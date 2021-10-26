Умова тотального локдауну, прогноз РНБО: новини про коронавірус 26 жовтня
Джерело:24 канал
В Україні зростає захворюваність на коронавірус, впродовж доби інфікувались понад 19 тисяч людей. У РНБО прогнозують захворюваність на рівні 50 – 60 тисяч. Водночас зросли темпи вакцинації, загалом щеплено уже понад 7 мільйонів українців. Китай розпочинає вакцинацію дітей у віці від трьох років. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 26 жовтня.
Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 25 жовтня, в Україні зареєстрували 19 120 нових випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Відомо, що серед інфікованих 1 414 дітей та 338 медичних працівників. До лікарень госпіталізували 2 939 людей з встановленим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби.
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На жаль, хвороба забрала життя ще 734 інфікованих – це найбільша кількість від початку пандемії. Натомість одужали 9 738 пацієнтів.
Темпи тестування
Впродовж 25 жовтня в Україні провели 129 063 тестувань на коронавірус різними методами, зокрема:
- методом ПЛР – 61 027,
- методом ІФА – 18 233,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 49 803.
Ситуація з коронавірусом в областях
- Київ – 1 135 випадків;
- Вінницька область – 394 випадки;
- Волинська область – 555 випадків;
- Дніпропетровська область – 1 760 випадків;
- Донецька область – 1 015 випадків;
- Житомирська область – 286 випадків;
- Закарпатська область – 255 випадків;
- Запорізька область – 1 335 випадків;
- Івано-Франківська область – 298 випадків;
- Київська область – 787 випадків;
- Кіровоградська область – 40 випадків;
- Луганська область – 550 випадків;
- Львівська область – 1 104 випадків;
- Миколаївська область – 508 випадків;
- Одеська область – 1 605 випадків;
- Полтавська область – 889 випадків;
- Рівненська область – 738 випадків;
- Сумська область – 669 випадків;
- Тернопільська область – 413 випадків;
- Харківська область – 1 255 випадків;
- Херсонська область – 1 222 випадки;
- Хмельницька область – 415 випадків;
- Черкаська область – 878 випадків;
- Чернівецька область – 689 випадків;
- Чернігівська область – 325 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал
Понад 7 мільйонів українців вже повністю імунізовані проти COVID-19
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 25 жовтня, проти коронавірусу вакцинувались 254 920 людей. 185 786 з них отримали першу дозу вакцини, а другу, завершальну дозу – 69 134 людини.
Щеплення проводилось 1 060 мобільними бригадами з імунізації, 3 086 пунктами щеплення та 379 центрами вакцинації населення.У МОЗ зауважили, що 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані. Так, щеплені люди також можуть захворіти, але при цьому у них значно менші ризики госпіталізації та смерті.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу щепили 9 151 480 людей. 9 151 478 з них отримали першу дозу, а повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 058 802 людини (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).
Загалом в Україні провели 16 210 280 COVID-щеплень.
Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Ляшко назвав кількість смертей серед вакцинованих
Джерело: "Українська правда"
В Україні зафіксували 119 летальних випадків серед вакцинованих. Проте жодного доведеного зв'язку між щепленням і смертю людини немає.
За словами міністра, він не очолює національну комісію з розслідування. Однак Ляшко наголосив, що якби доведений зв'язок між смертями та вакцинацією був, то йому доповіли б.
В Моршині взагалі немає госпіталізованих з COVID-19
Джерело: Укрінформ
Після експерименту МОЗ з масової вакцинації у курортному Моршині на Львівщині для вироблення колективного імунітету, немає жодної госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.
Міський голова зазначив, що мали вищі очікування від масової імунізації, у місті сподівалися, що люди взагалі не хворітимуть на коронавірус. Але, за його словами, під час попередньої хвилі в березні, у Моршині госпіталізованих у важкому стані було дуже багато, були й летальні випадки.Довідка: 16 квітня в Моршині запустили пілотний проєкт Міністерства охорони здоров’я України з масового вакцинування жителів проти COVID-19. За короткі терміни в місті вдалося щепити 70% дорослого населення. До появи штаму "Дельта" в Моршині тривалий час не було жодного інфікованого COVID-19.
У РНБО прогнозують 50 – 60 тисяч інфікованих щодоби
Джерело: "Свобода слова" на ICTV
Олексій Данілов прогнозує в Україні "дуже-дуже складну ситуацію" із захворюваністю на коронавірус. За його словами, ми лише "входимо у пік".
Він наголосив, що охорона здоров'я на сьогодні має 90 тисяч ліжок для ковідних хворих: "За нашими прогнозами, буде перебувати у лікарнях 55 – 60 тисяч людей".
Ляшко назвав умову тотального локдауну в Україні
Джерело: 24 канал
За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, національний локдаун в країні введуть тоді, коли усі області перейдуть у червону зону карантину. Тож головне завдання наразі – не допустити такої ситуації. За словами міністра, вже незабаром у червоній зоні опиняться одразу 13 областей.
Які області вже є "червоними":
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська
- Рівненська.
В Україні нижчі показники смертності від COVID-19, ніж в Європі, – Ляшко
Джерело: Офіс Президента України
В Офісі Президента провели селекторну нараду щодо боротьби з коронавірусом в країні. Захворюваність та смертність зросли, але міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зауважив, що середні показники летальних випадків серед пацієнтів є нижчими за європейські.
Згідно з даними сайту Worldometers, Україна перебуває на 8 місці у світі за загальною кількістю померлих від коронавірусу в Європі та на 19 місці у світі.
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Новини про коронавірус у світі
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 25 жовтня у світі виявили понад 243 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 4,9 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих вірусом SARS-CoV-2 виявили у США – більш ніж 45 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Туреччина, Росія, Індія. Шосту сходинку посіла й Україна.
Китай розпочинає COVID-вакцинацію дітей у віці від 3 років
Джерело: AP
У Китаї проти коронавірусу вакцинували вже 76% населення. Тепер у країні розпочинають вакцинацію дітей у віці від 3 років. Дітям у віці від 3 до 11 років потрібно буде вакцинуватися принаймні у п'яти провінціях Китаю. Все через те, що в цих регіонах виявили незначні спалахи COVID-19.
Крім того, у Китаї вживають жорстких заходів при найменших спалахах коронавірусу. Національна комісія охорони здоров'я повідомила, що за останні 24 години в країні виявили 35 нових хворих: 4 з них у провінції Ганьсу, ще 19 – у регіоні Внутрішньої Монголії, інші випадки зараження зафіксували по всій країні.
Дослідження про коронавірус
Порівняли ризики неврологічних ускладнень після вакцинації та коронавірусу
Джерело: Nature Medicine
Рідкісні повідомлення від регуляторних органів та тривожні й неперевірені чутки у соціальних мережах змушують вагатись багатьох людей перед вакцинацією проти COVID-19.
Тепер вчені побачили, що коронавірус значно частіше провокує неврологічні ускладнення від COVID-19, ніж вакцинація.