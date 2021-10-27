Новини про коронавірус в Україні 27 жовтня

COVID-хворих побільшало: понад 22,5 тисячі інфікованих за добу, майже 6 тисяч – у лікарнях

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 26 жовтня, в Україні ще 22 574 людини захворіли на коронавірус. До лікарень госпіталізували 5 925 людей. На жаль, померли від ускладнень 692 пацієнти. Натомість 11 593 інфікованих вже одужали.

Увага Україну накриє вірусна хвиля: як посилити ефект вакцинації

Темпи тестування населення

Впродовж 26 жовтня в Україні провели 147 563 тестувань на коронавірус різними методами, зокрема:

методом ПЛР – 72 231,

методом ІФА – 20 345,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 54 987.

Зауважимо, що від початку пандемії COVID-19 в Україні провели 14 154 508 тестувань методом ПЛР.

Загальна картина хворих



Станом на 27 жовтня в Україні виявили 2 825 733 хворих на коронавірус, 2 401 705 з яких вже одужали. Але, на жаль, 65 628 пацієнтів пішли з життя, так і не зумівши подолати хворобу.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 874), Харківській (1 641), Одеській (1 477), Львівській (1 426) областях і Київ (1 416).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1416 випадків;

Вінницька область – 579 випадків;

Волинська область – 654 випадки;

Дніпропетровська область – 1874 випадки;

Донецька область – 1053 випадки;

Житомирська область – 711 випадків;

Закарпатська область – 218 випадків;

Запорізька область – 1296 випадків;

Івано-Франківська область – 343 випадки;

Київська область – 880 випадків;

Кіровоградська область – 104 випадки;

Луганська область – 674 випадки;

Львівська область – 1426 випадків;

Миколаївська область – 606 випадків;

Одеська область – 1477 випадків;

Полтавська область – 895 випадків;

Рівненська область – 879 випадків;

Сумська область – 1270 випадків;

Тернопільська область – 660 випадків;

Харківська область – 1641 випадок;

Херсонська область – 1120 випадків;

Хмельницька область – 1019 випадків;

Черкаська область – 878 випадків;

Чернівецька область – 580 випадків;

Чернігівська область – 321 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

Новий рекорд щеплень: за добу вакцинували понад 291 тисячу українців

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 26 жовтня, вакцинували рекордну кількість українців – 291 293. Першу дозу отримали 212 013 людей, а повністю імунізовані – 79 280 людей. Від початку вакцинальної кампанії щепили 9 363 493 людини, 7 138 082 з яких вже повністю імунізовані.



​Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Кількість позитивних тестів на COVID-19 і нових випадків у Києві дуже відрізняється, – НАН

Джерело: НАН

У Національній академії наук (НАН) повідомили про деякі нестикування у COVID-статистиці Києва. Так, вчені помітили неузгодженість між кількістю позитивних ПЛР-тестів і нових виявлень недуги у столиці. У прогнозі мовиться, що в Києві щодня роблять вдвічі більше позитивних ПЛР-тестів, ніж виявляють випадків захворювання. Це свідчить про великий відсоток тестів у приватних лабораторіях і/або значну частину тестувань не за місцем проживання.

Померли в один день: на Львівщині подружжя не змогло побороти COVID-19

Джерело: фейсбук Лесі Баранюк

У Новояворівській лікарні на Львівщині від коронавірусу померли чоловік та жінка. Медики місяць боролися за життя подружжя у реанімаційному відділені, однак врятувати хворих не вдалося.

Київщина опинилась у червоній зоні карантину: що заборонять через COVID-19

Джерело: телеграм-канал Олега Немчінова

Київська область потрапила до переліку регіонів, які переходять до червоної карантинної зони. Обмеження почнуть діяти з 30 жовтня.



Правила адаптивного карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

Ще 7 областей потрапили до червоної зони карантину

Джерело: телеграм Олега Немчінова

До червоної зони карантину віднесли ще низку областей. Мовиться про Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Хмельницьку та Чернігівську. Посилений карантин у цих регіонах почне діяти з 30 жовтня.

Що робити, якщо пропустили другу дозу вакцини проти коронавірусу

Джерело: 24 канал

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко дав рекомендації для тих, хто не зробив вчасно щеплення другою дозою вакцини проти коронавірусу. За його словами, якщо таке трапилось, потрібно при першій нагоді звернутись у пункт щеплення або центр вакцинації, щоб отримати повний курс і гарантований захист проти COVID-19. Наново курс вакцинації проходити не потрібно.

Актуально Глухий кут: чому поки офіційно не дозволили міксувати препарати з вакциною Johnson&Johnson

Новини про коронавірус у світі 27 жовтня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 27 жовтня у світі виявили понад 244 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 4,9 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих вірусом SARS-CoV-2 виявили у США – більш ніж 45 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Росія, Туреччина та Індія. Шосту сходинку посіла Україна.

Дослідження коронавірусу

Вакцинація проти грипу захищає від ускладнень коронавірусу

Джерело: Science Direct

Найбільший міжнародний аналіз виявив ще одну важливу перевагу сезонної вакцинації від грипу: зниження ризику тромбоутворення, інсульту, пневмонії та смертності в однієї з найуразливіших груп пацієнтів.

Контрзахист проти COVID-19: антитіла коней можуть бути новим лікуванням

Джерело: MedicalxPress

Вчені довели, що гіперімунна сироватка з очищених фрагментів антитіл коней може бути ефективним методом боротьби з COVID-19. Перші випробування на гризунах успішні, вчені планують дослідження за участі людей.

До теми Які ризики ускладнень після COVID-19 та після вакцинації: нове дослідження

Дослідники назвали ефективний спосіб, як вмовити людей щепитися

Джерело: Science Alert

Темпи вакцинації у всьому світі поки залишаються не на достатньо високому рівні для того, аби зупинити пандемію коронавірусу. Однак вчені розповіли про не новий, але досить ефективний метод, який допоможе щепити більше людей – мотивація грошима.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу