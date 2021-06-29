Новини про коронавірус в Україні 29 червня

Ситуація з захворюваністю в країні

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби, 28 червня, в Україні зареєстрували 182 хворих на коронавірус. З них 10 дітей та 3 медпрацівники.

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Кількість інфікованих є найнижчою з червня минулого року. До лікарень госпіталізували 322 людини. Від ускладнень хвороби померли 5 пацієнтів. Водночас видужали 582 людини. Зауважимо, що добовий показник захворюваності знизився традиційно після вихідних.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 10 930 людей,

методом ІФА – 1 463 людей,

експрес-тестами – 4 282 людей

За весь час пандемії в Україні виявили 2 234 463 хворих на коронавірус. 2 164 374 інфікованих вже подолали хворобу. Але хвороба таки забрала життя 52 300 пацієнтів.

Добовий приріст інфікованих в регіонах України:

Київ – 77 випадків;

Вінницька область – 2 випадки;

Волинська область – 4 випадки;

Дніпропетровська область – 8 випадків;

Житомирська область – 0 випадків;

Закарпатська область – 2 випадки;

Запорізька область – 16 випадків;

Івано-Франківська область – 0 випадків;

Київська область – 14 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 1 випадок;

Львівська область – 5 випадків;

Миколаївська область – 15 випадків;

Одеська область – 8 випадків;

Полтавська область – 3 випадки;

Рівненська область – 7 випадків;

Сумська область – 6 випадків;

Тернопільська область – 0 випадків;

Харківська область – 5 випадків;

Херсонська область – 2 випадки;

Хмельницька область – 0 випадків;

Черкаська область – 2 випадки;

Чернівецька область – 3 випадки;

Чернігівська область – 1 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Більшість вакцин вчора використали для другого щеплення: динаміка вакцинації в Україні

Джерело: МОЗ

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали 589 362 людей. При цьому загалом зробили вже 2,5 мільйона щеплень. Зокрема, 17 тисяч українців отримали щеплення проти коронавірусу впродовж останньої доби. Більшість з них – другою дозою – 9 474, першу ж дозу вакцини за добу 28 червня отримали 7 591 людина.

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Новини про коронавірус у світі 29 червня

Статистика поширення COVID-19

Нині у світі зареєстрували понад 181 мільйон інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. Внаслідок недуги з життя пішли 3 928 972 пацієнти. Водночас видужали – понад 118 мільйонів хворих.

Станом на 29 червня у світі зафіксовано більш ніж 58 мільйонів активних хворих на COVID-19.

На батарейках: вчені розробили новий простий тест на коронавірус

Джерело: Medical Express

Новий тест легкий у використанні та гарантує точний результат у швидкі терміни. Крім того, пристрій має ще одну важливу перевагу – він працює на батарейках. Тепер лікарі зможуть точно і швидко виконувати діагностику в будь-якому місці без прив'язки до обладнання і навіть електрики.

Кіпр спрощує в'їзд для щеплених українців, але це стосується не всіх вакцин

Джерело: Посольство Кіпру в Україні

З 1 липня Кіпр полегшить умови в'їзду для вакцинованих туристів з України. Курортна країна не вимагатиме самоізолюватися після приїзду чи робити тест на коронавірус. Однак на Кіпрі визнають не усі вакцини. Мовиться про CoronaVac.