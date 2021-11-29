Симптоми штаму Омікрон, смерть немовляти: новини про коронавірус 29 листопада
Джерело:24 канал
У більшості зафіксованих пацієнтів зі штамом Омікрон зустрічається легкий перебіг хвороби, але симтоми нетипові. У Києві від коронавірусу померло 4-місячне немовля. Нині майже 3 чверті нових випадків COVID-19, зареєстрованих у Південній Африці, були ідентифіковані як штам Омікрон. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 29 листопада.
Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення СOVID-19
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 28 листопада, коронавірус COVID-19 підтвердили ще у 5 804 мешканців України. Відомо, що серед них 730 дітей та 72 медичних працівники.
До лікарень госпіталізували 2 082 людини з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. На жаль, ще 297 інфікованих померли. Натомість одужали 10 477 пацієнтів.
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Темпи тестування населення на COVID-19 знизились
У неділю 28 листопада в Україні провели ще менше тестів на COVID-19, ніж у суботу. Так, якщо позавчора в країні зробили 54 224 тестування, то вчора 32 694, з них:
- методом ПЛР – 13 364,
- методом ІФА – 1 795,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 535.
Захворюваність в областях
Вчора найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Дніпропетровській (473), Донецькій (457), Миколаївській (401), Вінницькій (373) областях та у місті Київ (431).
Кількість нових хворих в регіонах:
- Київ – 431 хворий;
- Вінницька область – 373 хворих;
- Волинська область – 303 хворих;
- Дніпропетровська область – 473 хворих;
- Донецька область – 457 хворих;
- Житомирська область – 310 хворих;
- Закарпатська область – 150 хворих;
- Запорізька область – 335 хворих;
- Івано-Франківська область – 146 хворих;
- Київська область – 295 хворих;
- Кіровоградська область – 145 хворих;
- Луганська область – 25 хворих;
- Львівська область – 203 хворих;
- Миколаївська область – 401 хворий;
- Одеська область – 303 хворих;
- Полтавська область – 232 хворих;
- Рівненська область – 109 хворих;
- Сумська область – 58 хворих;
- Тернопільська область – 158 хворих;
- Харківська область – 235 хворих;
- Херсонська область – 64 хворих;
- Хмельницька область – 122 хворих;
- Черкаська область – 236 хворих;
- Чернівецька область – 108 хворих;
- Чернігівська область – 133 хворих.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Зверніть увагу: За весь час пандемії в країні зареєстрували 3 427 827 хворих на COVID-19. 2 920 714 з них зуміли подолати захворювання. Натомість померли, на жаль. щонайменше 85 414 інфікованих.
Від початку пандемії в країні провели 15 832 613 ПЛР-тестувань.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Інфографіка 24 канал
Темпи вакцинації
Джерело: МОЗ
В середньому в Україні проти коронавірусу щодня вакцинують близько 250 тисяч людей. Але на вихідні темпи COVID-вакцинації значно знижуються. Так, за неділю 28 листопада щеплення проти коронавірусу отримали 93 970 людей. 31 069 з них отримали лише першу дозу.
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Тим часом 62 901 українець отримав завершальну, другу дозу вакцини.
Щеплення проводились 663 мобільними бригадами з імунізації, у 3 112 пунктах щеплення та у 480 центрах вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації в країні
Від початку вакцинальної кампанії, яка розпочалась 24 лютого 2021 року, щеплення проти коронавірусу отримали 13 320 532 людини. 13 320 530 з них отримали першу дозу. Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози – 10 967 700 людей.
Загалом в Україні провели 24 288 230 щеплень (і першою, і другою дозою).
Які препарати обирали українці
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 4 375 981,
- Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – 5 583 590,
- AstraZeneca – 1 587 469,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 265 625.
Як записатися на вакцинацію
- Через сімейного лікаря,
- Сервіс Helsi,
- За номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19,
- Прийти та стати в живу чергу.
Від коронавірусу померло 4-місячне немовля
Джерело: фейсбук Віталія Кличка
У Києві жертвою коронавірусної хвороби 28 листопада стало чотиримісячне немовля. Загалом за минулу добу від цієї інфекції у столиці померли 45 людей.
Рекомендації подорожувальникам через штам Омікрон
Джерело: МЗС України
Світом активно поширюється новий штам коронавірусу – Омікрон. МЗС України рекомендувало мандрівникам поки утримуватись від поїздок у низку африканських країн, де й виник новий варіант COVID-19.
У МЗС наголосили: якщо українські громадяни вже перебувають в цих країнах, то їм краще дотримуватись протиепідемічних вимог. Якщо з'являються перші симптоми, то слід одразу звернутись до медичних закладів.
Як поширюється штам Омікрон у світіНині майже 3 чверті нових випадків COVID-19, зареєстрованих у Південній Африці, були ідентифіковані як штам Омікрон. Останніми днями поширення нового варіанту зафіксували у Ботсвані, Німеччині, Чехії, Італії, Великій Британії, Нідерландах, Бельгії, Канаді, Австралії, а також у Гонконгу та Ізраїлі.
У Сумах вакциновано 100% працівників шкіл
Джерело: ютуб Сумської міської ради
У школах працівники продовжують вакцинуватися від коронавірусу. Наразі у Сумах щеплення отримали всі 100% вчителів у школах. Проте зазначимо, що 19 вчителів досі відсторонені з роботи, тож їх не враховували.
Відсторонені вчителі через відмову вакцинуватися
Джерело: телеграм Сергія Шкарлета
Після введення правила про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу, невакцинованих педагогів відсторонили від роботи. Частина з них за чотири тижні вже отримала щеплення та повернулася до школи, проте майже три тисячі вчителів досі відмовляються робити вакцинацію.
Новини про коронавірус у світі
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 29 листопада у світі виявили понад 261, 6 мільйона хворих на коронавірус та більш ніж 5,2 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 48 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Росія, Туреччина та Україна.
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Омікрон вже в Канаді
Джерело: CBC
В Канаді виявили 2 випадки інфікування новим штамом коронавірусу з ПАР під назвою Омікрон. Інфекцію зафіксували у столиці країни Оттаві. Обидва інфікованих нещодавно приїхали з Нігерії.
Симптоми штаму Омікрон
Джерело: MedicalXpress
У більшості зафіксованих пацієнтів зі штамом Омікрон зустрічається легкий перебіг хвороби. Окрім того, більшість підтверджених інфікованих – молоді люди. В інфікованих штамом Омікрон спостерігалися:
- втома,
- легкі м'язові болі,
- першіння в горлі,
- сухий кашель,
- лише деякі хворі мали підвищену температуру.
Лікарка зауважила, що це "дуже легкі симптоми" – попередні штами вірусу проходили важче.
Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу