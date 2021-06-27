Новини про коронавірус 27 червня: загроза локдауну, недостатній рівень тестування на Київщині
Джерело:24 канал
В Україні за добу госпіталізували більше COVID-хворих, ніж виявили. Київщина за одним показником відповідає червоній зоні. Поширення штаму коронавірусу Дельта Плюс може призвести до нового локдауну. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 27 червня.
Новини про коронавірус в Україні 27 червня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
За минулу добу в Україні виявили 450 хворих на коронавірус. Тим часом до лікарень госпіталізували аж 529 хворих. Ще 17 пацієнтів – померли. Натомість одужали за добу 1 097 людей.
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Традиційно рівень тестування населення у вихідні дні досить низький. Впродовж 26 червня в Україні провели 25 828 тестів на коронавірус. З них:
- методом ПЛР – 13 926,
- методом ІФА – 2 966,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 936.
Від початку пандемії в країні:
- виявили – 2 233 996 хворих на COVID-19,
- одужали – 2 163 069 пацієнтів,
- померли – 52 286 інфікованих,
- проведено ПЛР-тестувань – 10 794 794
Добовий приріст інфікованих в регіонах:
- Київ – 135 випадків;
- Вінницька область – 9 випадків;
- Волинська область – 9 випадків;
- Дніпропетровська область – 46 випадків;
- Донецька область – 3 випадки;
- Житомирська область – 19 випадків;
- Закарпатська область – 3 випадки;
- Запорізька область – 20 випадків;
- Івано-Франківська область – 5 випадків;
- Київська область – 37 випадків;
- Кіровоградська область – 4 випадки;
- Луганська область – 5 випадків;
- Львівська область – 9 випадків;
- Миколаївська область – 22 випадки;
- Одеська область – 39 випадків;
- Полтавська область – 5 випадків;
- Рівненська область – 9 випадків;
- Сумська область – 15 випадків;
- Тернопільська область – 7 випадків;
- Харківська область – 17 випадків;
- Херсонська область – 15 випадків;
- Хмельницька область – 2 випадки;
- Черкаська область – 8 випадків;
- Чернівецька область – 4 випадки;
- Чернігівська область – 3 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Скільки українців вакцинували проти коронавірусу за добу
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 26 червня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 43 660 людей. 22 328 з них отримали першу дозу вакцини, а 21 332 – другу.
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 1 893 839 мешканців України. 1 893 837 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість 572 298 людей отримали вже 2 ін'єкції. Загалом в країні провели 2 466 135 щеплень.
Роблять замало тестів: Київщина за одним показником відповідає червоній зоні
Джерело: МОЗ
Станом на 27 червня усі області України перебувають у зеленій зоні карантину. Але вже третій день поспіль на Київщині спостерігається червоний рівень за показником охоплення тестування на коронавірус. У МОЗ зазначили, що цього замало для того, щоб область потрапила до червоної карантинної зони. Адже для цього впродовж 3 днів мають відповідати щонайменше 2 показники.
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Новини про коронавірус у світі 27 червня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: РНБО України
Нині у світі зареєстрували майже 181 мільйон випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Внаслідок недуги з життя пішли 3 916 577 пацієнти. Водночас видужали – понад 118 мільйонів інфікованих.
Станом на 27 червня у світі зафіксовано більш ніж 58 мільйонів активних хворих на COVID-19.
Чи можна вакцинуватися проти COVID-19 з високим рівнем антитіл: відповідь ВООЗ
Джерело: ТАСС
Представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Меліта Вуйнович розповіла, що вакцинуватися проти COVID-19 можна навіть людям, у яких є антитіла.
У ВООЗ пояснили, чи потрібно носити маски вакцинованим людям
Джерело: CNBC
Поки що навіть вакцинація "не має давати людям відчуття безпеки". Про це заявила помічниця генерального директора ВООЗ Маріанджела Сімао.
Людям треба й надалі постійно носити маски, бути в провітрюваних місцях, стежити за гігієною рук, фізичною дистанцією, уникати натовпів. Ці заходи по цей час важливі: навіть якщо ви повністю вакциновані, вірус продовжує поширюватися,
– розповіла Сімао.
Поширення штаму коронавірусу Дельта Плюс може призвести до нового локдауну
Джерело: РБК
У ВООЗ вважають, що поширення новітнього штаму коронавірусу Дельта Плюс може знову призвести до локдауну. Тож потрібно чим швидше покласти край поширенню вірусу.