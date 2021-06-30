Новини про коронавірус в Україні 30 червня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Кількість інфікованих є найнижчою з червня минулого року. До лікарень госпіталізували 360 людини. Від ускладнень хвороби померли 40 пацієнтів. Водночас видужали 2 294 людини.

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За добу протестовано:
  • методом ПЛР – 22 511 осіб,
  • методом ІФА – 9 581 особа,
  • експрес-тестами – 13 702 особи.