Новини про коронавірус в Україні 27 вересня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
Впродовж доби в Україні виявили 3 007 випадків інфікування коронавірусом. До лікарень госпіталізували 1 478 людей з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень недуги померли 94 пацієнти. Натомість видужали – 952 людини.
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За добу лабораторії здійснили 26912 тестів на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:
- методом ПЛР – 13 202,
- методом ІФА – 2 688,
- експрес-тестами – 11 022.
Ситуація з COVID-19 у регіонах:
- Київ – 135 випадків;
- Вінницька область – 102 випадки;
- Волинська область – 121 випадок;
- Дніпропетровська область – 371 випадок;
- Донецька область – 163 випадки;
- Житомирська область – 166 випадків;
- Закарпатська область – 15 випадків;
- Запорізька область – 175 випадків;
- Івано-Франківська область – 61 випадок;
- Київська область – 60 випадків;
- Кіровоградська область – 6 випадків;
- Луганська область – 67 випадків;
- Львівська область – 241 випадок;
- Миколаївська область – 83 випадки;
- Одеська область – 163 випадки;
- Полтавська область – 34 випадки;
- Рівненська область – 53 випадки;
- Сумська область – 95 випадків;
- Тернопільська область – 180 випадків;
- Харківська область – 233 випадки;
- Херсонська область – 77 випадків;
- Хмельницька область – 56 випадків;
- Черкаська область – 43 випадки;
- Чернівецька область – 282 випадки;
- Чернігівська область – 25 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Актуальна статистика вакцинації
Від учора в Україні вакцинували проти коронавірусу 37 153 людини:першу дозу отримали 21 836 людей, повністю імунізовані – 15 317 людей.
Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Пік захворюваності буде раніше: у МОЗ змінили прогноз осінньої хвилі коронавірусу
Джерело: "РБК-Україна"
Пік захворюваності на коронавірус в Україні у МОЗ прогнозують на листопад. Однак, якщо кількість хворих продовжуватиме зростати, то епідситуація може значно погіршитися вже у жовтні.
Регіони з перевищеними показниками госпіталізації, які можуть перейти в помаранчеву зону
Джерело: МОЗ
У 5 областях України перевищений рівень госпіталізацій хворих на коронавірус. Ці регіони не відповідають жовтій зоні епідемічної небезпеки.
Не відповідають показникам помаранчевої зони:
- Дніпропетровська область – 50,2%;
- Донецька область – 80,1%;
- Кіровоградська область – 60,5%;
- Тернопільська область – 102,2%;
- Черкаська область – 78,0%.
Штам Дельта – домінуючий в Україні: у МОЗ розповіли про нові атипові симптоми
Джерело: "РБК-Україна"
В Україні більшість нових випадків інфікування коронавірусом припадає на Дельта-штам. Головний санлікар країни Ігор Кузін пояснив, що клінічний перебіг Дельти є дещо іншим, ніж початкові симптоми коронавірусу. Але у МОЗ все ще чекають на офіційну позицію ВООЗ щодо симптоматики Дельти, а тоді зроблять офіційне, повне роз'яснення.
Кому краще утриматись від СOVID-вакцинації: Кузін пояснив особливості
Джерело: "РБК-Україна"
В українському законодавстві є лише один термін щодо того, чи можуть людині відмовити у вакцинації. Мовиться про абсолютні медичні протипокази. Це певні медичні стани, при яких людина не може отримати вакцинацію. Однак це поодинокі випадки й зараз таких жорстких протипоказів для введення вакцини майже не існує. В нас таких людей є менше як 1%.
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Новини про коронавірус у світі 27 вересня
Статистика захворюваності
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на ранок 27 вересня у світі виявили понад 231,8 мільйона хворих на коронавірус, більш ніж 4,7 мільйона з яких, на жаль, померли.
Найбільше інфікованих від початку пандемії виявили у США – понад 42,9 мільйона. Загалом COVID-19 забрав життя понад 688 тисяч американців.
COVAX збирається змінити правила розподілу COVID-вакцин: причина
Джерело: The Guardian
Глобальна ініціатива COVAX розглядає можливість змінити правила розподілення вакцин проти коронавірусу у світі. Програма забезпечує справедливий глобальний доступ до вакцин, але й сама постраждала від нерівності у розподілі препаратів та від затримок постачань.