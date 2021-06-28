Новини про коронавірус в Україні 28 червня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу коронавірус діагностували ще 285 мешканцям України. Спад захворюваності пояснюється низькими темпами тестування.

Днем раніше Новини про коронавірус 27 червня: загроза локдауну, недостатній рівень тестування на Київщині

Так, впродовж 27 червня в Україні провели 19 477 таких тестів, з них: методом ПЛР – 12 098, методом ІФА – 2 442, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 937.

До лікарень госпіталізували 384 хворих. Ще 9 пацієнтів померли. Натомість 723 людини одужали.

За весь час пандемії в Україні: виявили – 2 234 281 хворих;

одужали – 2 163 792 людини;

померли – 52 295 пацієнтів;

проведено ПЛР-тестувань – 10 806 892.

Добовий приріст інфікованих в регіонах України:

Київ – 116 випадків;

Вінницька область – 10 випадків;

Волинська область – 7 випадків;

Дніпропетровська область – 24 випадки;

Житомирська область – 10 випадків;

Закарпатська область – 1 випадок;

Запорізька область – 9 випадків;

Івано-Франківська область – 2 випадки;

Київська область – 22 випадки;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 3 випадки;

Львівська область – 2 випадки;

Миколаївська область – 20 випадків;

Одеська область – 11 випадків;

Полтавська область – 10 випадків;

Рівненська область – 8 випадків;

Сумська область – 4 випадки;

Тернопільська область – 2 випадки;

Харківська область – 1 випадок;

Херсонська область – 2 випадки;

Хмельницька область – 3 випадки;

Черкаська область – 8 випадків;

Чернівецька область – 3 випадки;

Чернігівська область – 4 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Темпи COVID-вакцинації в Україні впали: скільки зробили щеплень за добу

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 27 червня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 18 631 людину. 11 041 з них отримали першу дозу препарату. А ось другу, завершальну дозу, ввели 7 590 людям.

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 1 904 880 людей. 1 904 878 з них отримали 1 дозу, а повністю імунізовані та отримали 2 дози – 579 888 громадян.

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Новини про коронавірус у світі 28 червня

Статистика поширення COVID-19

Нині у світі зареєстрували понад 181 мільйон інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. Внаслідок недуги з життя пішли 3 922 642 пацієнти. Водночас видужали – понад 118 мільйонів хворих.

Станом на 28 червня у світі зафіксовано більш ніж 58 мільйонів активних хворих на COVID-19.

Ізраїльтян штрафуватимуть за поїздки в країни з високим рівнем COVID-19

Джерело: УНН

Мешканці Ізраїлю отримуватимуть високі штрафи за поїздки в країни з червоного списку. Про це попередили у МОЗ.

Перехворілих на COVID-19 дітей в Індії вражає небезпечний синдром

Джерело: УНН

Серед дітей в Індії, які перехворіли на коронавірус, почали фіксувати випадки мультисистемного запального синдрому. Точну кількість таких пацієнтів лікарі не називають, але випадків вже сотні.

Італія перейшла в білу зону: влада дозволила виходити на вулицю без масок

Джерело: ANSA

Влада Італії дозволила людям перебувати на вулиці без масок, за вийнятком містечка Норча. Відповідне рішення набуло чинності вже з понеділка, 28 червня.

Дослідження COVID-19

Назвали найімовірнішу дату виникнення коронавірусу COVID-19

Джерело: Forbes

Вірус SARS-CoV-2 міг поширюватися в Китаї ще в жовтні 2019 року. Тобто за два місяці до того, як місто Ухань повідомило про першого хворого на "пневмонію невідомого походження". Згідно з результатами дослідження, 17 листопада 2019 року є найбільш вірогідною датою появи вірусу в Китаї.