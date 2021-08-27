Привілеї для вакцинованих, навчання під час карантину: новини про коронавірус 27 серпня
Джерело:24 канал
Під час нового локдауну вакциновані українці можуть мати привілеї. Школи отримали рекомендації щодо проведення навчання в новому навчальному році через ситуацію з коронавірусом. З початку пандемії по всьому світу виявили понад 214,6 мільйонів хворих. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 27 серпня.
Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
Впродовж минулої доби в Україні виявили ще 2 033 хворих на COVID-19. Це найбільша кількість від 6 червня. Так, до лікарень госпіталізували 838 людей з підтвердженою хворобою або підозрою на наявність інфекції. На жаль, ще 66 пацієнтів померли.
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Також відомо, що серед нових пацієнтів 127 дітей та 46 медпрацівників. Натомість одужали від учора 1 253 людини.
Увага! Від початку пандемії в Україні виявили 2 280 203 хворих на коронавірус. 2 204 682 з них вже одужали, а ось з життя пішли 53 632 пацієнти.
Добовий приріст захворюваності в регіонах
- Київ – 262 випадки;
- Вінницька область – 58 випадків;
- Волинська область – 26 випадків;
- Дніпропетровська область – 98 випадків;
- Донецька область – 127 випадків;
- Житомирська область – 55 випадків;
- Закарпатська область – 14 випадків;
- Запорізька область – 72 випадки;
- Івано-Франківська область – 88 випадків;
- Київська область – 64 випадки;
- Кіровоградська область – 13 випадків;
- Луганська область – 94 випадки;
- Львівська область – 88 випадків;
- Миколаївська область – 27 випадків;
- Одеська область – 111 випадків;
- Полтавська область – 51 випадок;
- Рівненська область – 47 випадків;
- Сумська область – 61 випадок;
- Тернопільська область – 70 випадків;
- Харківська область – 195 випадків;
- Херсонська область – 124 випадків;
- Хмельницька область – 99 випадків;
- Черкаська область – 45 випадків;
- Чернівецька область – 123 випадки;
- Чернігівська область – 20 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
До чого українцям готуватися восени
Джерело: 24 канал
Восени очікується черговий локдаун, але у Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що вакциновані люди матимуть певні привілеї та навіть зможуть відвідувати розважальні заклади. Так, у регіонах будуть запроваджувати різного роду обмеження, але певним сферам.
Новий рекорд щеплень
Джерело: МОЗ
За минулу добу в Україні проти COVID-19 вакцинували рекордну кількість людей. Мешканці з різних куточків країни отримали аж 173 435 щеплень. З них 55 908 отримали першу дозу препарату. Натомість завершили вакцинацію, тобто отримали другу дозу, 117 527 людей.Зверніть увагу! Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 5 208 200 людей. 5 208 198 з них отримали першу дозу препарату, а повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 427 847 громадян.
Загалом і першою, і другою дозами в Україні провели 8 636 045 COVID-щеплень (2 людини отримали першу дозу за кордоном).
У Вінниці за вакцинацію розігрують призи
Джерело: ТСН
Жителів Вінниці вирішили матеріально заохочувати вакцинуватися проти коронавірусу. Серед призів: побутова техніка, велосипеди й навіть автомобіль. Відомо, що буде пів сотні призів. Участь у розіграші можуть взяти всі, хто від початку вересня зареєструється й отримає щеплення у пунктах вакцинації.
Ігор Кузін про пандемію коронавірусу
Джерело: BBC
Пандемія COVID-19 триватиме від 2 до 5 років. Так вважає головний санітарний лікар України Ігор Кузін. У 2021 році коронавірус точно не закінчиться. Світові необхідна загальна світова стратегія профілактики та лікування.
Чи каратимуть противників вакцинації
Джерело: BBC
Ігор Кузін розповів, чи будуть в країні вводити каральні заходи для невакцинованих. Зокрема, у МОЗ вважають недоцільними подібні заходи наразі, але не виключають таку ймовірність на майбутнє. Щоб запроваджувати будь-які каральні заходи, треба переконатися, що кожна людина мала доступ до вакцинації.
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Рекомендації щодо навчання на карантині
Джерело: Департамент освіти і науки Києва
Департамент освіти і науки Києва дав школам рекомендації щодо проведення навчання в новому навчальному році через ситуацію з коронавірусом. Є 3 варіанти роботи шкіл під час карантину:
- якщо країна перебуває в зеленій зоні, то школи працюють у звичайному режимі. Діти ходять до школи і вчаться, вчителі працюють очно;
- якщо країна переходить в жовту або помаранчеву зони, то потрібно, щоб не менше 80% працівників школи були вакциновані для роботи в очному режимі, інакше – дистанційне навчання;
- якщо встановлена червона зона, тоді учням заборонено відвідувати навчальні заклади, крім дитсадків і початкової школи.
У 2 областях показники не відповідають нормі
Джерело: МОЗ
Наразі в Україні всі області перебувають у зеленій зоні. Проте на Черкащині та і Івано-Франківській областях показники уже не відповідають нормі.
Україна отримає ще 28 мільйонів вакцин
Джерело: ВВС
План вакцинувати 5 мільйонів українців до кінця літа виконали на понад 80%. Впродовж тижня щеплюють майже мільйон осіб. У МОЗ розповіли про кількість вакцин, яка доступна наразі. Всього у 2021 році Україна має отримати 45 млн доз вакцин. Тобто ще 28 мільйонів доз очікують отримати до кінця року.
Нові карантинні заходи в дитячих садочках
Джерело: Міністерство освіти і науки
МОЗ затвердило нові протиепідемічні заходи у дитячих садочках. Тепер перевіряти температуру у дітей мають лише при вході у заклад. Після виявлення в дитини симптомів COVID-19 у кімнаті, де вона перебувала, необхідно провести провітрювання та дезінфекцію.
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Новини про коронавірус у світі 26 серпня
Статистика захворюваності
Джерело: Університет Гопкінса
З початку пандемії по всьому світу виявили понад 214,6 мільйона хворих на коронавірус. Хвороба забрала життя щонайменше 4,4 мільйона інфікованих. При цьому у ВООЗ вважають, що цифри можуть бути заниженими, оскільки у багатьох країнах тестування на досить низьких рівнях.
Найбільше випадків зараження виявили у США – загалом там зареєстрували понад 38 мільйонів пацієнтів з COVID-19, більш ніж 633 тисячі з яких, на жаль, померли. Наступними за кількістю виявлених хворих ідуть Індія, Іран, Бразилія та Велика Британія.