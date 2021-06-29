Новини про коронавірус в Україні 29 червня
Ситуація з захворюваністю в країні
Джерело: МОЗ
Впродовж минулої доби, 28 червня, в Україні зареєстрували 182 хворих на коронавірус. З них 10 дітей та 3 медпрацівники.
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Кількість інфікованих є найнижчою з червня минулого року. До лікарень госпіталізували 322 людини. Від ускладнень хвороби померли 5 пацієнтів. Водночас видужали 582 людини. Зауважимо, що добовий показник захворюваності знизився традиційно після вихідних.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 10 930 людей,
- методом ІФА – 1 463 людей,
- експрес-тестами – 4 282 людей
Добовий приріст інфікованих в регіонах України:
- Київ – 77 випадків;
- Вінницька область – 2 випадки;
- Волинська область – 4 випадки;
- Дніпропетровська область – 8 випадків;
- Житомирська область – 0 випадків;
- Закарпатська область – 2 випадки;
- Запорізька область – 16 випадків;
- Івано-Франківська область – 0 випадків;
- Київська область – 14 випадків;
- Кіровоградська область – 1 випадок;
- Луганська область – 1 випадок;
- Львівська область – 5 випадків;
- Миколаївська область – 15 випадків;
- Одеська область – 8 випадків;
- Полтавська область – 3 випадки;
- Рівненська область – 7 випадків;
- Сумська область – 6 випадків;
- Тернопільська область – 0 випадків;
- Харківська область – 5 випадків;
- Херсонська область – 2 випадки;
- Хмельницька область – 0 випадків;
- Черкаська область – 2 випадки;
- Чернівецька область – 3 випадки;
- Чернігівська область – 1 випадок.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Більшість вакцин вчора використали для другого щеплення: динаміка вакцинації в Україні
Джерело: МОЗ
Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали 589 362 людей. При цьому загалом зробили вже 2,5 мільйона щеплень. Зокрема, 17 тисяч українців отримали щеплення проти коронавірусу впродовж останньої доби. Більшість з них – другою дозою – 9 474, першу ж дозу вакцини за добу 28 червня отримали 7 591 людина.
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Новини про коронавірус у світі 29 червня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: РНБО України
Нині у світі зареєстрували понад 181 мільйон інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. Внаслідок недуги з життя пішли 3 928 972 пацієнти. Водночас видужали – понад 118 мільйонів хворих.
Станом на 29 червня у світі зафіксовано більш ніж 58 мільйонів активних хворих на COVID-19.
На батарейках: вчені розробили новий простий тест на коронавірус
Джерело: Medical Express
Новий тест легкий у використанні та гарантує точний результат у швидкі терміни. Крім того, пристрій має ще одну важливу перевагу – він працює на батарейках. Тепер лікарі зможуть точно і швидко виконувати діагностику в будь-якому місці без прив'язки до обладнання і навіть електрики.
Кіпр спрощує в'їзд для щеплених українців, але це стосується не всіх вакцин
Джерело: Посольство Кіпру в Україні
З 1 липня Кіпр полегшить умови в'їзду для вакцинованих туристів з України. Курортна країна не вимагатиме самоізолюватися після приїзду чи робити тест на коронавірус. Однак на Кіпрі визнають не усі вакцини. Мовиться про CoronaVac.