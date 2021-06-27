Новини про коронавірус в Україні 27 червня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні виявили 450 хворих на коронавірус. Тим часом до лікарень госпіталізували аж 529 хворих. Ще 17 пацієнтів – померли. Натомість одужали за добу 1 097 людей.

До теми Новини про коронавірус 26 червня: кому загрожує важкий перебіг "Дельта", рекорд смертей в Росії

Традиційно рівень тестування населення у вихідні дні досить низький. Впродовж 26 червня в Україні провели 25 828 тестів на коронавірус. З них:

  • методом ПЛР – 13 926,
  • методом ІФА – 2 966,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 936.

Добовий приріст інфікованих в регіонах:

  • Київ – 135 випадків;
  • Вінницька область – 9 випадків;
  • Волинська область – 9 випадків;
  • Дніпропетровська область – 46 випадків;
  • Донецька область – 3 випадки;
  • Житомирська область – 19 випадків;
  • Закарпатська область – 3 випадки;
  • Запорізька область – 20 випадків;
  • Івано-Франківська область – 5 випадків;
  • Київська область – 37 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 випадки;
  • Луганська область – 5 випадків;
  • Львівська область – 9 випадків;
  • Миколаївська область – 22 випадки;
  • Одеська область – 39 випадків;
  • Полтавська область – 5 випадків;
  • Рівненська область – 9 випадків;
  • Сумська область – 15 випадків;
  • Тернопільська область – 7 випадків;
  • Харківська область – 17 випадків;
  • Херсонська область – 15 випадків;
  • Хмельницька область – 2 випадки;
  • Черкаська область – 8 випадків;
  • Чернівецька область – 4 випадки;
  • Чернігівська область – 3 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Скільки українців вакцинували проти коронавірусу за добу

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 26 червня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 43 660 людей. 22 328 з них отримали першу дозу вакцини, а 21 332 – другу. 

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 1 893 839 мешканців України. 1 893 837 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість 572 298 людей отримали вже 2 ін'єкції. Загалом в країні провели 2 466 135 щеплень.

Роблять замало тестів: Київщина за одним показником відповідає червоній зоні

Джерело: МОЗ

Станом на 27 червня усі області України перебувають у зеленій зоні карантину. Але вже третій день поспіль на Київщині спостерігається червоний рівень за показником охоплення тестування на коронавірус. У МОЗ зазначили, що цього замало для того, щоб область потрапила до червоної карантинної зони. Адже для цього впродовж 3 днів мають відповідати щонайменше 2 показники.

До теми У кишківнику людини виявили десятки тисяч невідомих науці вірусів

Новини про коронавірус у світі 27 червня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО України

Нині у світі зареєстрували майже 181 мільйон випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Внаслідок недуги з життя пішли 3 916 577 пацієнти. Водночас видужали – понад 118 мільйонів інфікованих.

Станом на 27 червня у світі зафіксовано більш ніж 58 мільйонів активних хворих на COVID-19.

Чи можна вакцинуватися проти COVID-19 з високим рівнем антитіл: відповідь ВООЗ

Джерело: ТАСС

Представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Меліта Вуйнович розповіла, що вакцинуватися проти COVID-19 можна навіть людям, у яких є антитіла.

У ВООЗ пояснили, чи потрібно носити маски вакцинованим людям

Джерело: CNBC

Поки що навіть вакцинація "не має давати людям відчуття безпеки". Про це заявила помічниця генерального директора ВООЗ Маріанджела Сімао.

Людям треба й надалі постійно носити маски, бути в провітрюваних місцях, стежити за гігієною рук, фізичною дистанцією, уникати натовпів. Ці заходи по цей час важливі: навіть якщо ви повністю вакциновані, вірус продовжує поширюватися,
– розповіла Сімао.

Поширення штаму коронавірусу Дельта Плюс може призвести до нового локдауну

Джерело: РБК

У ВООЗ вважають, що поширення новітнього штаму коронавірусу Дельта Плюс може знову призвести до локдауну. Тож потрібно чим швидше покласти край поширенню вірусу.