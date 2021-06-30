Новини про коронавірус 30 червня: в Україні ріст захворюваності, рекорд смертності в Росії

В Україні дещо зросла захворюваність на коронавірус – за добу інфікувались 633 людини, жертвами хвороби стали ще 40 пацієнтів. В Росії другу добу фіксують рекордну кількість смертей, кількість хворих теж продовжує зростати. Дослідження підтвердило, що антитіла до коронавірусу зберігаються навіть після легкого перебігу хвороби. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 30 червня.

Новини про коронавірус в Україні 30 червня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Кількість інфікованих є найнижчою з червня минулого року. До лікарень госпіталізували 360 людини. Від ускладнень хвороби померли 40 пацієнтів. Водночас видужали 2 294 людини.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 22 511 осіб,

методом ІФА – 9 581 особа,

експрес-тестами – 13 702 особи.

Добовий приріст інфікованих в регіонах України:

м. Київ – 225 випадків;

Вінницька область – 8 випадків;

Волинська область – 15 випадків;

Дніпропетровська область – 11 випадків;

Донецька область – 48 випадків;

Житомирська область – 8 випадків;

Закарпатська область – 9 випадків;

Запорізька область – 16 випадків;

Івано-Франківська область – 5 випадків;

Київська область – 26 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 32 випадки;

Львівська область – 30 випадків;

Миколаївська область – 4 випадки;

Одеська область – 27 випадків;

Полтавська область – 26 випадків;

Рівненська область – 18 випадків;

Сумська область – 21 випадок;

Тернопільська область – 1 випадок;

Харківська область – 34 випадки;

Херсонська область – 12 випадків;

Хмельницька область – 9 випадків;

Черкаська область – 30 випадків;

Чернівецька область – 3 випадки;

Чернігівська область – 14 випадків.

. Станом на 30 червня одужало – 2 166 668 особи. Жертвами коронавірусу стали 52 340 мешканці країни.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 30 червня

Статистика поширення COVID-19

Нині у світі зареєстрували майже 182 мільйони інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. Внаслідок недуги з життя пішли 3 936 792 пацієнти. Водночас видужали – понад 119 мільйонів хворих.

Станом на 30 червня у світі зафіксовано більш ніж 58 мільйонів активних хворих на COVID-19.

Коронавірус в Росії: другий день поспіль рекордна смертність

Джерело: СтопКоронавірус.РФ

Станом на 30 липня у Росії зареєстрували 5 514 599 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 21 042 випадків інфікувань.

Найбільше нових хворих виявили в Москві (+5823), Петербурзі (+1503) та Підмосков'ї (+2583).

За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померло 669 людей. Це новий добовий рекорд з початку пандемії.

Затримка постачання: Гватемала вимагає від Росії повернути гроші за "Супутник V"

Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 135 214. За цей період одужали 16 356 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 5 000 393 громадян.

Джерело: Republica

Гватемала наполягає, щоб Російський фонд прямих інвестицій повернув їй приблизно 6 мільярдів рублів. Таку суму країна заплатила за постачання 16 мільйонів доз вакцини "Супутник V".

Глава МЗС Гватемали Амалія Флорес повідомила, що у Росії є 5 днів, аби повернути отриманий аванс. Політикиня наголосила: якщо Росія матиме змогу продати вакцину згодом, Гватемала заплатить за препарат після його постачання.

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Дослідження про коронавірус

Наскільки стійкий імунітет після легкого перебігу коронавірусу

Джерело: medRxiv

Дослідження ґрунтується на даних 469 добровольців, які погодилися здавати зразки крові для визначення антитіл до коронавірусної інфекції. Під час першого тестування з жовтня по грудень 2020 року антитіла до SARS-CoV-2 були виявлені у 145 учасників.

Близько 85% пацієнтів з позитивними результатами тестування перенесли COVID-19 в легкій формі. Практично у всіх учасників (95%) були виявлено два види антитіл до інфекції IgG: до S-білка і N-білка. У 8 зразках виявили тільки один з видів антитіл, а ще в 4 – жодного з них.

Кількість різновидів коронавірусу у світі зростає. А щеплення навіть двома дозами вакцин не стовідсотково вбереже від зараження новими штамами. Разом з тим, нові види недуги продовжують набирати обертів. Про це 24 каналу розповіла епідеміологиня Наталія Виноград.

За її словами, ВООЗ пропонує нові класифікації на вже давно відомі штами. Зараз вони дістали нову паралельну назву, щоби дотримуватись етичних норм і не прив'язуватись до національних особливостей.