Бустерна вакцинація, вплив вірусу на смертність в Україні: новини про коронавірус 3 грудня

В Україні проти коронавірусу ввели вже понад 25 мільйонів щеплень, повністю вакциновані понад 37% дорослого населення. Захворюваність все ще тримається на високому рівні, однак показникам червоної зони відповідає все менше регіонів. У світі зростає кількість випадків інфікування штамом Омікрон. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 3 грудня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 2 грудня, в Україні зафіксували 13 777 хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 2 992 людини з COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. На жаль, хвороба забрала життя 509 людей. Натомість одужали 22 893 пацієнти.

До теми Скільки невакцинованих серед госпіталізованих з COVID: відповідь лікаря швидкої допомоги

Кількість хворих на коронавірус в регіонах: добовий показник

Київ – 1376 випадків;

Вінницька область – 573 випадки;

Волинська область – 669 випадків;

Дніпропетровська область – 920 випадків;

Донецька область – 751 випадок;

Житомирська область – 562 випадки;

Закарпатська область – 536 випадків;

Запорізька область – 676 випадків;

Івано-Франківська область – 283 випадки;

Київська область – 676 випадків;

Кіровоградська область – 151 випадок;

Луганська область – 154 випадки;

Львівська область – 714 випадків;

Миколаївська область – 437 випадків;

Одеська область – 862 випадки;

Полтавська область – 685 випадків;

Рівненська область – 501 випадок;

Сумська область – 476 випадків;

Тернопільська область – 329 випадків;

Харківська область – 555 випадків;

Херсонська область – 182 випадки;

Хмельницька область – 542 випадки;

Черкаська область – 569 випадків;

Чернівецька область – 216 випадків;

Чернігівська область – 382 випадки.

Дані із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

3 018 620 з них вже одужали. Але 87 566 українців померли від ускладнень коронавірусу.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал

В Україні провели понад 25 мільйонів щеплень проти COVID-19

Впродовж доби 2 грудня проти коронавірусу вакцинували 206 710 українців, зокрема, перше щеплення отримали 70 581 людина, другу дозу отримали 136 129 людей, вони завершили процес імунізації.

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинувались 13 610 070 українців. 13 610 068 з них отримали одну дозу, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 549 490 людей.

Загалом в країні проведено 25 159 558 щеплень (і першою, і другою дозою).

43,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, апроти коронавірусної хвороби. Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.



Як записатись на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус на третьому місці серед причин смерті українців

Джерело: Національна академія наук

В Україні коронавірус посідає третє місце серед причин смертності. Він займає позиції після серцево-судинних і онкологічних захворювань. За даними вчених з НАН, чисельність населення України стрімко знижується і до кінця XXI століття може скоротитися до 22 мільйонів осіб.

Зокрема, причина не лише у COVID-19, а й у колапсі медичної системи. Українці помирають від супутніх захворювань, оскільки у лікарнях не завжди можуть надати своєчасну допомогу.

Чому важливо вакцинуватись проти COVID-19

Джерело: 24 канал

Більшість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 – невакциновані. А щеплення збільшує ваші шанси не потрапити в реанімацію та на апарат ШВЛ. Це в інтерв'ю 24 каналу підтвердив лікар з медицини невідкладних станів ЛОЦЕМЛ МК й за сумісництвом керівник авіамедиків Володимир Ананєвич. За його словами, всі, кого госпіталізувала його бригада з ковідом, невакциновані. Повну версію інтерв'ю з лікарем Володимиром Ананєвичем та його колегами читайте згодом у межах проєкту " Повну версію інтерв'ю з лікарем Володимиром Ананєвичем та його колегами читайте згодом у межах проєкту " Інтерв'ю24 ". День у "швидкій": про проблеми екстреної допомоги, COVID-19 та що дратує медиків – дивіться відео

Україна готова запровадити бустерну дозу COVID-вакцини

Джерело: РБК-Україна

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна готова запровадити бустерну дозу вакцини проти коронавірусу за прикладом Європи, якщо в ЄС ухвалять таке рішення.

В кулуарах парламенту міністр запевнив, що COVID-вакцин в Україні є достатньо. І якщо в ЄС затвердить 9-місячний інтервал, то в Україні готові повторити цей досвід.

Згенерувати сертифікат в Дії, щоб отримати тисячу за вакцинацію, можна вже зараз

Джерело: 24 канал

Міністр Михайло Федоров пояснив, що для отримання "вакцинаційної тисячі" потрібно згенерувати сертифікат в Дії. Це можливо тільки за умови отримання повної дози вакцинації. Адже з 19 грудня стартує програма отримання тисячі за вакцинацію.

Для отримання тисячі за вакцинацію потрібно:

завантажити додаток Дія;

авторизуватися;

натиснути "додати документ" на головному екрані або обрати "COVID-сертифікати" в послугах;

поставити галочку, щоб надати згоду на передачу медичних даних і це все.

Новини про коронавірус в світі 3 грудня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 1 грудня у світі виявили понад 264 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 5,2 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 48,8 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Росія, Туреччина та Україна.

У Нью-Йорку виявили перші випадки зараження штамом Омікрон

Джерело: твіттер Кеті Хокул

У штаті Нью-Йорк зафіксували 5 випадків зараження новим штамом коронавірусу Омікрон. Раніше в штаті оголосили надзвичайний стан через спалах COVID-19.

Захворюваність у Нью-Йорку

За минулу добу, 2 грудня, у штаті зафіксували 11 300 хворих на COVID-19.

Кількість госпіталізацій зросла на 1 тисячу на місяць, досягнувши 1 грудня 3 093.

В ПАР через Омікрон різко зросла захворюваність на COVID-19

Джерело: ВВС

Минулої доби, 2 грудня, в країні повідомили про близько 11 500 нових випадків зараження коронавірусом. Це різке зростання у порівнянні з 8 500 випадками, підтвердженими напередодні.

Ще у середині листопада середня кількість нових хворих становила від 200 до 300 випадків зараження на добу.

Поки що експерти не бачать кардинальної відмінності перебігу хвороби у порівнянні з іншими штамами. Зрозуміло лише те, що Омікрон передається швидше за інших.

Коронавірус виявили у диких тварин Канади

за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Омікрон зафіксували як мінімум у 24 країнах світу.

Джерело: PAP

У Канаді виявили перші випадки коронавірусу у диких тварин. Так, COVID-19 діагностували у білих оленів. Хвороба у тварин протікає безсимптомно. Про незвичайних пацієнтів повідомили у Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ).



Коронавірус у домашніх тварин / Джерело: CDC / Інфографіка 24 каналу

Дослідження про коронавірус

Деякі діти мають високий ризик ускладнень коронавірусу

Джерело: Lancet

Діти, які мають астму, переносять коронавірус важче, зокрема, вони мають у 6 разів більше шансів потрапити до лікарні з ускладненнями COVID-19.

Вчені з Університету Единбурга аналізували дані близько 753 тисячі дітей 5 – 17 років, які проживають у Шотландії. Фахівці зосередилися на всіх випадках госпіталізації протягом 14 днів після позитивного ПЛР-тесту та всіх причин смерті протягом 28 днів.

Результати показали: