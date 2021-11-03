Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Скільки невакцинованих українців готові зробити щеплення

Джерело: ЮНІСЕФ

54,6% опитаних українців не готові вакцинуватися проти COVID-19. Утім, 42%, які ще не вакцинувались проти коронавірусу, готові щепитись за певних умов.

65% вакцинувались, щоби не хворіти і не мати ускладнень від COVID-19.

14% зазначили, що вони зробили це через рекомендацію роботодавця чи закладу освіти.

60% усіх українців позитивно ставляться до вакцинації проти COVID-19 і 62% погоджуються, що необхідно робити щеплення.

54,6% невакцинованих робити COVID-щеплення не збираються.

15 регіонів України у червоній зоні

Джерело: МОЗ

Станом на 3 листопада в червоній зоні карантину перебуває Київ та 15 областей. Натомість у жовтій зоні – лише 2 регіони.

У 10 регіонах України показники госпіталізацій перевищують 100%. Мовиться про Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Миколаївську, Сумську, Херсонську, Хмельницьку та Чернігівську області.

Зони карантину в регіонах України

У червоній зоні карантину перебувають: Київ, а також Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська та Львівська області.

перебувають: Київ, а також Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська та Львівська області. У помаранчевій зоні : Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська та Чернівецька області.

: Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська та Чернівецька області. У жовтій зоні залишились лише Кіровоградська та Закарпатська області.

Напружена ситуація в Україні й з важкими хворими. Так, у 15 регіонах показники завантаженості ліжок з киснем перевищують 65%. Особливо складна ситуація в Запорізькій та Донецькій областях.



Показники епідемічної ситуації в Україні станом на 3 листопада / Скриншот з сайту МОЗ

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Українську вакцину від COVID-19 тестують на мишах у Польщі: які прогнози вчених

Джерело: "Радіо Свобода"

Вчені Інституту біології клітини НАН України у Львові розробили українську вакцину проти COVID-19. Зараз її тестують у Польщі на гризунах.

Вчені створили "продуценти вірусних білків на основі дріжджів". У вересні 2020 року львівські науковці отримали майже 10-мільйонний грант на розробку вакцини від коронавірусу. Проєкт, розрахований на півтора року, наближається до завершення.

Результат перевірки на мишах стане відомим за 2 – 3 тижні. Попереду дослідження ще на трансгенних мишах у Кракові.

Новини про коронавірус в світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 3 листопада у світі зафіксували понад 247 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5 мільйонів смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – близько 46 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Росія, Туреччина, Україна та Індія.

У Китаї зафіксували новий спалах COVID-19

Джерело: DW

Починаючи від 17 жовтня 2021 року, у 17 провінціях та районах Китаю виявили 500 хворих на COVID-19. Аби стримати поширення вірусу, влада вживає жорстких обмежувальних заходів.

Станом на сьогодні в країні виявлено 500 випадків заражень коронавірусом. 426 з них пов'язані із головним джерелом нинішньої хвилі поширення вірусу – північним і північним сходом країни – провінціями Ганьсу, Хэйлунцзян і автономним районом Внутрішня Монголія.

У США схвалили вакцинацію проти коронавірусу для дітей з 5 років

Джерело: The Guardian

Органи охорони здоров'я США остаточно схвалили вакцину Pfizer-BioNTech для дітей у віці від 5 до 11 років. Препарат можуть почати використовувати вже від нині, з 3 листопада.

Лікарка і директорка Центрів США з контролю та профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенські заявила, що такі COVID-щеплення будуть доступними для 28 мільйонів дітей.

Згідно зі статистикою, вже понад 78% американців у віці від 12 років отримали хоча б одне щеплення проти коронавірусу.

Назвали групу людей, для яких COVID-вакцини менш ефективні

Джерело: CDC

Вакцини проти COVID-19 на основі мРНК менш ефективні для захисту людей з ослабленим імунітетом. Ці люди повинні отримати додаткову дозу та ревакцинацію. Також їм обов'язково потрібно дотримуватись запобіжних заходів, таких як носіння масок в громадських місцях.

Детальні дані від CDC

Дослідницька група зібрала дані про більш ніж 89 000 госпіталізацій у 9 штатах з січня по вересень 2021 року. Це найбільше дослідження з оцінки ефективності вакцини проти COVID-19 серед людей з ослабленим імунітетом.

Аналіз даних показав, що мРНК-вакцини (виготовлені Pfizer і Moderna) на 90% ефективні для захисту від госпіталізації у зв'язку з COVID в імунокомпетентних людей і лише на 77% для людей з пригніченим імунітетом.

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