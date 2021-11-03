Українську вакцину тестують в Польщі, новий спалах в Китаї: новини про коронавірус 3 листопада
Джерело:24 канал
В Україні знову зросла захворюваність на коронавірус, впродовж останньої доби інфікувались понад 23 тисячі людей. Високим також є показник госпіталізацій – до лікарень потрапили майже 6 тисяч пацієнтів. Водночас темпи вакцинації теж зростають, загалом в країні провели 18 мільйонів щеплень.Це останні новини про SARS-Cov-2 в Україні та світі 3 листопада.
Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
Впродовж минулої доби, 2 листопада, по Україні зафіксували 23 393 хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 5 935 людей. На жаль, ще 720 хворих померли. Натомість подолали хворобу 11 937 пацієнтів.
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Охоплення тестування населення
За минулу добу в Україні провели 157 503 різних тестів на коронавірус, зокрема:
- методом ПЛР – 73 461,
- методом ІФА – 21 106,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 62 936.
Добова кількість випадків COVID-19 в регіонах
- Київ – 2024 випадки;
- Вінницька область – 633 випадки;
- Волинська область – 679 випадків;
- Дніпропетровська область – 1935 випадків;
- Донецька область – 1077 випадків;
- Житомирська область – 660 випадків;
- Закарпатська область – 330 випадків;
- Запорізька область – 1558 випадків;
- Івано-Франківська область – 486 випадків;
- Київська область – 934 випадки;
- Кіровоградська область – 119 випадків;
- Луганська область – 569 випадків;
- Львівська область – 1178 випадків;
- Миколаївська область – 725 випадків;
- Одеська область – 1858 випадків;
- Полтавська область – 1127 випадків;
- Рівненська область – 975 випадків;
- Сумська область – 1156 випадків;
- Тернопільська область – 623 випадки;
- Харківська область – 1374 випадки;
- Херсонська область – 600 випадків;
- Хмельницька область – 1084 випадки;
- Черкаська область – 882 випадки;
- Чернівецька область – 543 випадки;
- Чернігівська область – 264 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна статистика
За весь час пандемії в країні офіційно підтвердили 2 979 086 випадків зараження коронавірусом. 466 674 інфікованих вже одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 69 447 інфікованих.
Від початку 2020 року в Україні провели 14 586 038 ПЛР-тестувань.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал
В Україні провели понад 18 мільйонів щеплень проти COVID-19
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 2 листопада щеплення проти коронавірусу отримали 310 439 мешканців України. Першу дозу отримали 229 100 людей, повністю імунізовані – 81 339 людей.Згідно з даними інформаційно-аналітичної системи MedData, минулого тижня з коронавірусною хворобою госпіталізували 34 489 людей, з яких 32 130 (93,2%) не отримали жодної дози вакцини.
Загальні темпи вакцинації в Україні
Вакцинальна кампанія в Україні стартувала 24 лютого. Від того часу в Україні вакцинували 10 682 752 людини, з них 10 682 750 людей отримали одну дозу, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 596 587 (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).
Загалом і першою, і другою дозою в Україні провели 18 279 337 COVID-щеплень.
Які вакцини використовувались найчастіше:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 3 235 854,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 463 013,
- AstraZeneca – 1 373 976,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 102 042.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Скільки невакцинованих українців готові зробити щеплення
Джерело: ЮНІСЕФ
54,6% опитаних українців не готові вакцинуватися проти COVID-19. Утім, 42%, які ще не вакцинувались проти коронавірусу, готові щепитись за певних умов.
- 65% вакцинувались, щоби не хворіти і не мати ускладнень від COVID-19.
- 14% зазначили, що вони зробили це через рекомендацію роботодавця чи закладу освіти.
- 60% усіх українців позитивно ставляться до вакцинації проти COVID-19 і 62% погоджуються, що необхідно робити щеплення.
- 54,6% невакцинованих робити COVID-щеплення не збираються.
15 регіонів України у червоній зоні
Джерело: МОЗ
Станом на 3 листопада в червоній зоні карантину перебуває Київ та 15 областей. Натомість у жовтій зоні – лише 2 регіони.
У 10 регіонах України показники госпіталізацій перевищують 100%. Мовиться про Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Миколаївську, Сумську, Херсонську, Хмельницьку та Чернігівську області.
Зони карантину в регіонах України
- У червоній зоні карантину перебувають: Київ, а також Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська та Львівська області.
- У помаранчевій зоні: Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська та Чернівецька області.
- У жовтій зоні залишились лише Кіровоградська та Закарпатська області.
Напружена ситуація в Україні й з важкими хворими. Так, у 15 регіонах показники завантаженості ліжок з киснем перевищують 65%. Особливо складна ситуація в Запорізькій та Донецькій областях.
Показники епідемічної ситуації в Україні станом на 3 листопада / Скриншот з сайту МОЗ
Увага Ще трьом областям загрожує червона зона
Українську вакцину від COVID-19 тестують на мишах у Польщі: які прогнози вчених
Джерело: "Радіо Свобода"
Вчені Інституту біології клітини НАН України у Львові розробили українську вакцину проти COVID-19. Зараз її тестують у Польщі на гризунах.
Вчені створили "продуценти вірусних білків на основі дріжджів". У вересні 2020 року львівські науковці отримали майже 10-мільйонний грант на розробку вакцини від коронавірусу. Проєкт, розрахований на півтора року, наближається до завершення.
Результат перевірки на мишах стане відомим за 2 – 3 тижні. Попереду дослідження ще на трансгенних мишах у Кракові.
Новини про коронавірус в світі
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 3 листопада у світі зафіксували понад 247 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5 мільйонів смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – близько 46 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Росія, Туреччина, Україна та Індія.
У Китаї зафіксували новий спалах COVID-19
Джерело: DW
Починаючи від 17 жовтня 2021 року, у 17 провінціях та районах Китаю виявили 500 хворих на COVID-19. Аби стримати поширення вірусу, влада вживає жорстких обмежувальних заходів.
Станом на сьогодні в країні виявлено 500 випадків заражень коронавірусом. 426 з них пов'язані із головним джерелом нинішньої хвилі поширення вірусу – північним і північним сходом країни – провінціями Ганьсу, Хэйлунцзян і автономним районом Внутрішня Монголія.
У США схвалили вакцинацію проти коронавірусу для дітей з 5 років
Джерело: The Guardian
Органи охорони здоров'я США остаточно схвалили вакцину Pfizer-BioNTech для дітей у віці від 5 до 11 років. Препарат можуть почати використовувати вже від нині, з 3 листопада.
Лікарка і директорка Центрів США з контролю та профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенські заявила, що такі COVID-щеплення будуть доступними для 28 мільйонів дітей.Згідно зі статистикою, вже понад 78% американців у віці від 12 років отримали хоча б одне щеплення проти коронавірусу.
Назвали групу людей, для яких COVID-вакцини менш ефективні
Джерело: CDC
Вакцини проти COVID-19 на основі мРНК менш ефективні для захисту людей з ослабленим імунітетом. Ці люди повинні отримати додаткову дозу та ревакцинацію. Також їм обов'язково потрібно дотримуватись запобіжних заходів, таких як носіння масок в громадських місцях.
Детальні дані від CDC
- Дослідницька група зібрала дані про більш ніж 89 000 госпіталізацій у 9 штатах з січня по вересень 2021 року. Це найбільше дослідження з оцінки ефективності вакцини проти COVID-19 серед людей з ослабленим імунітетом.
- Аналіз даних показав, що мРНК-вакцини (виготовлені Pfizer і Moderna) на 90% ефективні для захисту від госпіталізації у зв'язку з COVID в імунокомпетентних людей і лише на 77% для людей з пригніченим імунітетом.
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