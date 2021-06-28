Новини про коронавірус 28 червня: коли виник COVID-19, небезпечний синдром у дітей
Джерело:24 канал
Темпи COVID-вакцинації в Україні впали. Перехворілих на COVID-10 дітей в Індії вражає небезпечний синдром. Італія перейшла в білу зону. Назвали найімовірнішу дату виникнення коронавірусу COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 28 червня.
Новини про коронавірус в Україні 28 червня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
За минулу добу коронавірус діагностували ще 285 мешканцям України. Спад захворюваності пояснюється низькими темпами тестування.
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Так, впродовж 27 червня в Україні провели 19 477 таких тестів, з них: методом ПЛР – 12 098, методом ІФА – 2 442, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 937.
До лікарень госпіталізували 384 хворих. Ще 9 пацієнтів померли. Натомість 723 людини одужали.
За весь час пандемії в Україні:
- виявили – 2 234 281 хворих;
- одужали – 2 163 792 людини;
- померли – 52 295 пацієнтів;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 806 892.
Добовий приріст інфікованих в регіонах України:
- Київ – 116 випадків;
- Вінницька область – 10 випадків;
- Волинська область – 7 випадків;
- Дніпропетровська область – 24 випадки;
- Житомирська область – 10 випадків;
- Закарпатська область – 1 випадок;
- Запорізька область – 9 випадків;
- Івано-Франківська область – 2 випадки;
- Київська область – 22 випадки;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 3 випадки;
- Львівська область – 2 випадки;
- Миколаївська область – 20 випадків;
- Одеська область – 11 випадків;
- Полтавська область – 10 випадків;
- Рівненська область – 8 випадків;
- Сумська область – 4 випадки;
- Тернопільська область – 2 випадки;
- Харківська область – 1 випадок;
- Херсонська область – 2 випадки;
- Хмельницька область – 3 випадки;
- Черкаська область – 8 випадків;
- Чернівецька область – 3 випадки;
- Чернігівська область – 4 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Темпи COVID-вакцинації в Україні впали: скільки зробили щеплень за добу
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 27 червня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 18 631 людину. 11 041 з них отримали першу дозу препарату. А ось другу, завершальну дозу, ввели 7 590 людям.
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 1 904 880 людей. 1 904 878 з них отримали 1 дозу, а повністю імунізовані та отримали 2 дози – 579 888 громадян.
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Новини про коронавірус у світі 28 червня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: РНБО України
Нині у світі зареєстрували понад 181 мільйон інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. Внаслідок недуги з життя пішли 3 922 642 пацієнти. Водночас видужали – понад 118 мільйонів хворих.
Станом на 28 червня у світі зафіксовано більш ніж 58 мільйонів активних хворих на COVID-19.
Ізраїльтян штрафуватимуть за поїздки в країни з високим рівнем COVID-19
Джерело: УНН
Мешканці Ізраїлю отримуватимуть високі штрафи за поїздки в країни з червоного списку. Про це попередили у МОЗ.
Перехворілих на COVID-19 дітей в Індії вражає небезпечний синдром
Джерело: УНН
Серед дітей в Індії, які перехворіли на коронавірус, почали фіксувати випадки мультисистемного запального синдрому. Точну кількість таких пацієнтів лікарі не називають, але випадків вже сотні.
Італія перейшла в білу зону: влада дозволила виходити на вулицю без масок
Джерело: ANSA
Влада Італії дозволила людям перебувати на вулиці без масок, за вийнятком містечка Норча. Відповідне рішення набуло чинності вже з понеділка, 28 червня.
Дослідження COVID-19
Назвали найімовірнішу дату виникнення коронавірусу COVID-19
Джерело: Forbes
Вірус SARS-CoV-2 міг поширюватися в Китаї ще в жовтні 2019 року. Тобто за два місяці до того, як місто Ухань повідомило про першого хворого на "пневмонію невідомого походження". Згідно з результатами дослідження, 17 листопада 2019 року є найбільш вірогідною датою появи вірусу в Китаї.