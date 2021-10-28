Новини про коронавірус в Україні 28 жовтня

Абсолютний рекорд хворих

Впродовж останньої доби в Україні підтвердили понад 26 тисяч випадків захворювання на коронавірус. Серед хворих 1 830 дітей та 477 медпрацівників.

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До лікарень госпіталізували 5 366 людей з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 576 пацієнтів. Водночас одужали 10 006 людей.

Темпи тестування населення

Впродовж 28 жовтня в Україні провели 151 504 тести на коронавірус різними методами, зокрема:

методом ПЛР – 77573,

методом ІФА – 21960,

досліджень експрес-тестами на антиген – 51971.

Важливо! Від початку пандемії в Україні офіційно повідомили про 2 851 804 випадки інфікування коронавірусом. Станом на 28 жовтня одужало 2 411 711 людей. Жертвами коронавірусної хвороби стали 66 204 мешканці країни.

Статистика коронавірусу в регіонах за добу:

Київ – 1 451 випадок;

Вінницька область – 460 випадків;

Волинська область – 587 випадків;

Дніпропетровська область – 2 113 випадки;

Донецька область – 1 180 випадків;

Житомирська область – 1 668 випадків;

Закарпатська область – 401 випадок;

Запорізька область – 1 449 випадків;

Івано-Франківська область – 1 258 випадків;

Київська область – 906 випадків;

Кіровоградська область – 184 випадки;

Луганська область – 656 випадків;

Львівська область – 1 506 випадків;

Миколаївська область – 593 випадки;

Одеська область – 2 296 випадків;

Полтавська область – 1 022 випадки;

Рівненська область – 937 випадків;

Сумська область – 825 випадків;

Тернопільська область – 748 випадків;

Харківська область – 1 517 випадків;

Херсонська область – 1 093 випадки;

Хмельницька область – 1 117 випадків;

Черкаська область – 706 випадків;

Чернівецька область – 696 випадків;

Чернігівська область – 702 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

В Україні новий рекорд щеплень

Вчора, 27 жовтня проти коронавірусу вакцинували 291 985 людей. Зокрема, першу дозу отримали 212 684 людини, другу – 79 301 людина. У МОЗ вкотре наголосили на важливості вакцинації. За даними відомства, минулого тижня 94% госпіталізованих не мали щеплення проти COVID-19.

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Темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу імунізували 9 576 177 людей, з них:

отримали одну дозу – 9 576 175 людей;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 217 383 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 16 793 558 щеплення.

Які вакцини використовували:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 2 779 207,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 3 961 145,

AstraZeneca – 1 225 916,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Яка захворюваність на коронавірус наразі Впродовж останньої доби в Україні підтвердили понад 26 тисяч випадків захворювання на коронавірус – це найбільше з початку пандемії. До лікарень госпіталізували 5 366 людей з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 576 пацієнтів. Водночас одужали 10 006 людей.

Детально Абсолютний максимум: в Україні захворіли на коронавірус понад 26 тисяч людей

Львівський нічний клуб не планує дотримуватись карантинних правил

Джерело: фейсбук Андрія Москаленка

Львівський нічний клуб "Малевич" не планує закриватися у червоній зоні. Керівники кажуть, що заклад працює зараз і буде працювати постійно, попри аргументи представника міської влади. Заступник мера особисто звернувся в поліцію. Він сподівається, що правоохоронці вирішать ситуацію.

В Україні випробують нову вакцину проти коронавірусу

Джерело: МОЗ

В Україні дозволили проводити клінічні випробування вакцини проти COVID-19, яку спільно розробили французька фармкомпанія Sanofi та британська GlaxoSmithKline.

Карантин у Львові буде жорсткішим, ніж це передбачає червона зона

Джерело: ZAXID.NET

Заступник мера розповів, що у Львові будуть більш суворі обмеження, ніж запропонував уряд. Вони будуть схожі до тих, що діяли навесні 2020 року. Наприклад, влада пропонує закрити заклади харчування та промислові ринки і дозволити працювати їм лише навинос.

Антивакцинатори в Україні

Джерело: 24 канал

Частина українців виступають проти вакцинації від COVID-19, закликаючи й інших до такої позиції. Однак вони не розуміють, що ставлять під загрозу близьких та рідних. Таку думку висловив голова Координаційної ради Благодійної організації "100% життя" Дмитро Шерембей в ефірі 24 каналу. За його словами, історія з коронавірусом показала, яка велика кількість людей ніколи не вакцинувала себе та своїх дітей від інших серйозних захворювань.

На Волині школи можуть продовжити осінні канікули

Джерело: "Суспільне"

Місцева комісія ТЕБ та НС рекомендувала волинським школам продовжити осінні канікули до 7 листопада. За їх даними, зараз збільшилося кількість хворих на COVID-19, і хворіють більше діти, ніж вчителі. Кожного дня до 25 хворих дітей та 10 – 12 вчителів.

У Києві від коронавірусу померла молода вчителька, яка нещодавно народила дитину

Джерело: фейсбук Марічки Падалко

У Києві від ускладнень коронавірусної хвороби померла молода вчителька Ірина Шамота. Жінка 11 днів тому народила малюка.

У червону зону можуть перейти ще більше регіонів, – МОЗ

Джерело: 24 канал

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що найближчим часом до червоної зони можуть увійти ще більше регіонів України.

Довідка! З 15 жовтня червона зона карантину діє у Херсонській області, з 18 жовтня – у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях, з 23 жовтня – у Сумській області, з 26 жовтня – у Рівненській та Миколаївській.



Вже з 30 жовтня обмеження червоної зони розширять на Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Хмельницьку та Чернігівську області.

Новини про коронавірус у світі 28 жовтня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 27 жовтня у світі виявили понад 245 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 4,9 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих вірусом SARS-CoV-2 виявили у США – більш ніж 45,7 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Росія, Туреччина та Індія. Шосту сходинку посіла Україна.

В Європі продовжує зростати захворюваність на коронавірус

Джерело: ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що Європа залишається єдиним у світі регіоном, де фіксують зростання захворюваності на коронавірус. У європейському регіоні вже четвертий тиждень поспіль спостерігають збільшення кількості нових випадків COVID-19.

Увага! Захворюваність на 18% вище, ніж попереднього тижня.

Болгарія закриває в'їзд для туристів з України

Джерело: фейсбук Посольства України в Болгарії

Міністерство охорони здоров'я Болгарії віднесло Україну до "червоної" зони. Так, країна закриється для українських туристів. Вже з 30 жовтня Болгарія не дозволятиме в'їзд українцям. На територію країни допускатимуться особи зі статусом постійного та довгострокового проживання на території Болгарії й члени їхніх сімей.

Увага Україну накриє вірусна хвиля: як посилити ефект вакцинації

Дослідження коронавірусу

Антидепресант полегшує перебіг коронавірусу

Джерело: The Lancet

Флувоксамін – антидепресант групи селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну. Він має протизапальний ефект, вчені вирішили перевірити, чи здатний препарат покращувати прогноз для пацієнтів із COVID-19.