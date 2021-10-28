Новини про коронавірус в Україні 28 жовтня
Абсолютний рекорд хворих
Джерело: МОЗ
Впродовж останньої доби в Україні підтвердили понад 26 тисяч випадків захворювання на коронавірус. Серед хворих 1 830 дітей та 477 медпрацівників.
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До лікарень госпіталізували 5 366 людей з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 576 пацієнтів. Водночас одужали 10 006 людей.
Впродовж 28 жовтня в Україні провели 151 504 тести на коронавірус різними методами, зокрема:
- методом ПЛР – 77573,
- методом ІФА – 21960,
- досліджень експрес-тестами на антиген – 51971.
Статистика коронавірусу в регіонах за добу:
- Київ – 1 451 випадок;
- Вінницька область – 460 випадків;
- Волинська область – 587 випадків;
- Дніпропетровська область – 2 113 випадки;
- Донецька область – 1 180 випадків;
- Житомирська область – 1 668 випадків;
- Закарпатська область – 401 випадок;
- Запорізька область – 1 449 випадків;
- Івано-Франківська область – 1 258 випадків;
- Київська область – 906 випадків;
- Кіровоградська область – 184 випадки;
- Луганська область – 656 випадків;
- Львівська область – 1 506 випадків;
- Миколаївська область – 593 випадки;
- Одеська область – 2 296 випадків;
- Полтавська область – 1 022 випадки;
- Рівненська область – 937 випадків;
- Сумська область – 825 випадків;
- Тернопільська область – 748 випадків;
- Харківська область – 1 517 випадків;
- Херсонська область – 1 093 випадки;
- Хмельницька область – 1 117 випадків;
- Черкаська область – 706 випадків;
- Чернівецька область – 696 випадків;
- Чернігівська область – 702 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал
В Україні новий рекорд щеплень
Джерело: МОЗ
Вчора, 27 жовтня проти коронавірусу вакцинували 291 985 людей. Зокрема, першу дозу отримали 212 684 людини, другу – 79 301 людина. У МОЗ вкотре наголосили на важливості вакцинації. За даними відомства, минулого тижня 94% госпіталізованих не мали щеплення проти COVID-19.
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Темпи вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу імунізували 9 576 177 людей, з них:
- отримали одну дозу – 9 576 175 людей;
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 217 383 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом провели 16 793 558 щеплення.
Які вакцини використовували:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 2 779 207,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 3 961 145,
- AstraZeneca – 1 225 916,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 102 042.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Яка захворюваність на коронавірус наразіВпродовж останньої доби в Україні підтвердили понад 26 тисяч випадків захворювання на коронавірус – це найбільше з початку пандемії. До лікарень госпіталізували 5 366 людей з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 576 пацієнтів. Водночас одужали 10 006 людей.
Детально Абсолютний максимум: в Україні захворіли на коронавірус понад 26 тисяч людей
Львівський нічний клуб не планує дотримуватись карантинних правил
Джерело: фейсбук Андрія Москаленка
Львівський нічний клуб "Малевич" не планує закриватися у червоній зоні. Керівники кажуть, що заклад працює зараз і буде працювати постійно, попри аргументи представника міської влади. Заступник мера особисто звернувся в поліцію. Він сподівається, що правоохоронці вирішать ситуацію.
В Україні випробують нову вакцину проти коронавірусу
Джерело: МОЗ
В Україні дозволили проводити клінічні випробування вакцини проти COVID-19, яку спільно розробили французька фармкомпанія Sanofi та британська GlaxoSmithKline.
Карантин у Львові буде жорсткішим, ніж це передбачає червона зона
Джерело: ZAXID.NET
Заступник мера розповів, що у Львові будуть більш суворі обмеження, ніж запропонував уряд. Вони будуть схожі до тих, що діяли навесні 2020 року. Наприклад, влада пропонує закрити заклади харчування та промислові ринки і дозволити працювати їм лише навинос.
Антивакцинатори в Україні
Джерело: 24 канал
Частина українців виступають проти вакцинації від COVID-19, закликаючи й інших до такої позиції. Однак вони не розуміють, що ставлять під загрозу близьких та рідних. Таку думку висловив голова Координаційної ради Благодійної організації "100% життя" Дмитро Шерембей в ефірі 24 каналу. За його словами, історія з коронавірусом показала, яка велика кількість людей ніколи не вакцинувала себе та своїх дітей від інших серйозних захворювань.
На Волині школи можуть продовжити осінні канікули
Джерело: "Суспільне"
Місцева комісія ТЕБ та НС рекомендувала волинським школам продовжити осінні канікули до 7 листопада. За їх даними, зараз збільшилося кількість хворих на COVID-19, і хворіють більше діти, ніж вчителі. Кожного дня до 25 хворих дітей та 10 – 12 вчителів.
У Києві від коронавірусу померла молода вчителька, яка нещодавно народила дитину
Джерело: фейсбук Марічки Падалко
У Києві від ускладнень коронавірусної хвороби померла молода вчителька Ірина Шамота. Жінка 11 днів тому народила малюка.
У червону зону можуть перейти ще більше регіонів, – МОЗ
Джерело: 24 канал
У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що найближчим часом до червоної зони можуть увійти ще більше регіонів України.
Новини про коронавірус у світі 28 жовтня
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 27 жовтня у світі виявили понад 245 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 4,9 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих вірусом SARS-CoV-2 виявили у США – більш ніж 45,7 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Росія, Туреччина та Індія. Шосту сходинку посіла Україна.
В Європі продовжує зростати захворюваність на коронавірус
Джерело: ВООЗ
У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що Європа залишається єдиним у світі регіоном, де фіксують зростання захворюваності на коронавірус. У європейському регіоні вже четвертий тиждень поспіль спостерігають збільшення кількості нових випадків COVID-19.
Болгарія закриває в'їзд для туристів з України
Джерело: фейсбук Посольства України в Болгарії
Міністерство охорони здоров'я Болгарії віднесло Україну до "червоної" зони. Так, країна закриється для українських туристів. Вже з 30 жовтня Болгарія не дозволятиме в'їзд українцям. На територію країни допускатимуться особи зі статусом постійного та довгострокового проживання на території Болгарії й члени їхніх сімей.
Увага Україну накриє вірусна хвиля: як посилити ефект вакцинації
Дослідження коронавірусу
Антидепресант полегшує перебіг коронавірусу
Джерело: The Lancet
Флувоксамін – антидепресант групи селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну. Він має протизапальний ефект, вчені вирішили перевірити, чи здатний препарат покращувати прогноз для пацієнтів із COVID-19.