пандемії. Натомість одужали 9 738 пацієнтів.

Темпи тестування

Впродовж 25 жовтня в Україні провели 129 063 тестувань на коронавірус різними методами, зокрема:

методом ПЛР – 61 027,

методом ІФА – 18 233,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 49 803.

Ситуація з коронавірусом в областях

Київ – 1 135 випадків;

Вінницька область – 394 випадки;

Волинська область – 555 випадків;

Дніпропетровська область – 1 760 випадків;

Донецька область – 1 015 випадків;

Житомирська область – 286 випадків;

Закарпатська область – 255 випадків;

Запорізька область – 1 335 випадків;

Івано-Франківська область – 298 випадків;

Київська область – 787 випадків;

Кіровоградська область – 40 випадків;

Луганська область – 550 випадків;

Львівська область – 1 104 випадків;

Миколаївська область – 508 випадків;

Одеська область – 1 605 випадків;

Полтавська область – 889 випадків;

Рівненська область – 738 випадків;

Сумська область – 669 випадків;

Тернопільська область – 413 випадків;

Харківська область – 1 255 випадків;

Херсонська область – 1 222 випадки;

Хмельницька область – 415 випадків;

Черкаська область – 878 випадків;

Чернівецька область – 689 випадків;

Чернігівська область – 325 випадки.

в Україні виявили 2 803 159 хворих на коронавірус, 2 390 112 з яких вже одужали. Але, на жаль, 64 936 пацієнтів пішли з життя, так і не зумівши подолати хворобу.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

Понад 7 мільйонів українців вже повністю імунізовані проти COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 25 жовтня, проти коронавірусу вакцинувались 254 920 людей. 185 786 з них отримали першу дозу вакцини, а другу, завершальну дозу – 69 134 людини.

Щеплення проводилось 1 060 мобільними бригадами з імунізації, 3 086 пунктами щеплення та 379 центрами вакцинації населення.

У МОЗ зауважили, що. Так, щеплені люди також можуть захворіти, але при цьому у них значно менші ризики госпіталізації та смерті.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу щепили 9 151 480 людей. 9 151 478 з них отримали першу дозу, а повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 058 802 людини (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в Україні провели 16 210 280 COVID-щеплень.



Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Ляшко назвав кількість смертей серед вакцинованих

Джерело: "Українська правда"

В Україні зафіксували 119 летальних випадків серед вакцинованих. Проте жодного доведеного зв'язку між щепленням і смертю людини немає.

За словами міністра, він не очолює національну комісію з розслідування. Однак Ляшко наголосив, що якби доведений зв'язок між смертями та вакцинацією був, то йому доповіли б. В Моршині взагалі немає госпіталізованих з COVID-19 Джерело: Укрінформ Після експерименту МОЗ з масової вакцинації у курортному Моршині на Львівщині для вироблення колективного імунітету, немає жодної госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Міський голова зазначив, що мали вищі очікування від масової імунізації, у місті сподівалися, що люди взагалі не хворітимуть на коронавірус. Але, за його словами, під час попередньої хвилі в березні, у Моршині госпіталізованих у важкому стані було дуже багато, були й летальні випадки. Довідка: 16 квітня в Моршині запустили пілотний проєкт Міністерства охорони здоров’я України з масового вакцинування жителів проти COVID-19. За короткі терміни в місті вдалося щепити 70% дорослого населення. До появи штаму "Дельта" в Моршині тривалий час не було жодного інфікованого COVID-19. 16 квітня в Моршині запустили пілотний проєкт Міністерства охорони здоров’я України з масового вакцинування жителів проти COVID-19. За короткі терміни в місті вдалося щепити 70% дорослого населення. До появи штаму "Дельта" в Моршині тривалий час не було жодного інфікованого COVID-19.

У РНБО прогнозують 50 – 60 тисяч інфікованих щодоби

Джерело: "Свобода слова" на ICTV

Олексій Данілов прогнозує в Україні "дуже-дуже складну ситуацію" із захворюваністю на коронавірус. За його словами, ми лише "входимо у пік".

Він наголосив, що охорона здоров'я на сьогодні має 90 тисяч ліжок для ковідних хворих: "За нашими прогнозами, буде перебувати у лікарнях 55 – 60 тисяч людей".

Ляшко назвав умову тотального локдауну в Україні

Джерело: 24 канал

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, національний локдаун в країні введуть тоді, коли усі області перейдуть у червону зону карантину. Тож головне завдання наразі – не допустити такої ситуації. За словами міністра, вже незабаром у червоній зоні опиняться одразу 13 областей.

Які області вже є "червоними":

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська

Рівненська.

В Україні нижчі показники смертності від COVID-19, ніж в Європі, – Ляшко

Потрапити у цей перелік можутьта ще 2 області, яких міністр не назвав.

Джерело: Офіс Президента України

В Офісі Президента провели селекторну нараду щодо боротьби з коронавірусом в країні. Захворюваність та смертність зросли, але міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зауважив, що середні показники летальних випадків серед пацієнтів є нижчими за європейські.

Згідно з даними сайту Worldometers, Україна перебуває на 8 місці у світі за загальною кількістю померлих від коронавірусу в Європі та на 19 місці у світі.

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Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 25 жовтня у світі виявили понад 243 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 4,9 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих вірусом SARS-CoV-2 виявили у США – більш ніж 45 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Туреччина, Росія, Індія. Шосту сходинку посіла й Україна.

Китай розпочинає COVID-вакцинацію дітей у віці від 3 років

Джерело: AP

У Китаї проти коронавірусу вакцинували вже 76% населення. Тепер у країні розпочинають вакцинацію дітей у віці від 3 років. Дітям у віці від 3 до 11 років потрібно буде вакцинуватися принаймні у п'яти провінціях Китаю. Все через те, що в цих регіонах виявили незначні спалахи COVID-19.

Крім того, у Китаї вживають жорстких заходів при найменших спалахах коронавірусу. Національна комісія охорони здоров'я повідомила, що за останні 24 години в країні виявили 35 нових хворих: 4 з них у провінції Ганьсу, ще 19 – у регіоні Внутрішньої Монголії, інші випадки зараження зафіксували по всій країні.

Дослідження про коронавірус

Порівняли ризики неврологічних ускладнень після вакцинації та коронавірусу

Джерело: Nature Medicine

Рідкісні повідомлення від регуляторних органів та тривожні й неперевірені чутки у соціальних мережах змушують вагатись багатьох людей перед вакцинацією проти COVID-19.

Тепер вчені побачили, що коронавірус значно частіше провокує неврологічні ускладнення від COVID-19, ніж вакцинація.