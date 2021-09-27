В Україні домінує Дельта, пік епідемії буде раніше: новини про коронавірус 27 вересня

27 вересня 2021 , 14:26
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Пік захворюваності буде раніше: у МОЗ змінили прогноз осінньої хвилі коронавірусу. Штам Дельта – домінуючий в Україні: у МОЗ розповіли про нові атипові симптоми. COVAX збирається змінити правила розподілу COVID-вакцин. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 27 вересня.

Новини про коронавірус в Україні 27 вересня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж доби в Україні виявили 3 007 випадків інфікування коронавірусом. До лікарень госпіталізували 1 478 людей з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень недуги померли 94 пацієнти. Натомість видужали – 952 людини.

Увага Україну накриє вірусна хвиля: як посилити ефект вакцинації

За добу лабораторії здійснили  26912 тестів на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:

  • методом ПЛР – 13 202,
  • методом ІФА – 2 688,
  • експрес-тестами – 11 022.

Загальна статистика

Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували 2 395 404 випадки захворювання. Станом на 27 вересня одужали 2 245 144 людини. Померли від коронавірусу 55 720 мешканців країни.

Ситуація з COVID-19 у регіонах:

  • Київ – 135 випадків;
  • Вінницька область – 102 випадки;
  • Волинська область – 121 випадок;
  • Дніпропетровська область – 371 випадок;
  • Донецька область – 163 випадки;
  • Житомирська область – 166 випадків;
  • Закарпатська область – 15 випадків;
  • Запорізька область – 175 випадків;
  • Івано-Франківська область – 61 випадок;
  • Київська область – 60 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 випадків;
  • Луганська область – 67 випадків;
  • Львівська область – 241 випадок;
  • Миколаївська область – 83 випадки;
  • Одеська область – 163 випадки;
  • Полтавська область – 34 випадки;
  • Рівненська область – 53 випадки;
  • Сумська область – 95 випадків;
  • Тернопільська область – 180 випадків;
  • Харківська область – 233 випадки;
  • Херсонська область – 77 випадків;
  • Хмельницька область – 56 випадків;
  • Черкаська область – 43 випадки;
  • Чернівецька область – 282 випадки;
  • Чернігівська область – 25 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Актуальна статистика вакцинації

Від учора в Україні вакцинували проти коронавірусу 37 153 людини:першу дозу отримали 21 836 людей, повністю імунізовані – 15 317 людей.

Загалом в Україні, від початку вакцинальної кампанії, щеплено 6 781 527 людей:

  • з них отримали першу дозу – 6 781 525 людей,
  • повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 458 838 людей (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).

Тобто, всього проведено 12 240 363 щеплень.


Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Пік захворюваності буде раніше: у МОЗ змінили прогноз осінньої хвилі коронавірусу

Джерело: "РБК-Україна"

 

Пік захворюваності на коронавірус в Україні у МОЗ прогнозують на листопад. Однак, якщо кількість хворих продовжуватиме зростати, то епідситуація може значно погіршитися вже у жовтні.

Регіони з перевищеними показниками госпіталізації, які можуть перейти в помаранчеву зону

Джерело: МОЗ

У 5 областях України перевищений рівень госпіталізацій хворих на коронавірус. Ці регіони не відповідають жовтій зоні епідемічної небезпеки.

Не відповідають показникам помаранчевої зони:

  • Дніпропетровська область – 50,2%;
  • Донецька область – 80,1%;
  • Кіровоградська область – 60,5%;
  • Тернопільська область – 102,2%;
  • Черкаська область – 78,0%.

Штам Дельта – домінуючий в Україні: у МОЗ розповіли про нові атипові симптоми

Джерело: "РБК-Україна"

В Україні більшість нових випадків інфікування коронавірусом припадає на Дельта-штам. Головний санлікар країни Ігор Кузін пояснив, що клінічний перебіг Дельти є дещо іншим, ніж початкові симптоми коронавірусу.  Але у МОЗ все ще чекають на офіційну позицію ВООЗ щодо симптоматики Дельти, а тоді зроблять офіційне, повне роз'яснення.

Кому краще утриматись від СOVID-вакцинації: Кузін пояснив особливості

Джерело: "РБК-Україна"

В українському законодавстві є лише один термін щодо того, чи можуть людині відмовити у вакцинації. Мовиться про абсолютні медичні протипокази. Це певні медичні стани, при яких людина не може отримати вакцинацію. Однак це поодинокі випадки й зараз таких жорстких протипоказів для введення вакцини майже не існує. В нас таких людей є менше як 1%.

Днем раніше Разумков одужав, атаки в Нідерландах на COVID-портал: новини про коронавірус 26 вересня

Новини про коронавірус у світі 27 вересня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на ранок 27 вересня у світі виявили понад 231,8 мільйона хворих на коронавірус, більш ніж 4,7 мільйона з яких, на жаль, померли.

Найбільше інфікованих від початку пандемії виявили у США – понад 42,9 мільйона. Загалом COVID-19 забрав життя понад 688 тисяч американців.

COVAX збирається змінити правила розподілу COVID-вакцин: причина

Джерело: The Guardian

Глобальна ініціатива COVAX розглядає можливість змінити правила розподілення вакцин проти коронавірусу у світі. Програма забезпечує справедливий глобальний доступ до вакцин, але й сама постраждала від нерівності у розподілі препаратів та від затримок постачань.

Автор: Анастасія Кушпіт