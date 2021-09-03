"Особливі" методи вакцинації КНДР, суд з AstraZeneca: новини про коронавірус 3 вересня

У КНДР відмовилась від вакцин COVAX, там заявили, що боротимуться з пандемією "у своєму стилі". Європейська комісія і компанія AstraZeneca врегулювали тривалу судову суперечку щодо постачання вакцини. З початку пандемії по всьому світу виявили понад 219 мільйона випадків коронавірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 3 вересня.

Новини про коронавірус в Україні

Ситуація з COVID-19 погіршилась

Джерело: МОЗ

Станом на 3 вересня в Україні впродовж доби виявили 2 693 випадків коронавірусної хвороби, серед інфікованих – 171 дитина та 40 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 826 пацієнтів з ускладненими симптомами коронавірусу. Померли внаслідок хвороби 45 пацієнтів. Водночас видужали 1 112 людини.

До теми Як змінилися симптоми коронавірусу з початку пандемії: дослідження

Впродовж доби лабораторії виконали 52375 тестувань на коронавірус SARS-CoV-2, зокрема:

методом ПЛР — 23538;

методом ІФА — 7305;

досліджень експрес-тестами на антиген – 21532.

Увага! Від початку пандемії COVID-19 в Україні 2 293 541 підтверджений випадок захворювання.

Станом на 3 вересня одужало – 2 210 866 людей. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 53 922 мешканців країни.

Добовий приріст COVID-випадків у регіонах

Київ – 321 випадок;

Вінницька область – 54 випадки;

Волинська область – 52 випадки;

Дніпропетровська область – 191 випадок;

Донецька область – 157 випадків;

Житомирська область – 67 випадків;

Закарпатська область – 30 випадків;

Запорізька область – 117 випадків;

Івано-Франківська область – 85 випадків;

Київська область – 115 випадків;

Кіровоградська область – 9 випадків;

Луганська область – 90 випадків;

Львівська область – 213 випадків;

Миколаївська область – 42 випадки;

Одеська область – 236 випадків;

Полтавська область – 28 випадки;

Рівненська область – 53 випадки;

Сумська область – 71 випадок;

Тернопільська область – 71 випадок;

Харківська область – 231 випадок;

Херсонська область – 90 випадків;

Хмельницька область – 104 випадки;

Черкаська область – 50 випадків;

Чернівецька область – 164 випадки;

Чернігівська область – 52 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В Україні 4 мільйони повністю вакцинованих

Впродовж минулої доби щеплення проти коронавірусу отримали 152 772 людини, зокрема першою дозою вакциновано 46 826 людей, повністю імунізовані, тобто другу дозу отримали – 105 946 людей.

Щеплення проводили вчора 977 мобільних бригад, 2 962 пункти щеплення та 330 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щепили 5 498 951 людину:

з них отримали одну дозу – 5 498 949 людей,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 012 016 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 9 510 965 щеплень.



Що відомо про українські COVID-сертифікати / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі

Статистика захворюваності станом на 2 вересня

Джерело: Університет Гопкінса

З початку пандемії по всьому світу виявили понад 219 мільйона випадків інфікування SARS-CoV-2. Хвороба забрала життя 4,5 мільйона інфікованих.

Найбільше випадків передачі коронавірусу зафіксували у США – загалом там зареєстрували понад 39,5 мільйонів пацієнтів з COVID-19, більш ніж 643,6 тисячі з яких, на жаль, померли. Наступними за кількістю виявлених хворих ідуть Індія, Іран, Велика Британія, Бразилія.

Цікаво Скільки українців вірить, що їх чіпують під час вакцинації: опитування

КНДР відмовилась від вакцин COVAX

Джерело: The Guardian

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пояснив свою відмову від вакцини проти коронавірусу виробництва Sinovac в рамках ініціативи COVAX. Каже, що його країна поборе пандемію "у своєму стилі". На тижні влада Північної Кореї відмовилися прийняти близько 3 мільйонів доз вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinovac.

А в липні Північна Корея відмовилася від постачання вакцини AstraZeneca проти COVID-19 через побоювання виникнення побічних ефектів.

Судова суперечка ЄС та AstraZeneca

Джерело: ЄП

Європейська комісія і фармкомпанія AstraZeneca врегулювали тривалу судову суперечку щодо постачання вакцини проти коронавірусу. Врегулювання поклало кінець судовому процесу, який повинен був продовжитися в бельгійських судах у вересні.

Виробник вакцини погодився надати ще 60 мільйонів доз до кінця третього кварталу, 75 мільйонів до кінця 2021 року і останні 65 мільйонів до березня 2022 року.

Особливість вакцини CoronaVac

Джерело: РБК-Україна

Китайська вакцина CoronaVac від компанії Sinovac Biotech є інактивованою, тобто містить убиті частинки вірус. Вчені припустили, що препарат може надавати більш комплексний захист, але однозначного висновку наукова спільнота немає. Про це розповів український імунолог Борис Донський.

Детальніше тут Експерт розповів про особливість вакцини CoronaVac