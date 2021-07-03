Новини про коронавірус 3 липня: смерть після вакцини у Вінниці, вакцинація тварин у США

У Вінниці помер чоловік, якого вакцинували препаратом Pfizer.У США проти коронавірусу почали вакцинувати тварин. Створили пристрій, який діагностує COVID-19 за подихом впродовж 60 секунд. Штам коронавірусу Дельта виявили у близько 100 країнах світу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 3 липня.

Новини про коронавірус в Україні 3 липня

Статистика захворюваності в Україні

Впродовж минулої доби в Україні виявили 705 нових хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 420 хворих з середнім або важким перебігом хвороби.

Днем раніше Новини про коронавірус 2 липня: в Україні схвалили COVID-сертифікати та посилили карантин

За добу Ще 36 пацієнтів померли. Натомість одужали 1 072 людини. До слова, впродовж 2 липня в країні провели 43 004 тести на коронавірус, з них: методом ПЛР – 19 945, методом ІФА – 7 962, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 097.

За весь час пандемії в Україні:

виявили – 2 237 202 хворих;

одужали – 2 170 656 людей;

померли – 52 460 пацієнтів;

проведено ПЛР-тестувань – 10 900 947.

Добовий приріст інфікованих в регіонах

Київ – 185 випадків;

Вінницька область – 11 випадків;

Волинська область – 6 випадків;

Дніпропетровська область – 40 випадків;

Донецька область – 43 випадки;

Житомирська область – 23 випадки;

Закарпатська область – 11 випадків;

Запорізька область – 37 випадків;

Івано-Франківська область – 4 випадки;

Київська область – 48 випадків;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 10 випадків;

Львівська область – 29 випадків;

Миколаївська область – 22 випадки;

Одеська область – 38 випадків;

Полтавська область – 39 випадків;

Рівненська область – 11 випадків;

Сумська область – 21 випадок;

Тернопільська область – 5 випадків;

Харківська область – 31 випадок;

Херсонська область – 23 випадки;

Хмельницька область – 16 випадків;

Черкаська область – 26 випадків;

Чернівецька область – 6 випадків;

Чернігівська область – 14 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

За добу проти COVID-19 щепили понад 90 тисяч українців

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 2 липня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 94 547 людей. 37 107 з них отримали першу дозу вакцини, а решта 57 440 – другу. Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти коронавірусу зробили 2 038 239 українцям, 823 923 з яких вже повністю імунізувались. Загалом в країні провели 2 862 160 щеплень.

У Вінниці помер чоловік, якого вакцинували препаратом Pfizer

Джерело: "Сегодня"

В Україні через 4 години після вакцинації препаратом Pfizer помер 47-річний чоловік. Глава комісії біобезпеки при РНБО Сергій Комісаренко не вважає, що смерть пацієнта пов'язана з американським препаратом. Однак, за його словами, цей випадок приверне увагу світу. Також він порадив краще уникати будь-яких висновків до з'ясування усіх обставин.

Результати розтину повинні бути відомі зранку 4 липня.

До теми З'явилися нові подробиці про стан померлого чоловіка до вакцинації Pfizer

Новини про коронавірус у світі 3 липня

Статистика поширення COVID-19

Станом на 3 липня у світі виявили більш ніж 183 мільйони випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. 3 963 431 хворий помер від ускладнень. Водночас подолали недугу понад 120 мільйонів пацієнтів.

Нині від коронавірусу продовжують лікуватись більш ніж 58 мільйонів людей.

Штам коронавірусу Дельта виявили у близько 100 країнах світу

Джерело: ООН

Дельта-варіант коронавірусу вже зафіксували у 98 країнах світу. Про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус.

Вакцинація тварин проти коронавірусу розпочалась у США: фото

Джерело: Zoetis

Фармацевтична компанія Zoetis випустила експериментальну вакцину проти COVID-19, яка призначена для ссавців. Вакцинацію тварин першим розпочав зоопарк в Окленді, штат Каліфорнія. Тигри, чорні ведмеді, ведмеді гризлі, гірські леви й тхори першими отримали свою першу з двох доз.

Новий пристрій діагностує COVID-19 за подихом впродовж 60 секунд

Джерело: The Slovak Spectator

У Словаччині винайшли новий пристрій для діагностики COVID-19. Він може виявляти хворобу за подихом людини менше ніж за 60 секунд.