Новини про коронавірус в Україні 28 вересня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 27 вересня, в Україні зареєстрували 6 552 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Серед нових хворих – 574 дитини та 165 медпрацівників.

Цікаво Дефіцит вітаміну D під час пандемії COVID-19: як це пов'язано з депресією

До лікарень госпіталізували 1 288 хворих або людей з підозрою на наявність хвороби. Ще 143 інфікованих померли. Натомість 2 927 людини одужали.

Впродовж минулої доби в Україні провели 65 812 тестувань на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 31 051,

методом ІФА – 9 067,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 694.

Натомість від початку пандемії в країні провели 12 741 131 ПЛР-тестування.

Загальна картина захворюваності в країні За весь час пандемії на території Україні виявили 2 401 956 хворих на коронавірус. 2 248 071 інфікований вже одужав. Але, на жаль, хвороба забрала життя 55 863 пацієнтів.

Добовий приріст захворюваності в регіонах: скільки нових випадків виявили

Київ – 461 випадок;

Вінницька область – 93 випадки;

Волинська область – 208 випадків;

Дніпропетровська область – 595 випадків;

Донецька область – 528 випадків;

Житомирська область – 80 випадків;

Закарпатська область – 78 випадків;

Запорізька область – 500 випадків;

Івано-Франківська область – 131 випадок;

Київська область – 269 випадків;

Кіровоградська область – 18 випадків;

Луганська область – 337 випадків;

Львівська область – 427 випадків;

Миколаївська область – 106 випадків;

Одеська область – 431 випадок;

Полтавська область – 206 випадків;

Рівненська область – 218 випадків;

Сумська область – 182 випадки;

Тернопільська область – 134 випадки;

Харківська область – 547 випадків;

Херсонська область – 82 випадки;

Хмельницька область – 141 випадок;

Черкаська область – 269 випадків;

Чернівецька область – 415 випадків;

Чернігівська область – 96 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

​

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Рівень COVID-вакцинації зріс на 25%

Джерело: МОЗ

Відтоді, як в Україні оголосили введення жовтого рівня епіднебезпеки, кількість введення перших доз вакцини проти COVID-19 зросла майже на 25%. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я. Зокрема за минулу добу, 27 вересня, проти коронавірусу вакцинували 119 378 мешканців України. 70 004 з них отримали першу дозу препарату.

Загальні темпи вакцинальної кампанії

Станом на ранок 28 вересня в Україні проти коронавірусу вакцинувалася 6 851 531 людина. 6 851 529 реципієнтів отримали першу дозу. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози 5 508 212 людей (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).



Загалом і першою, і другою дозою в країні провели 12 359 741 щеплення проти COVID-19.

Чому українці не хочуть вакцинуватись

Джерело: 24 канал

Україна все ще відстає від країн Заходу за темпами вакцинації. Водночас деякі українці не звертались по медичну допомогу 15 років. Можливо, їм просто страшно дізнатись про свій стан здоров'я. Це припустила ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

На Житомирщині зафіксували найменшу кількість щеплень

Джерело: 24 канал

На Житомирщині 26 вересня зробили 600 щеплень. За всеукраїнською статистикою, це чи не найменше серед усіх міст.

Чи вакцинуватись, якщо вже перехворіли на коронавірус

Джерело: МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, чому людям, які перехворіли на коронавірус, все одно треба вакцинуватись. Річ у тім, що імунітет після перенесеного захворювання залежить індивідуально від кожного організму. У МОЗ наголосили, що антитіла до захворювання не вічні. Крім того, вакцинація дає додатковий захист до природного імунітету.

Увага Молодість надовго: як вітамін Д допоможе попередити передчасне старіння

Україна наблизилась до трійки лідерів по захворюваності

Джерело: KSE

Україна найближчим часом може потрапити в трійку лідерів серед великих країн Європи по захворюваності на коронавірус. Україна буде рухатися в "рейтингу" по захворюваності на коронавірус серед великих країн Європи. За прогнозом спеціалістів Київської школи економіки, це питання одного-двох тижнів.

Як будуть працювати школи в червоній зоні карантину

Джерело: "Сніданок з 1+1"

У Міністерстві освіти та науки розповіли, як працюватимуть школи в червоній зоні карантину. Так, для роботи у звичному режимі школи повинні мати 100% вакцинованих працівників.

Темпи вакцинації у школах

Джерело: РБК-Україна

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів про темпи вакцинації працівників шкіл. За його словами, у кількох областях через низький рівень щеплення вчителів школи переходять на дистанційку. Кузін каже, що цифри щодо щеплення доволі сильно різняться по території країни. Так, найнижчі показники вакцинації:

у Волинській;

Івано-Франківській;

Одеській;

Львівській областях.

Саме там і зачиняється найбільша кількість шкіл в жовтій зоні.

На Львівщині збільшується кількість госпіталізованих з COVID-19

Джерело: 24 канал

У Львові зростає кількість хворих на коронавірус. Особливо побільшало пацієнтів, що потребують госпіталізації. Приблизно 1 500 людей перебувають зараз у ковідних відділеннях Львівщини. Лікарі зауважують, що більшість із них не має щеплення.

На Львівщині збільшується кількість пацієнтів із COVID-19: дивіться відео

На Сумщині у навчальних закладах виявили COVID-19

Джерело: Сумська ОДА

У Сумській області зафіксували спалах COVID-19 серед освітян. Станом на 27 вересня на самоізоляцію в області пішли 48 класів через поширення коронавірусу. Новини про коронавірус у світі 28 вересня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 28 вересня у світі виявили понад 232,4 мільйона хворих на коронавірус, більш ніж 4,7 мільйона з яких, на жаль, померли.

Найбільше інфікованих від початку пандемії виявили у США – понад 43 мільйона. Загалом COVID-19 забрав життя понад 690 тисяч американців.

Байден отримав третю дозу вакцини від коронавірусу

Джерело: офіційна сторінка президента США у твітері

Джо Байден втретє вакцинувався проти коронавірусу COVID-19. Зробив він це, як і попередні 2 рази, під прицілом телекамер. Щеплення американському президенту провели 27 вересня у Білому домі. Як і раніше, для цього обрали препарат Pfizer.

Зверніть увагу! Всесвітня організація охорони здоров'я виступає категорично проти того, щоб у країнах з достатньою кількістю вакцин робили третє щеплення.

Вакцинованих "Супутником-V" не пускатимуть до США

Джерело: The Washington Post

У Росії для імунізації населення визнають лише вітчизняні вакцини проти коронавірусу. Але країна може втратити можливість використовувати "Супутник-V" як дипломатичний інструмент.

Важливо Чому вагітним не варто часто приймати парацетамол

У Росії показник смертності від COVID-19 максимальний

Джерело: СтопКоронавірус РФ У Росії за минулу добу зафіксували новий рекорд смертності серед пацієнтів з коронавірусом. Згідно з офіційними даними, за останні 24 години в країні від наслідків захворювання померли 852 людини.

Дослідження та розробки

Sanofi припинила розробку COVID-вакцини попри успішні випробування

Джерело: Barron's

Французький фармацевтичний гігант Sanofi заявив, що зупиняє розробку вакцини проти коронавірусу на основі мРНК. Попри позитивні результати першої й другої фаз випробувань, кандидат на вакцину не піде на третю й останню фазу. 12 мільярд доз препарату повинні були вийти до кінця 2021 року, але у компанії не хочуть виходити на ринок "занадто пізно". Там вирішили зосередитись на створенні нового препарату.