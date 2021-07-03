Новини про коронавірус 3 липня: смерть після вакцини у Вінниці, вакцинація тварин у США
Джерело:24 канал
У Вінниці помер чоловік, якого вакцинували препаратом Pfizer.У США проти коронавірусу почали вакцинувати тварин. Створили пристрій, який діагностує COVID-19 за подихом впродовж 60 секунд. Штам коронавірусу Дельта виявили у близько 100 країнах світу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 3 липня.
Новини про коронавірус в Україні 3 липня
Статистика захворюваності в Україні
Джерело: МОЗ
Впродовж минулої доби в Україні виявили 705 нових хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 420 хворих з середнім або важким перебігом хвороби.
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За добу Ще 36 пацієнтів померли. Натомість одужали 1 072 людини. До слова, впродовж 2 липня в країні провели 43 004 тести на коронавірус, з них: методом ПЛР – 19 945, методом ІФА – 7 962, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 097.
За весь час пандемії в Україні:
- виявили – 2 237 202 хворих;
- одужали – 2 170 656 людей;
- померли – 52 460 пацієнтів;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 900 947.
Добовий приріст інфікованих в регіонах
- Київ – 185 випадків;
- Вінницька область – 11 випадків;
- Волинська область – 6 випадків;
- Дніпропетровська область – 40 випадків;
- Донецька область – 43 випадки;
- Житомирська область – 23 випадки;
- Закарпатська область – 11 випадків;
- Запорізька область – 37 випадків;
- Івано-Франківська область – 4 випадки;
- Київська область – 48 випадків;
- Кіровоградська область – 6 випадків;
- Луганська область – 10 випадків;
- Львівська область – 29 випадків;
- Миколаївська область – 22 випадки;
- Одеська область – 38 випадків;
- Полтавська область – 39 випадків;
- Рівненська область – 11 випадків;
- Сумська область – 21 випадок;
- Тернопільська область – 5 випадків;
- Харківська область – 31 випадок;
- Херсонська область – 23 випадки;
- Хмельницька область – 16 випадків;
- Черкаська область – 26 випадків;
- Чернівецька область – 6 випадків;
- Чернігівська область – 14 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
За добу проти COVID-19 щепили понад 90 тисяч українців
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 2 липня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 94 547 людей. 37 107 з них отримали першу дозу вакцини, а решта 57 440 – другу. Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти коронавірусу зробили 2 038 239 українцям, 823 923 з яких вже повністю імунізувались. Загалом в країні провели 2 862 160 щеплень.
У Вінниці помер чоловік, якого вакцинували препаратом Pfizer
Джерело: "Сегодня"
В Україні через 4 години після вакцинації препаратом Pfizer помер 47-річний чоловік. Глава комісії біобезпеки при РНБО Сергій Комісаренко не вважає, що смерть пацієнта пов'язана з американським препаратом. Однак, за його словами, цей випадок приверне увагу світу. Також він порадив краще уникати будь-яких висновків до з'ясування усіх обставин.Увага! Результати розтину повинні бути відомі зранку 4 липня.
До теми З'явилися нові подробиці про стан померлого чоловіка до вакцинації Pfizer
Новини про коронавірус у світі 3 липня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: РНБО України
Станом на 3 липня у світі виявили більш ніж 183 мільйони випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. 3 963 431 хворий помер від ускладнень. Водночас подолали недугу понад 120 мільйонів пацієнтів.
Нині від коронавірусу продовжують лікуватись більш ніж 58 мільйонів людей.
Штам коронавірусу Дельта виявили у близько 100 країнах світу
Джерело: ООН
Дельта-варіант коронавірусу вже зафіксували у 98 країнах світу. Про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус.
Вакцинація тварин проти коронавірусу розпочалась у США: фото
Джерело: Zoetis
Фармацевтична компанія Zoetis випустила експериментальну вакцину проти COVID-19, яка призначена для ссавців. Вакцинацію тварин першим розпочав зоопарк в Окленді, штат Каліфорнія. Тигри, чорні ведмеді, ведмеді гризлі, гірські леви й тхори першими отримали свою першу з двох доз.
Новий пристрій діагностує COVID-19 за подихом впродовж 60 секунд
Джерело: The Slovak Spectator
У Словаччині винайшли новий пристрій для діагностики COVID-19. Він може виявляти хворобу за подихом людини менше ніж за 60 секунд.