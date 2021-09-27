Новини про коронавірус в Україні 27 вересня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж доби в Україні виявили 3 007 випадків інфікування коронавірусом. До лікарень госпіталізували 1 478 людей з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень недуги померли 94 пацієнти. Натомість видужали – 952 людини.

Увага Україну накриє вірусна хвиля: як посилити ефект вакцинації

За добу лабораторії здійснили 26912 тестів на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:

методом ПЛР – 13 202,

методом ІФА – 2 688,

експрес-тестами – 11 022.

Загальна статистика Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували 2 395 404 випадки захворювання. Станом на 27 вересня одужали 2 245 144 людини. Померли від коронавірусу 55 720 мешканців країни.

Ситуація з COVID-19 у регіонах:

Київ – 135 випадків;

Вінницька область – 102 випадки;

Волинська область – 121 випадок;

Дніпропетровська область – 371 випадок;

Донецька область – 163 випадки;

Житомирська область – 166 випадків;

Закарпатська область – 15 випадків;

Запорізька область – 175 випадків;

Івано-Франківська область – 61 випадок;

Київська область – 60 випадків;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 67 випадків;

Львівська область – 241 випадок;

Миколаївська область – 83 випадки;

Одеська область – 163 випадки;

Полтавська область – 34 випадки;

Рівненська область – 53 випадки;

Сумська область – 95 випадків;

Тернопільська область – 180 випадків;

Харківська область – 233 випадки;

Херсонська область – 77 випадків;

Хмельницька область – 56 випадків;

Черкаська область – 43 випадки;

Чернівецька область – 282 випадки;

Чернігівська область – 25 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Актуальна статистика вакцинації

Від учора в Україні вакцинували проти коронавірусу 37 153 людини:першу дозу отримали 21 836 людей, повністю імунізовані – 15 317 людей.

Загалом в Україні, від початку вакцинальної кампанії, щеплено 6 781 527 людей: з них отримали першу дозу – 6 781 525 людей,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 458 838 людей (із них двоє отримали першу дозу за кордоном). Тобто, всього проведено 12 240 363 щеплень.



Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Пік захворюваності буде раніше: у МОЗ змінили прогноз осінньої хвилі коронавірусу

Джерело: "РБК-Україна"

Пік захворюваності на коронавірус в Україні у МОЗ прогнозують на листопад. Однак, якщо кількість хворих продовжуватиме зростати, то епідситуація може значно погіршитися вже у жовтні.

Регіони з перевищеними показниками госпіталізації, які можуть перейти в помаранчеву зону

Джерело: МОЗ

У 5 областях України перевищений рівень госпіталізацій хворих на коронавірус. Ці регіони не відповідають жовтій зоні епідемічної небезпеки.

Не відповідають показникам помаранчевої зони:

Дніпропетровська область – 50,2%;

Донецька область – 80,1%;

Кіровоградська область – 60,5%;

Тернопільська область – 102,2%;

Черкаська область – 78,0%.

Штам Дельта – домінуючий в Україні: у МОЗ розповіли про нові атипові симптоми

Джерело: "РБК-Україна"

В Україні більшість нових випадків інфікування коронавірусом припадає на Дельта-штам. Головний санлікар країни Ігор Кузін пояснив, що клінічний перебіг Дельти є дещо іншим, ніж початкові симптоми коронавірусу. Але у МОЗ все ще чекають на офіційну позицію ВООЗ щодо симптоматики Дельти, а тоді зроблять офіційне, повне роз'яснення.

Кому краще утриматись від СOVID-вакцинації: Кузін пояснив особливості

Джерело: "РБК-Україна"

В українському законодавстві є лише один термін щодо того, чи можуть людині відмовити у вакцинації. Мовиться про абсолютні медичні протипокази. Це певні медичні стани, при яких людина не може отримати вакцинацію. Однак це поодинокі випадки й зараз таких жорстких протипоказів для введення вакцини майже не існує. В нас таких людей є менше як 1%.

Днем раніше Разумков одужав, атаки в Нідерландах на COVID-портал: новини про коронавірус 26 вересня

Новини про коронавірус у світі 27 вересня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на ранок 27 вересня у світі виявили понад 231,8 мільйона хворих на коронавірус, більш ніж 4,7 мільйона з яких, на жаль, померли.

Найбільше інфікованих від початку пандемії виявили у США – понад 42,9 мільйона. Загалом COVID-19 забрав життя понад 688 тисяч американців.

COVAX збирається змінити правила розподілу COVID-вакцин: причина

Джерело: The Guardian

Глобальна ініціатива COVAX розглядає можливість змінити правила розподілення вакцин проти коронавірусу у світі. Програма забезпечує справедливий глобальний доступ до вакцин, але й сама постраждала від нерівності у розподілі препаратів та від затримок постачань.