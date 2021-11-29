Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення СOVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 28 листопада, коронавірус COVID-19 підтвердили ще у 5 804 мешканців України. Відомо, що серед них 730 дітей та 72 медичних працівники.

До лікарень госпіталізували 2 082 людини з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. На жаль, ще 297 інфікованих померли. Натомість одужали 10 477 пацієнтів.

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Темпи тестування населення на COVID-19 знизились

У неділю 28 листопада в Україні провели ще менше тестів на COVID-19, ніж у суботу. Так, якщо позавчора в країні зробили 54 224 тестування, то вчора 32 694, з них:

методом ПЛР – 13 364,

методом ІФА – 1 795,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 535.

Захворюваність в областях

Вчора найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Дніпропетровській (473), Донецькій (457), Миколаївській (401), Вінницькій (373) областях та у місті Київ (431).

Кількість нових хворих в регіонах:

Київ – 431 хворий;

Вінницька область – 373 хворих;

Волинська область – 303 хворих;

Дніпропетровська область – 473 хворих;

Донецька область – 457 хворих;

Житомирська область – 310 хворих;

Закарпатська область – 150 хворих;

Запорізька область – 335 хворих;

Івано-Франківська область – 146 хворих;

Київська область – 295 хворих;

Кіровоградська область – 145 хворих;

Луганська область – 25 хворих;

Львівська область – 203 хворих;

Миколаївська область – 401 хворий;

Одеська область – 303 хворих;

Полтавська область – 232 хворих;

Рівненська область – 109 хворих;

Сумська область – 58 хворих;

Тернопільська область – 158 хворих;

Харківська область – 235 хворих;

Херсонська область – 64 хворих;

Хмельницька область – 122 хворих;

Черкаська область – 236 хворих;

Чернівецька область – 108 хворих;

Чернігівська область – 133 хворих.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зверніть увагу: За весь час пандемії в країні зареєстрували 3 427 827 хворих на COVID-19. 2 920 714 з них зуміли подолати захворювання. Натомість померли, на жаль. щонайменше 85 414 інфікованих. Від початку пандемії в країні провели 15 832 613 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Інфографіка 24 канал

Темпи вакцинації

Джерело: МОЗ

В середньому в Україні проти коронавірусу щодня вакцинують близько 250 тисяч людей. Але на вихідні темпи COVID-вакцинації значно знижуються. Так, за неділю 28 листопада щеплення проти коронавірусу отримали 93 970 людей. 31 069 з них отримали лише першу дозу.

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Тим часом 62 901 українець отримав завершальну, другу дозу вакцини.

Щеплення проводились 663 мобільними бригадами з імунізації, у 3 112 пунктах щеплення та у 480 центрах вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації в країні

Від початку вакцинальної кампанії, яка розпочалась 24 лютого 2021 року, щеплення проти коронавірусу отримали 13 320 532 людини. 13 320 530 з них отримали першу дозу. Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози – 10 967 700 людей.

Загалом в Україні провели 24 288 230 щеплень (і першою, і другою дозою).

Які препарати обирали українці

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 375 981,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 583 590,

AstraZeneca – 1 587 469,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 265 625.

Як записатися на вакцинацію Через сімейного лікаря,

Сервіс Helsi,

За номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19,

Прийти та стати в живу чергу. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ або за допомогою свого лікаря. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ або за допомогою свого лікаря.

Від коронавірусу померло 4-місячне немовля

Джерело: фейсбук Віталія Кличка

У Києві жертвою коронавірусної хвороби 28 листопада стало чотиримісячне немовля. Загалом за минулу добу від цієї інфекції у столиці померли 45 людей.

Рекомендації подорожувальникам через штам Омікрон

Джерело: МЗС України

Світом активно поширюється новий штам коронавірусу – Омікрон. МЗС України рекомендувало мандрівникам поки утримуватись від поїздок у низку африканських країн, де й виник новий варіант COVID-19.

У МЗС наголосили: якщо українські громадяни вже перебувають в цих країнах, то їм краще дотримуватись протиепідемічних вимог. Якщо з'являються перші симптоми, то слід одразу звернутись до медичних закладів.

Як поширюється штам Омікрон у світі Нині майже 3 чверті нових випадків COVID-19, зареєстрованих у Південній Африці, були ідентифіковані як штам Омікрон. Останніми днями поширення нового варіанту зафіксували у Ботсвані, Німеччині, Чехії, Італії, Великій Британії, Нідерландах, Бельгії, Канаді, Австралії, а також у Гонконгу та Ізраїлі.

У Сумах вакциновано 100% працівників шкіл

Джерело: ютуб Сумської міської ради

У школах працівники продовжують вакцинуватися від коронавірусу. Наразі у Сумах щеплення отримали всі 100% вчителів у школах. Проте зазначимо, що 19 вчителів досі відсторонені з роботи, тож їх не враховували.

Відсторонені вчителі через відмову вакцинуватися

Джерело: телеграм Сергія Шкарлета

Після введення правила про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу, невакцинованих педагогів відсторонили від роботи. Частина з них за чотири тижні вже отримала щеплення та повернулася до школи, проте майже три тисячі вчителів досі відмовляються робити вакцинацію.

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 29 листопада у світі виявили понад 261, 6 мільйона хворих на коронавірус та більш ніж 5,2 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 48 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Росія, Туреччина та Україна.

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Омікрон вже в Канаді

Джерело: CBC

В Канаді виявили 2 випадки інфікування новим штамом коронавірусу з ПАР під назвою Омікрон. Інфекцію зафіксували у столиці країни Оттаві. Обидва інфікованих нещодавно приїхали з Нігерії.

Симптоми штаму Омікрон

Джерело: MedicalXpress

У більшості зафіксованих пацієнтів зі штамом Омікрон зустрічається легкий перебіг хвороби. Окрім того, більшість підтверджених інфікованих – молоді люди. В інфікованих штамом Омікрон спостерігалися:

втома,

легкі м'язові болі,

першіння в горлі,

сухий кашель,

лише деякі хворі мали підвищену температуру.

Лікарка зауважила, що це "дуже легкі симптоми" – попередні штами вірусу проходили важче.